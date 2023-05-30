Упражнение: Как перестать ЗАВИДОВАТЬ и начать радоваться чужим успехам 

Вспомните людей, которых Вы хорошо знаете, которым Вы завидовали последнее время больше всего и напишите их имена, я уверена, что их наберется не менее 10 человек, потратьте, пожалуйста, время, чтобы вспомнить всех этих людей.

Как не завидовать и научиться радоваться чужим достижениям

Всем давно, известно, что зависть – чувство – не конструктивное.

Она разрушает отношения, мешает плодотворному сотрудничеству и дружбе между людьми!

Однако, главное, не это!

Зависть мешает человек просто радоваться жизни Здесь и сейчас!

Человек, пораженный вирусом зависти, все время оглядывается на других, сравнивает себя с ними!

Ведь, именно умение порадоваться чужим успехам помогает людям расти как личность и двигаться вперед к новым вершинам!

Вчера вспомнила, как отчаянно завидовала в юности девочкам не склонным к полноте!

Когда мы шли в студенческую кафешку «Меридиан», расположенную в здании нашего института, мои подружки-стройняшки, брали себе сразу несколько пирожных, а я, скрипя сердце, только одно!

И все равно, они оставались еще долго тонкими и звонкими, а я всю жизнь боролась с весом!

Иногда победу одерживала я, а иногда вес!

Только когда я стала относиться к природной стройности, как к таланту данному человеку Богом и приняла себя такой, какая есть, окончательно перестала завидовать стройности других людей!

Зависть прошла, осталось восхищение и понимание, что мне стройность будет дана только за труды и в этом тоже есть своя выгода - повод для повышения самооценки!

Предлагаю взять ручку и листок бумаги и честно ответить на следующие вопросы:

Вспомните людей, которых Вы хорошо знаете, которым Вы завидовали последнее время больше всего и напишите их имена, я уверена, что их наберется не менее 10 человек, потратьте, пожалуйста, время, чтобы вспомнить всех этих людей.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

А теперь на компьютере составьте таблицу, где будет 7 столбцов и 10 строк.

В «шапке» первого столбика напишите «Имя» и внесите всех, кого Вы вспомнили, в строки столбца.

Второй столбец – это причина Вашей зависти

Третий столбец – это степень Вашей зависти от 0 до 100%

Четвертый столбик о том, чему Вы могли бы у этого человека поучиться

И пятый - что хорошего Вы можете сделать для этого человека

Когда Вы это сделаете - Отметка о выполненной задаче

Выглядеть это будет примерно так:

Можно еще сделать, вот такую таблицу, если речь идет о профессиональной зависти к людям, с которыми Вы лично не знакомы:

Или такую, если речь идет, например, о личной жизни Ваших знакомых

Выполнив эти упражнения, Вы будете приятно удивлены позитивным переменам в Вашей жизни! опубликовано econet

Автор Наталия Филимонова

Иллюстрации Джон Крауз

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet