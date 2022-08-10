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Остро-сладкая заправка для салата за 2 минуты!

Автор: Econet 10 августа 2022 6308
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Острая, слегка сладкая, хрустящая заправка для салата готовится в блендере всего 2 минуты. В турецкой кухне есть простой и очень вкусный рецепт заправки: смесь сока лимона, уксуса и оливкового масла.

Остро-сладкая заправка для салата за 2 минуты!

Острая, слегка сладкая, хрустящая вегетарианская заправка для салата готовится в блендере всего 2 минуты. Как только вы попробуете её, то сразу почувствуете взрыв вкусов и ароматов.

В турецкой кухне есть простой и очень вкусный рецепт заправки: смесь сока лимона, уксуса и оливкового масла.

Пикантный соус для салатов 

Существуют различные вариации такого рецепта.

Мы тоже немного поэкспериментировали и добавили красный перец для пикантности, сок апельсина, лук, куркуму и семена мака, которые придадут особую текстуру и хруст. 

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Благодаря такой заправке даже самые обычные салаты «заиграют» по-новому! 

Ингредиенты:

  • Сок 2 маленьких апельсинов
  • Сок 1 лайма
  • ¼ стакана оливкового масла
  • 1 большой красный перец
  • 2 зеленых лука
  • ½ чайной ложки соли
  • ½ чайной ложки куркумы
  • 1 ½ чайной ложки мака 

Остро-сладкая заправка для салата за 2 минуты!

Приготовление:

Поместите все ингредиенты, кроме семян мака, в блендер и взбейте до однородной консистенции. 

Добавьте семена мака и перемешайте ложкой.
 

Полейте этой заправкой салат перед подачей. 
 

Хранить в герметичной банке в холодильнике можно до 2 дней. Наслаждайтесь! 

Готовьте с любовью! econet.ru   

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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вегетарианский рецепт заправка соусы куркума турецкая кухня

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