Не испытывай женщина страха, она не перебарщивала бы со своей ЗАБОТЛИВОСТЬЮ, не дергала бы мужа и детей, не растрачивала бы себя попусту. Стерильная чистота и образцовый порядок, как и любая чрезмерность, вносят в жизнь напряженность.

Душа женщины есть источник любви, в душе мужчины такого источника нет.

Мужчина – источник силы.

Женщина – начало отдающее.

Для нее необходимо, чтобы она могла отдавать, хотя бы даже самое себя, пусть это называется самоотдачей, самопожертвованием, пустой тратой сил или как-нибудь иначе.

В любом случае, если женщина не в состоянии отдавать, то ее энергия концентрируется в угрожающую грозовую тучу.

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Сумей женщина понять сущность своего внутреннего беспокойства и освободить свой страх меня не любят (ожесточение от того, что ее не замечают, или, по ее мнению, не понимают, не берегут, не любят, не уважают, не ценят ее преданности, самоотверженности и т. д. – все это от страха меня не любят), то она не кидалась бы с головой в самоунижение.

Женщине, которая, унижаясь, надеется на то, что муж тогда станет ее любить, следовало бы знать, что самоуничижение притягивает к себе унижение, и эту женщину станут унижать и впредь, даже если такое поведение несвойственно для мужчины.

В отношениях женщина вычитывает унижение – это ее стресс.

Женщине не следовало бы строить из себя безответную простушку, даже если она достаточно умна, чтобы знать, что мужчинам нравятся слабые женщины. Но если она это делает, то пусть будет готова к последствиям подобного обмана.

Женщина, любящая смело, не пытается относиться по-мужски свысока к насущным проблемам – она всего лишь женщина, перед женственностью которой почтительно склоняется и отступает любая житейская неурядица.

Не испытывай женщина страха, она не перебарщивала бы со своей заботливостью, не дергала бы мужа и детей, не растрачивала бы себя попусту.

Вылизанный до блеска дом муж оставит без внимания, если на пороге живым упреком возникает изможденная, заплаканная жена.

Стерильная чистота и образцовый порядок, как и любая чрезмерность, вносят в жизнь напряженность.

Поглядите на рекламные картины, на которых красивая женщина украшает собой беспорядок. Ее радостное лицо словно говорит:

«Сейчас я все приберу. Я только хотела тебя прежде увидеть и сказать, что люблю тебя».

Если у женщины не было бы страха меня не любят, то ее ведь любили бы, и жизнь тоже любила бы ее, ибо иной возможности просто не было бы!

У нее пропала бы потребность в страхе меня не любят, она перестала бы испытывать страх, ее больше не нужно было бы обучать через страдания – ведь она простила страху и тем самым стала умнее.

Мужчина по своей природе берущая сторона.

Если человечество правильно бы это поняло, то перестало бы предъявлять бездумные и бесплодные требования.

Если требовать от мужчины чувств, то это – господствование, а любое проявление власти являет собой негативность, которая вызывает как минимум протест.

Там, где нет, нечего и взять.

По своей сути, любовь мужчины есть сила, которая и предлагается возлюбленной.

Мужчина отдает свою силу, но замыкается в себе, если к нему предъявлять требования.

Не следует винить его в этом – это происходит неосознанно.

Поэтому и необходимо, чтобы люди – как женщина, так и мужчина – по возможности глубоко познали бы и себя, и противоположный пол.

Если мужчина простил бы своему страху меня не любят, то его подсознание или рассудительность открылись бы, он понял бы жену, если она требует, по его мнению, чего-то бессмысленного или невозможного, он не чувствовал бы себя виноватым и не озлоблялся бы.

Тогда мужчины перестали бы спасаться бегством от жен, выбирая путь самоуничтожения.

Ясность мужского ума дала бы возможность именно мужчине идти вперед первым, как и предопределено природой.

Таким образом мужчина восстановил бы свою божественность, свою всепобеждающую первобытную силу. Ту самую, которую ищут и о которой мечтают как женщины, так и мужчины.

Все человечество мечется в ее поисках, не понимая, что это не утопическая фантазия и не давно утраченное прошлое, – просто сила эта находится в плену.

Плененная энергия всегда негативна, поскольку она не движется.

Женщина – субъект отдающий. Мужчина – берущий. В эстонском языке есть точное выражение: мужчина «берет женщину», а женщина «выходит замуж».

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Мужчина берет, если женщина готова отдавать.

Лишь на этом условии может начаться совместная жизнь, однако эта жизненная истина не осознается. Для того, кто ее усвоил, сознательно либо подсознательно, брак оказывается счастливым. Тогда мужчина умеет правильно брать и женщина – правильно отдавать.

Все предопределяет источник.

Если пришедший к источнику не научен беречь его чистоту и бесцеремонно ступает прямо в воду, то вода становится мутной и не пригодной для питья.

А в следующий раз источник может явить такому человеку лишь свое грязное дно, и ему придется выбирать – либо умереть от жажды, либо искать новый источник.

Но самим фактом своего существования источник уже привлек жаждущего, не случайно человек проторил к нему тропинку.

Природа дарует прощение.

Этот надменный царь природы, ступивший в источник, сейчас томится от жажды. Он видит, что навредил и самому себе. Теперь он набрался терпения и ждет, пока вода станет прозрачной.

Если он наклонится испить воды и посмотрит на свое отражение в зеркальной глади, если услышит нежное, бодрящее душу журчание, то он поймет и никогда этого не забудет. Этот источник дал ему нечто большее, чем воду. опубликовано econet

©Лууле Виилма

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