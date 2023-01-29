Когда иллюзия распадается нам приходится встречаться с тем, что есть. Со своими настоящими партнерами, родителями, детьми, соседями, президентами...
Разочарование ведет к любви.
Сильной, глубокой, большой, настоящей. Божественной.
Когда иллюзия распадается нам приходится встречаться с тем, что есть. Со своими настоящими партнерами, родителями, детьми, соседями, президентами.
Если разочарование по-настоящему глубоко и мощно - наша личность обнаруживает свою полную беспомощность изменить кого бы то ни было, как бы то ни было.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Все попытки насилия одной личности над другой приводят к единственному результату — смерти, потери жизненности обоих.
Как только разочарование достигает своего апогея, мир, или другой человек кажутся ненавистными, а жизнь невыносимой.
Хочется убить и разрушить этот мир, или умереть самому.
На самом деле — это всего лишь очередная иллюзия, уловка ума, который стремится сохранить свою власть над душой.
Когда-то одна из моих групп создала определение ненависти:
«Ненависть — это любовь к тому, чего нет».
В этом определении суть человеческих страданий - невыносимое для личности несовпадение ожидаемого с действительным.опубликовано econet
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!
Добавить комментарий