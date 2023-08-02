Про любовь и булочки

Есть ли у того, кто запрашивает чужие изменения или вкусные булочки, приготовленные чужими руками, возможность заплатить?..

Часто на терапию приходят люди, которые говорят: "Я знаю куда нужно двигаться моим близким (начальнику, коллеге, а также детям)! Я знаю как им надо меняться! Если бы только они начали слушать себя, открываться, быть искренними, более осознанными, уязвимыми, внимательными, волевыми, деятельными, спокойными, любящими, правильными, или какими-то ещё, мне было бы лучше".

Кстати, я это желание чужих изменений вполне понимаю.

С другой стороны это все очень похоже на покупателей в магазине, которые приходят и говорят: "Я точно знаю, какие мне нужны булочки! С кремом из свежих сливок, не слишком жирные, не слишком сладкие, посыпанные сахарной пудрой среднего помола. Шесть штук в розовой коробочке! Вот такие я люблю и мне будет приятно их есть".

Чудесно! Человек знает, чего хочет. И, допустим, такие булочки даже найдены, их приготовил какой-то умелый кондитер.

Но тут возникает вопрос оплаты... Есть ли у того, кто запрашивает чужие изменения или вкусные булочки, приготовленные чужими руками, возможность заплатить? Есть ли у него деньги на булочки?

Есть ли у него то, ради чего кто-то другой должен поднять попу, пойти за тридевять земель или нырнуть вглубь себя за нужными изменениями? Или что-то, ради чего другой человек подорвётся и начнёт печь булочки...

Если есть, тогда нет вопросов ни с булочками, ни с партнёрами.

Если нет, тогда придётся самому печь, взбивать крем или нырять в опасные глубины. Или сидеть молча и не жаловаться. А как иначе?

P.S. В этом месте мне часто начинают рассказывать про безусловную ценность человека самого по себе, его личности и его жизни. И про то, что мы такие, какие есть. Это правда!

Правда, что мы ценны такими, как есть, особенно если хотим оставаться на уровне трёхлетних детей, а в партнёрах иметь родителей, которые любят просто так.

Но если мы хотим в партнёры кого-то равного и взрослого, придётся работать со своей стороны. И зарабатывать на булочки.опубликовано econet

Автор: Аглая Датешидзе

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