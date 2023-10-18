Подсказки Вселенной

На протяжении всей своей жизни каждый человек постоянно получает подсказки от Вселенной. Но умеем ли мы их видеть и использовать

Оказывается, что на протяжении всей своей жизни каждый человек постоянно получает подсказки от Вселенной. Но умеем ли мы их видеть и использовать для увеличения успеха и счастья в своей жизни?

Все события в своей жизни мы создаем сами совместно с окружающим миром. Эти события отражают те или иные наши убеждения и эмоции, так как окружающий мир является продолжением нас самих (закон отражения).

Важно осознать — положительные суждения о себе и окружающем мире создают приятные ситуации, тогда как негативные мысли и эмоции — стрессовые ситуации.

И это всё, т.е. любая ситуация, любое событие происходит на всех планах бытия: явном (то есть видимом) и неявном (невидимом).

Наше подсознание через окружающий мир заблаговременно предупреждает о том, что может произойти с нами через некоторое время на явном плане.

Получается, что, если я вижу во внешнем мире несчастье, это значит, что несчастье уже есть внутри меня на невидимом плане.

Просто оно пока не проявилось на «грубом» физическом плане, поскольку оно только зарождается в подсознании (или, как говорят некоторые адепты эзотерики, на уровне астрала).

И окружающий мир даёт мне сигнал об этом.

Если вы видите, как кто-то радуется, следовательно, в вашем подсознании уже есть радость. И окружающий мир сигнализирует вам о приближающейся радости.

Окружающий мир — это ваш мир. Будьте внимательны ко всему, что в нём происходит.

Таким образом, становится понятно, что советы типа «Да плюнь ты на всё это», «Не обращай внимания» — самые вредные советы, которые только можно дать человеку.

Необходимо действовать иначе — обращайте внимание на всё! Мелочей в жизни не бывает. Поэтому будьте очень внимательны и чувствительны к окружающему миру.

Ведь это ваш мир! Пусть вам до всего будет дело. Стремитесь помогать людям. Помогая другим, вы помогаете себе.

Окружающий мир является нашим отражением, а это значит, что никто не желает нам ничего плохого.

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Оказывается, что все и всё в этом мире: и люди, и Матушка Природа — помогают нам в осуществлении наших намерений.

Только помощь эта приходит в соответствии с моделью нашего мировоззрения:

1. Модель «Жертва — Тиран». Помогать вам и учить вас будут кнутом и пряником: в вашей жизни будет и поощрение, и наказание. Но в этом случае не Бог вас будет наказывать, а вы сами себя, используя энергии Вселенной, которые были даны вам Создателем, через действия и поступки окружающих накажете сами себя.

2. Модель «Хозяин или волшебник». В жизни такого человека будет присутствовать только благополучие и радость от своего творчества.

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР — ЭТО ПОДСКАЗКИ ВСЕЛЕННОЙ

Наше подсознание заранее предупреждает нас о приближении того или иного события. Точно так же, как предупреждают водителя автомобиля дорожные знаки вдоль дороги.

Каждый водитель знает, что существуют предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно указательные и знаки сервиса.

И если соблюдать правила дорожного движения, то движение по дороге будет спокойным и безопасным.

То же касается и нашей жизни: на нашем жизненном пути каждый из нас встречает такие же знаки, только выглядят они иначе.

Проще говоря, успех и счастье в пути длиною в жизнь зависит от умения распознавать и читать эти знаки Вселенной.

Человек склонен ошибаться, поэтому Вселенная всегда подсказывает в каком направлении мы двигаемся: по благоприятному или проблемному пути.

Две группы подсказок Вселенной:

- подсказки согласия и гармонии;

- предупреждающие подсказки об опасности.

Подсказки Вселенной о согласии и гармонии

Такие подсказки говорят о том, что человек живёт в согласии с самим собой и с окружающим миром.

То есть он находится на верном пути и ему сопутствует удача и успех во всех его делах.

Про таких людей обычно говорят: «Везунчик» или «У него есть свой ангел хранитель».

К таким сигналам относится всё то, что вам нравится и приносит чувство уверенности и удовлетворения.

Это может быть просто доброе слово в ваш адрес.

Или вы едете на важную встречу, а по пути встречаете свадебный кортеж. И в этот день вы заключаете удачную сделку.

Или ваш сослуживец получил новую должность и повышение зарплаты. А для вас это благоприятный сигнал к улучшению своего материального положения.

Или ваш сосед купил новую машину.

Важно понять, что успех ближнего — это НЕ повод для зависти, как многие обыватели склонны реагировать, при этом уничтожая и съедая самих себя изнутри.

Важно понять, что успех окружающих — это сигнал удачи для вас же.

Лучше порадуйтесь вместе с ними, вдохновите такого везунчика на ещё большие достижения. Тем самым вы быстрее привлечете удачу и в свою жизнь.

Таким образом, если Вы встречаете такие сигналы, значит, в вашей душе есть гармония. Всё идет как надо.

История из жизни Валерия Синельникова:

«... Одна женщина среднего возраста, мечтала выйти замуж и создать крепкую и дружную семью.

... Она прочитала мою вторую книгу «Сила намерения». И попросила помочь ей осуществить свою мечту.

Мы с ней правильно составили намерение и поработали на подсознательном уровне с препятствиями.

.... Вы знаете, — добавила она, — а ведь всего через неделю после нашего с вами последнего сеанса, ещё задолго до знакомства с мужем, мне был знак.

Я со своими друзьями приехала в церковь, чтобы поставить свечи. Подруга с мужем задержалась около машины, а я с их водителем подошла к батюшке, чтобы кое-что узнать у него.

«Вы хотите обвенчаться?» — спросил он нас.

«Обвенчаться? — удивилась я. — Может быть. Но только не сегодня и не с этим молодым человеком. У него уже есть семья. Сегодня мы пришли к вам по другому вопросу».

Уже тогда я поняла, что батюшка увидел во мне невесту, а значит, свадьба не за горами.»

Предупреждающие подсказки Вселенной об опасности

Такие подсказки Вселенной говорят о том, что человек отклонился от своего истинного Пути — пути успеха и счастья.

Поэтому в нём начинают проявляться негативные черты характера, эмоции и мысли, которые буквально вгоняют человека в неприятные события.

Внешнее отражает внутреннее. Об этом нам и пытается сообщить наш подсознательный разум через события внешнего мира.

Любая проблема в жизни — это сигнал нам о том, что мы остановились в своём развитии. Пора научиться чему-то новому, что-то осознать и двигаться дальше.

Проще говоря, предупреждающие подсказки Вселенной предупреждают о том, что пора изменить своё поведение и расширить горизонты своего разума. Это своего рода звонок, извещающий о начале нового урока.

История из жизни Валерия Синельникова:

« ... Объясните мне, пожалуйста, почему в молодости я чувствовал себя уверенно, был спокоен за себя? Я знал, что могу решить любой вопрос. Для меня были открыты любые двери. А вот после того, как тяжело заболел мой ребенок, это ощущение уверенности и спокойствия куда-то ушло. Сейчас оно бывает крайне редко и на очень короткое время.

— Дело в том, — объясняю я, — что болезнь ребенка была для вас очень важным испытанием. Вы должны были измениться и научиться многому. И тогда вы, справившись с этой проблемой, чувствовали бы себя ещё более уверенно.

Человек должен учиться всю свою жизнь. Будучи ребенком, он учится ходить, говорить, осваивает пространство и время. С возрастом более глубоко познаёт законы этого мира. Этот процесс бесконечен. Потому что сама жизнь не имеет конца. Она вечна!»

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ТРИ ПОДГРУППЫ ПОДСКАЗОК ВСЕЛЕННОЙ

На протяжении всей своей жизни человек постоянно получает поддержку от Вселенной. В одних ситуациях она подсказывает нам: «Будь осторожен!», а в других — указывает нужное направление. Главное — быть внимательным и вовремя реагировать на сигналы.

Все подсказки Вселенной можно разделить на три подгруппы.

1. Это личные сигналы. То есть те сигналы, которые даёт нам наш мозг и наше тело.

Например, болезнь — это сигнал от тела о том, что его обладатель что-то делает не так (детальнее в книге Валерия Синельникова «Возлюби болезнь свою»).

Другой пример — собственные мысли, особенно так называемые «навязчивые мысли»: подсознание человека настойчиво даёт сигнал подсказку.

2. Это близкие знаки и сигналы. Такие подсказки Вселенной приходят от людей из нашего близкого окружения: родители, дети, родственники и друзья, а так же наша собственность: животные, личные вещи, дом, машина.

3. Далекие знаки и сигналы. Они приходят от тех людей и вещей, с которыми отсутствует непосредственный контакт.

Например, Вы стоите в очереди в сберкассу, чтобы внести коммунальные платежи. И вдруг впереди вас совершенно незнакомый вам человек начинает рассказывать своему соседу историю о краже.

Казалось бы, вас это не касается: обокрали то не вас.

Но на глубоком уровне мы все едины. И через этих людей Бог подсказывает, что каким-то своим поведением или мыслями вы можете привлечь воров в свою жизнь, и даёт вам предупреждение — изменись!

И лучше вовремя и правильно отреагировать на это далекое предупреждение, чем ждать, когда подобное произойдёт непосредственно с вами.опубликовано econet

По материалам книги Валерия Синельникова «Прививка от стресса. Как стать хозяином своей жизни»

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet