Для чего вообще эти невыносимые люди появились в моей жизни? Как же узнать, что скрывается за этим раздражением?

Общим местом классической психологии со времен Фрейда является утверждение, что бурное возмущение вызывает в людях прежде всего то, чего им самим бессознательно хотелось бы - но они это себе бессознательно же запрещают: психологическая защита с детских лет.

В этом случае эмоциональный заряд от недоступности желаемого выплескивается на тех, кто это себе разрешает, в попытке запретить, изменить, осудить и т.п.

Но приложить это теоретическое знание к жизни непосредственно - мало кому удавалось: ну, бесит человек… ну, предположим, я даже готова согласиться, что бессознательно что-то себе запрещаю.

Но уж точно не то, что видно в нём на первый взгляд: мне такого и даром не нать, и за деньги не нать.

Как же узнать, что скрывается за этим раздражением?

Как догадаться, где в бессознательном скрывается тот ресурс, который я могла бы себе разрешить, чтобы жить еще более счастливо?

Для чего вообще эти невыносимые люди появились в моей жизни?

Случайность?

Процессуальная психология постулирует, что ничто в нашей психической реальности не случается просто так.

Если этот человек появился в моей жизни, если я его заметила, выделила из общей массы, да еще и стала испытывать по его поводу какие-то бурные эмоции – это неспроста.

Невыносимые люди могут служить маркером наших собственных ресурсов – тех, которые мы себе запрещаем.

Указателем ближайших точек роста и возможностей к самосовершенствованию.

Но как же определить, на что указывает нам конкретный невыносимец?

Для упражения вам потребуется два отдельных места – «диагональ конфликта» - это могут быть два стула, два коврика или просто два угла комнаты, - и собеседник.

Собеседником вполне может выступать предмет неодушевленный – лично я люблю зеленый мячик с пупырышками.

Он, главное, внимательно слушает и не возражает.

(Вообще-то с одушевленным собеседником беседовать лучше: он может дать обратную связь, - но за неимением гербовой пишем на простой.)

1. Решите, на чем вы сосредоточитесь в этот раз.

Это может быть один мерзкий человек – начальник, родственник или продавец в магазине, - или целый класс людей, например чайлдфри или геи.

Определите, в каком из углов они у вас будут стоять (или на каком из стульев сидеть), а где будете находиться «повседневный вы», которого они раздражают.

Это и будет диагональ конфликта.

2. Встаньте в первую позицию в один из углов, и расскажите нейтральному собеседнику (мячику, который сейчас не на диагонали), какой-нибудь особенно яркий случай, пример, когда невыносимый был особенно невыносим, или когда поведение этого класса людей задело вас особенно сильно.

Не сдерживайте себя, расскажите простым человеческим языком всю правду, как она есть.

3. Найдите ядро претензий – то, что во всей этой истории раздражило вас больше всего; то, что в этих невыносимцах абсолютно недопустимо, с вашей точки зрения.

Самые раздражающие вещи вы можете показывать на примере противоположного угла диагонали (в котором размещен невыносимец) – мой мячик, например, так понимает несравненно лучше, чем если я излагаю академически.

4. Переместите теперь мячик в тот угол, где раньше стояли вы, а сами перейдите во вторую позицию – туда, где в вашем воображении стоят эти невыносимые люди. Перевоплотитесь в них, призовите на помощь все ваши актерские таланты – ваша задача сыграть так убедительно, чтобы даже мячик поверил. Если вы играете с человеком – вы можете несколько раз поменяться ролями, вживаясь получше.

5. Усиливайте, утрируйте поведение невыносимца до тех пор, пока вы не почувствуете ту энергию, которая позволяет невыносимцу так поступать.

В этот момент вы должны почувствовать актерский драйв и вдохновение: роль на секунду перестала быть ролью и зажила своей жизнью с помощью вас.

Путь мячик мучается от вашей невыносимости! Отлично!

6. Запомните эту энергию, найдите для неё название, и выйдите из диагонали.

7. Расскажите мячику, который сейчас изображает вас, как вы могли бы привнести эту энергию в вашу собственную жизнь более экологично, чем это делает невыносимец?

Где эта энергия могла бы оказаться вам полезной?

Возможно, появление этого невыносимого человека в вашей жизни - это и есть способ научить вас пользоваться этой энергией.

8. Теперь переместите мячик в противоположный угол, и пусть мячик играет невыносимца.

А вы возвращаетесь на «своё место» в диагональ, но уже привнеся с собой ту новую энергию, которую вы получили в п. 6.

Как вы могли бы изложить ядро своей претензии с учетом полученной энергии?

Помните:

во время этого упражнения вы должны были найти в себе некую новую энергию, которую вы не использовали вообще, или использовали недостаточно.

Как только мы действительно привносим в свою жизнь тот ресурс, на который указывает наличие невыносимого человека, - он перестает быть невыносимым:

мы уже не возмущены им до глубины души, а ограничиваемся лёгким пожатием плеч, а то даже и начинаем сочувствовать бедняге…

И конфликт уже видится и решается существенно по-другому.

Впрочем, разрешение конфликтов – не главная цель этого упражнения.

Вряд ли конфликт с чайлдфри или геями раздражает вас настолько, чтобы прикладывать усилия к его разрешению. И, опять же, если у вас конфликт с мамой или братом, в нём замешана вся история многолетних отношений, так что за одно упражнение вы его вряд ли решите (хотя можете весьма существенно продвинуться в этом направлении).

Главная цель этого упражнения – подарить вам еще один источник энергии, которым вам стоило бы не забывать пользоваться.

Мироздание напоминает вам об этом, посылая разных невыносимых…

Пример из практики *)

…Начальница Лизу задрала уже до последней возможности.

Выскочка и хамка, неквалифицированный врач и просто бездушная сволочь, она достала всё отделение, не только Лизу.

Семь докторов уже уволилось, да и остальные грамотные врачи на дверь посматривают.

Год назад произошёл возмутительный случай: эта дура приказала провести консилиум без лечащего врача!

Впрочем, консилиум был для галочки, так что не это самое страшное.

Хуже всего то, что она хамит!

Она разговаривает мерзким безапелляционным тоном, и этим же тоном изрекает всякую обвиняющую фигню.

Оправдаться при этом невозможно – тебя даже не слушают!

Невыносимо.

Итак, вырисовалось ядро претензии: безапелляционный тон, не дающий возможности оправдаться и не учитывающий всех нюансов.

Лиза становится на место, отведенное начальнице, и вживается в роль:

«Почему нет лекарств? Что значит – кончились? Что значит – сложные больные? Вы виноваты, что не заказали! Не собираюсь слушать никаких оправданий!»



Лиза вжилась в роль, голос её окреп, я рекомендую добавить жесты – добавляется такое рубящее движение рукой, которое как бы прижимает собеседника к полу.

Слегка утрировав его, Лиза находит ему краткое словесное выражение:

«Вы никто, заткнитесь!»

Эту энергию Лиза называет энергией собственной важности.

Выйдя из диагонали, Лиза рассказывает, что объективно большой важности у начальницы нет: её квалификация, например, ниже, чем у Лизы.

Собственно, она и начальницей-то стала потому, что Лиза административную работу не любит, да и вообще командовать не хочет, вот и отказалась…

Можно ли привнести «энергию важности» в жизнь?

Вообще-то не помешало бы, наверное. Напомнить начальнице, что она не всегда начальницей была. Как в колхозе чеснок вместе собирали, например…

Да и в других областях жизни умение заставить себя слушать пригодилось бы, наверное.

Лиза опять становится на место повседневной себя, привнеся с собой энергию важности.

В ответ на возмущение:

«Почему нет лекарств? Не собираюсь слушать никаких оправданий!» - она больше не оправдывается, а спокойно, с энергией в голосе заявляет:

«Всё нормально, всё сделаем», - с интонацией, в точности повторяющей «вы никто, заткнитесь».

И дальше без паузы переходит к воспоминаниям, - «А помнишь, как мы с тобой чеснок собирали?...»

И такая в этом есть уверенность и спокойствие, что воображаемый конфликт угасает сам по себе.

Лиза смеется.

*) На самом деле пример, конечно, не из практики, а с обучающего семинара, на котором требования к конфиденциальности не настолько жесткие. Но имена и обстоятельства я на всякий случай всё же изменила. А то, мало ли.опубликовано econet

Автор Ольга Подольская

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