Покорные люди: 5 психологических особенностей

Чаще всего за плечами у покорных людей лежит очень болезненное прошлое, которое и заставило их стать безвольными и пассивными...

Покорные люди — это те, кого мы обычно называем безответными, «безголосыми» или «беззубыми». Они не могут постоять за себя, а потому всегда подчиняются чьей-то воле, отодвигаясь на второй план. Так что авторитарные люди начинают ими командовать.

И несмотря на то, что такое поведение может стать основой нездоровых межличностных отношений, которые принесут человеку вред, изменить себя совсем не так просто, как может показаться.

«Привыкшие быть в подчинении» люди

И дело даже не в том, что такие «привыкшие быть в подчинении» люди не хотят меняться: просто имеющийся у них опыт наложил на их личность определенный отпечаток, и теперь им очень трудно избавиться от каких-то приобретенных психологических черт.

Давайте же посмотрим, от чего именно.

1. Покорные люди не уверены в себе

Покорные люди, как правило, не ставят в приоритет свои потребности и желания. Вместо этого они всегда думают о том, чего хотят другие, к чему они стремятся и пытаются помочь им в этом.

Отсутствие уверенности в себе заставляет их играть второстепенные роли в рабочем коллективе, например. А все потому, что они испытывают сильнейшие затруднения, когда хотят выразить свою точку зрения или высказать свое мнение.

И даже если они хотят сделать это, они сдерживают себя и отступают… Им кажется, что их мнение не примут во внимание, а потом они и вовсе начинают сомневаться и в его правильности (считать его бессмыслицей).

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2. Их прошлое полно боли и страданий

Покорные люди (в большинстве случаев) не рождаются таковыми. Просто жизненные обстоятельства и негативный опыт постепенно заставляют их замыкаться в себе.

Тяжелое детство и нездоровые отношения родителей, подростковые годы с издевательствами и насмешками сверстников, — этого уже вполне достаточно, чтобы человек начал играть подчиненные роли в своей жизни.

Низкая самооценка и неуверенность в себе заставляют их чувствовать себя ненужными и незначительными, если только они не приносят пользу окружающим.

Но такая точка зрения вредна для них самих, ведь они становятся очень уязвимы: так любой сможет причинить им вред и остаться при этом безнаказанным.

3. Они всегда избегают конфликтов

Вы никогда не увидите смиренного человека, ищущего с кем-то ссоры. Напротив, он постарается избежать конфликта любой ценой, чего бы ему это ни стоило.

Дело в том, что любое разногласие заставляет их сильно нервничать, возможно потому, что напоминает им о прошлом опыте.

Но главная проблема заключается в том, что иногда, чтобы избежать конфликта, им приходится «склонить голову», согласиться на то, чего они не хотят, и отказаться от того, чего они действительно заслуживают.

А постоянное беспокойство — как бы не вызвать чье-то недовольство или гнев, способные привести к конфликту — жутко изматывает и морально опустошает.

4. Они не хотят привлекать к себе внимание

Кто-то может спутать это с застенчивостью или излишней скромностью, но на самом деле это их способ остаться незамеченными, не выделяться, скрыться от посторонних глаз.

Покорные люди всегда крайне обеспокоены тем, что подумают о них окружающие. А потому они склонны одеваться и вести себя более чем сдержанно.

Это позволяет им избежать моментов возможного унижения, а также конфликтов, о которых мы говорили выше. Это позволяет им оставаться «в тени».

5. Они склонны к эмоциональной зависимости

Покорные люди настолько заняты мыслями о других и настолько уязвимы, что просто нуждаются в ком-то, кто бы их защитил.

Поэтому совершенно естественно, что они оказываются в зависимых отношениях: другой человек защищает их и одновременно полностью подчиняет себе, наполняя их жизнь новым (уже своим) смыслом.

Часто подобные отношения становятся благоприятной средой для психологического насилия и жестокого отношения со слабым партнером. Но жертва не чувствует себя жертвой, даже если к ней относятся плохо, по крайней мере она «не одна». Так считают многие.

Но такая точка зрения подвергает их лишь еще большим страданиям…

А вы уже встречали на своем пути покорных людей? Или вы сами можете отнести себя к этой группе? Тогда знайте, что выйти из «состояния смирения и покорности» возможно, но это потребует большой работы и полного (объективного) осознания того, что происходит.

Можно научиться быть более уверенными и напористыми, можно попробовать повысить свою самооценку, чтобы почувствовать наконец свою значимость

Ведь покорные люди, в силу психологических особенностей характера, как правило, очень страдают.

Их жизненная позиция, как магнит, притягивает жестоких и агрессивно настроенных людей, которые стремятся навредить им и самоутвердиться за их счет.

Но только так смиренные люди могут осознать, что должны быть храбрыми и настойчивыми, чтобы добиться того, чего они действительно заслуживают.опубликовано econet

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