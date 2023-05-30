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Упражнение: Как перестать ЗАВИДОВАТЬ и начать радоваться чужим успехам

Источник: b17.ru 30 мая 2023 6422
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Вспомните людей, которых Вы хорошо знаете, которым Вы завидовали последнее время больше всего и напишите их имена, я уверена, что их наберется не менее 10 человек,  потратьте,  пожалуйста, время, чтобы вспомнить всех этих людей.

Упражнение: Как перестать ЗАВИДОВАТЬ и начать радоваться чужим успехам 

Как не завидовать и научиться радоваться чужим достижениям

Всем давно, известно, что зависть – чувство – не конструктивное.

Она разрушает отношения, мешает плодотворному сотрудничеству и дружбе между людьми!

Однако, главное, не это!

Зависть мешает  человек просто радоваться жизни Здесь и сейчас!

Человек, пораженный вирусом зависти, все время оглядывается на других, сравнивает себя с ними!

Ведь, именно умение порадоваться чужим успехам помогает людям расти как личность и двигаться вперед к новым  вершинам!

Вчера  вспомнила, как отчаянно завидовала  в юности девочкам не склонным к полноте!

Когда мы шли в студенческую кафешку «Меридиан», расположенную в здании нашего института, мои подружки-стройняшки, брали себе сразу несколько пирожных, а я, скрипя сердце, только одно!

И все равно, они оставались еще долго тонкими и  звонкими, а я всю жизнь боролась с весом!

Иногда победу одерживала я, а иногда вес!

Только когда я стала относиться к природной стройности, как к таланту данному человеку Богом и приняла себя такой, какая есть, окончательно перестала завидовать стройности других людей!

Зависть прошла, осталось восхищение и понимание, что мне стройность будет дана только за труды и в этом тоже есть своя выгода -  повод для  повышения самооценки!

Предлагаю  взять ручку и листок бумаги и честно ответить  на следующие вопросы:

Вспомните людей,  которых Вы хорошо знаете, которым Вы завидовали последнее время больше всего и напишите их имена, я уверена, что их наберется не менее 10 человек, потратьте,  пожалуйста, время, чтобы вспомнить всех этих людей.

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Упражнение: Как перестать ЗАВИДОВАТЬ и начать радоваться чужим успехам

А теперь  на компьютере составьте таблицу, где будет  7 столбцов и 10 строк.

В «шапке» первого столбика напишите  «Имя»   и внесите всех, кого Вы вспомнили, в строки столбца.

Второй столбец – это причина Вашей зависти

Третий столбец – это степень Вашей зависти от 0 до 100%

Четвертый столбик о том, чему Вы могли бы у этого человека поучиться

И пятый -  что хорошего Вы можете сделать для этого человека

Когда Вы это сделаете - Отметка о выполненной задаче

Выглядеть это будет примерно так:

Упражнение: Как перестать ЗАВИДОВАТЬ и начать радоваться чужим успехам

Можно еще сделать, вот такую таблицу, если речь идет о профессиональной зависти к людям,  с которыми Вы лично не знакомы:

Упражнение: Как перестать ЗАВИДОВАТЬ и начать радоваться чужим успехам

Или такую, если речь идет, например, о личной жизни Ваших знакомых

Упражнение: Как перестать ЗАВИДОВАТЬ и начать радоваться чужим успехам

Выполнив эти упражнения, Вы будете приятно удивлены  позитивным переменам в Вашей жизни! опубликовано econet

Автор Наталия Филимонова

Иллюстрации Джон Крауз

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P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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зависть отношения психология

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