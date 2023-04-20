Первое рождение личности: Про кризис 3 лет

Любой неверный родительский шаг приводит к истерике. И ужас заключается в том, что неверным может оказаться вообще любой шаг...
В три года, как говорят психологи, происходит первое рождение личности.
Рождение – это всегда мучительно. Всегда.
Малыш впервые осознает себя единственным и неповторимым. И он впервые открывает для себя наличие «социальных норм» (оказывается, он ДОЛЖЕН что-то делать – идти гулять, надевать варежки, кушать суп).
Но пока может этим нормам лишь противостоять. Отсюда – знаменитое «не хочу – не буду» только потому, что мама сказала «надо», своеволие, протест против всех и вся.
Любой неверный родительский шаг приводит к истерике. И ужас заключается в том, что неверным может оказаться вообще любой шаг.
Лучшая стратегия взрослых в этот период – учиться выдерживать эмоции ребенка, оставаться в мудрой, спокойной, уверенной, твердой позиции, не спорить, ждать.
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Ведь как только родитель начинает беситься, кричать, драться, устраивать истерику в ответ, он теряет свою позицию большого и сильного взрослого, на которого можно опереться, и сам становится ребенком.
1. Негативизм. Активное противодействие КОНКРЕТНОМУ взрослому, стремление сделать все наоборот и противоречить (иногда малышу приходится отказываться даже от того, что ему хочется, лишь бы «досадить» взрослым), отчаянное сопротивление любой помощи («я сам!») и любому «нельзя» («а я буду!»), отрицание ради отрицания. На любую просьбу ответ один – «НЕТ!»
«Нет!» - это первая настоящая свобода ребенка.
Свобода, которую он осознает и которой может распоряжаться. Ему очень нужно ее почувствовать, это его внутренняя сила.
Через нее он понимает: он – отдельный, уникальный, всамделишный человек.
И чем сильнее потенциал его «Я», тем чаще, громче и настойчивее будет звучать его «Нет!» (на которое не стоит раздражаться, и за которое не надо наказывать).
Это «Нет!» потом позволит ему отказаться от плохой компании, наркотиков, плохих условий работы и неудовлетворительных отношений.
2. Упрямство «из принципа». Ребенок настаивает на чем-то не потому, что ему сильно нужно, а просто потому что ОН так решил.
3. Своеволие. Желание ребенка все сделать самостоятельно и только так, как он считает правильным.
4. Конфликты «на ровном месте». Малыш может быть агрессивным и все время искать поводы поссориться с родителями.
5. Обесценивание. Все, что раньше было ценным и значимым для ребенка, перестает быть таковым: любимые игрушки ломаются, книжки – рвутся, прежние интересы объявляются глупыми. Уже усвоенные правила не соблюдаются.
6. Деспотизм/ревность. Если в семье есть другие дети, у трехлетнего малыша может появиться к ним яркая ревность и нетерпение. Если он в семье один, то часто начинает вести себя как «маленький тиран», требуя от близких взрослых полного подчинения.
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1. Прежде всего, вспоминаем все, что мы знаем о «кризисах»: плохое поведение – это сигнал, «послание» о том, что «низы» не могут и не хотят жить по-старому, надо менять формат взаимодействия и менять кардинально.
Что хочет сказать ребенок своим «негативизмом»? Он жаждет, чтобы родители признали его самостоятельность, его взрослость, но при этом продолжали любить, заботиться и поддерживать.
Не всегда стоит идти на принцип и непременно добиваться того, чтобы ребенок послушался «здесь и сейчас». Пусть он почувствует свою «свободу», жалко что ли?
Чем меньше давления, тем быстрее выход из этого негативистского пике.
2. Основа любого «детского» кризиса - в стремлении к самостоятельности, новым отношениям с родителями, значит, всячески даем ребенку почувствовать, что он уже взрослый:
- Просим у него совета, помощи («подскажи, как мне поступить?», «переведи меня через дорогу, пожалуйста», «а что бы ты сделал на моем месте»?);
- Всегда предлагаем выбор («ты будешь кашу с компотом или с чаем?», «ты пойдешь в садик с машинкой или с мишкой?» - при этом сам факт того, что ребенок будет есть кашу или пойдет в детский сад как бы не обсуждается);
- Золотое правило: НЕ делаем за ребенка ничего из того, что он может делать сам, но (!) не отказываем в помощи, если ему трудно и он готов эту помощь принять;
- Пытаемся уважительно относиться к его желаниям и интересам (если занят чем-то неопасным – не вмешиваемся, если хочет что-то вполне возможное – выполняем, если отказывается от чего-то и это можно пережить – не настаиваем), учим его договариваться и следовать договоренностям;
- Малыш сопротивляется ВАМ, его близкому взрослому, но он, возможно, не будет возражать, если с какой-то просьбой к нему обратится его любимая игрушка, машинка, и с радостью выполнит ее.
3. Если ребенок что-то требует, чего-то не хочет, вновь и вновь совершает запрещенное действие, одним словом – бузит, следуем простому правилу: «понять-озвучить-дать ответ».
То есть, пытаемся понять, чего конкретно добивается малыш, озвучиваем это, сообщаем, что собираемся предпринять, и твердо следуем принятому решению (твердо!).
4. Наша задача – принять чувства ребенка (и показать, что мы их приняли), но при этом устойчиво гнуть свою линию, следовать своему слову и решению (иногда, впрочем, проявляя ситуативную уступчивость, но это особое мастерство – видеть и чувствовать, когда и где она уместна).
5. Не забываем, что главные наши «воспитательные средства» (и не только в периоды кризисов): увлекательные истории, игры, любые нестандартные действия и неожиданные ходы, способность обратить все в шутку или вместе поозорничать.
А самые-самые главные – любящий взгляд, объятия, поцелуи, добрые слова и нежные прикосновения.опубликовано econe
Автор: Ирина Чеснова, из книги «Я буду лучшей мамой!»
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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