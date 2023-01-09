Наверное, ЛУЧШЕЕ о ЛЮБВИ...

Не устану перечитывать... Мне все равно, чем ты зарабатываешь себе на жизнь. Я хочу знать, отчего болит твоё сердце.

Не устану перечитывать...

Мне все равно, чем ты зарабатываешь себе на жизнь.

Я хочу знать, отчего болит твоё сердце.

Мне все равно, сколько тебе лет.

Я хочу знать, можешь ли ты рискнуть и выглядеть смешным ради любви, ради мечты, ради приключения, которое люди называют жизнью…

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Мне все равно, в каком знаке зодиака находится луна в твоем гороскопе и какие планеты её окружают. Я хочу знать, сумел ли ты познать горе, погрузился ли ты на самое дно печали.

Сумел ли ты выстоять и стал более открытым миру благодаря предательству или содрогнулся в страхе перед новой болью?

Я хочу знать, можешь ли ты выдержать боль, мою или свою, не скрывая и не смягчая её, и не пытаясь все исправить.

Я хочу знать, можешь ли ты жить радостью, моей или своей, можешь ли ты быть диким и танцевать, как безумный.

Можешь ли ты наполниться экстазом так, чтобы счастье лилось через край?

Можешь ли ты забыть обо всем на свете, даже о том, что ты человек, даже о том, что ты должен ходить по земле?

Умеешь ли ты летать?

Мне все равно, правдивы ли твои слова.

Я хочу знать, можешь ли ты разочаровать другого, чтобы следовать Правде, чтобы быть честным с собой.

Можешь ли ты выдержать обвинения в предательстве и не предавать себя?

Можешь ли ты, попирая веру, оставаться тем, кому можно доверять?

Я хочу знать, умеешь ли ты каждый день видеть красоту в том, что некрасиво.

Умеешь ли ты черпать силы в её присутствии?

Я хочу знать, можешь ли ты жить, осознавая свое поражение или моё, мне все равно, и при этом стоять на краю озера и кричать огромной серебристой луне: «ДА!!!».

Мне все равно, где ты живешь и сколько у тебя денег.

Я хочу знать, можешь ли ты после ночи горя и отчаяния, истощённый от слез и невыносимой боли, встать и делать все, в чем нуждаются наши дети?

Мне все равно, с кем ты знаком и как сюда попал. Я хочу знать, сможешь ли ты стоять со мной посреди огня, не пошатнувшись.

Мне все равно, что ты знаешь и кто тебя этому научил. Я хочу знать, что наполняет тебя изнутри.

Что останется, когда не будет ничего?

Я хочу знать, можешь ли ты быть наедине с собой, нравишься ли ты себе в отражении пустоты? опубликовано econet

© «Письмо вождя индейского племени Ория»

Иллюстрации: кадры из к/ф «Лучшее во мне»

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