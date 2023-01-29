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Ненависть — это любовь к тому, чего нет

Источник: ma-marie.livejournal.com 29 января 2023 5030
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Когда иллюзия распадается нам приходится встречаться с тем, что есть. Со своими настоящими партнерами, родителями, детьми, соседями, президентами...

Ненависть — это любовь к тому, чего нет

Разочарование ведет к любви.

Сильной, глубокой, большой, настоящей. Божественной.

Когда иллюзия распадается нам приходится встречаться с тем, что есть. Со своими настоящими партнерами, родителями, детьми, соседями, президентами.

Если разочарование по-настоящему глубоко и мощно - наша личность обнаруживает свою полную беспомощность изменить кого бы то ни было, как бы то ни было.

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Все попытки насилия одной личности над другой приводят к единственному результату — смерти, потери жизненности обоих.

Как только разочарование достигает своего апогея, мир, или другой человек кажутся ненавистными, а жизнь невыносимой.

Хочется убить и разрушить этот мир, или умереть самому.

Ненависть — это любовь к тому, чего нет

На самом деле — это всего лишь очередная иллюзия, уловка ума, который стремится сохранить свою власть над душой.

Когда-то одна из моих групп создала определение ненависти:

«Ненависть — это любовь к тому, чего нет».

В этом определении суть человеческих страданий - невыносимое для личности несовпадение ожидаемого с действительным.опубликовано econet

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P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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иллюзия разочарование жизнь ненависть вдохновение

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