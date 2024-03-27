О чем следует помнить ВСЕГДА, если вы хотите счастья своим детям

Родители - это не друзья и не подружки своим детям. Это родители. Это те, на кого можно опереться. И тогда про ваших детей будут говорить "с внутренней опорой человек".
Выдерживать, когда ребёнок плачет, злится, гневается, боится, жалуется, обижается и пр.
В этот момент родитель остаётся тем взрослым, который сигнализирует:
Если же в момент эмоций ребёнка родитель начинает обижаться, кричать, плакать сам - для ребёнка это знак, что родитель не справляется. Что мне маленькому нельзя так сильно чувствовать. Мне нужно прекратить это испытывать и стать взрослым.
Отсюда мы имеем кучу детей, которые поменялись с родителями местами.
Они стали родителями своих родителей.
Они не позволяют себе чувствовать.
Они рано повзрослели.
И сложно понять, кто там мама, а кто дочка, например.
И тут уже часто родители обижаются, манипулируют и жалуются.
А отсюда неустроенная личная жизнь детей, периодически то самое психологическое бесплодие, о котором сейчас уже многие говорят, или просто дети, которые несут двойную нагрузку и с Рождения часто имеют "детей" в виде своих родителей.
Дорогие родители! Если вы хотите счастья своим детям - ищите взрослых, которые будут помогать вам справляться с вашими эмоциями, проблемами и Пр. Это могут быть друзья, ваши родители, психолог, коллега по работе.
Родители - это не друзья и не подружки своим детям.
Это родители.
Это те, на кого можно опереться.
И тогда про ваших детей будут говорить "с внутренней опорой человек".
Так важно не путать роли. Самое интересное, тогда у всех жизнь налаживается.
А если вы дети, чьи родители уже спутали роли и играют в ваших детей, то это ваша ответственность отдать им их право быть родителем. Вовремя расставить границы, как бы они этому не сопротивлялись. опубликовано econet
Автор Агния Сержантова
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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