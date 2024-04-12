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Методика 4 ВОПРОСОВ в ответ на «МНЕ ПЛОХО»

Источник: b17.ru 12 апреля 2024 6438
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80% напряжения и апатии, тревоги и рассеянности при возникновении тупика или проблемы рассасываются, если это обобщенное описание “мне плохо” распределить по 4 блокам

Методика 4 ВОПРОСОВ в ответ на «МНЕ ПЛОХО»

“Доктор, мне плохо...” Так обычно отвечают мои Клиенты на вопрос: “С чем хотите обратиться и на что жалуетесь?”.

И хотя я не доктор, а психолог гуманитарного толка, я начинаю уточнять, распутывая в сознании человека, который обратился ко мне за помощью, так называемый клубок проблемы или состояния.

Как именно вам плохо: тело, душа, сознание, поведение

Я помогаю человеку уточнить и конкретизировать его обобщенный запрос “мне плохо” или “нет ни на что сил”.

80% напряжения и апатии, тревоги и рассеянности при возникновении тупика или проблемы рассасываются, если это обобщенное описание “мне плохо” распределить по 4 блокам:

  • Ощущения. То как проблема осознается в теле в виде симптомов и зажимов.
  • Чувства. Это эмоциональная составляющая психологического тупика. Что на душе. Чего хочет или не хочет человек.
  • Мысли. Когнитивные схемы в голове обратившегося. Ограничения. убеждения. Установки и мыслеформы., которые часто носят характер навязчивости.
  • Поведение. Что делает или не делает человек в попытках справиться с тяжелой жизненной ситуацией. Что предпринимает и к каким последствиям это приводит.

Я задаю вопросы, которые соответствуют этим четырем блокам распутывания и раскладывания по полочкам сути проблемы.

Иногда я записываю сам ответы на эти вопросы, иногда прошу делать это самого клиента, и тогда эта методика работает еще эффективнее.

“У меня депрессия...”: методика 4 вопросов

Недавно ко мне обратился молодой человек, который жаловался на депрессию - этот диагноз он поставил себе сам, отсутствие сил учиться и даже мылся он не каждый день.

Методика 4 ВОПРОСОВ в ответ на «МНЕ ПЛОХО»

Я начал использовать свою “методику 4 групп вопросов”, чтобы уточнить и конкретизировать, как проживается апатия именно этим человеком.

Поскольку встреча в кабинете психолога  была первой для этого студента, я решил записывать ответы самостоятельно, предварительно объяснив ему что и как я собираюсь делать.

Методика 4 вопросов: ОЩУЩЕНИЯ

  • Боли в мышцах конечностей: руках и ногах, тянущие.
  • Периодически все тело крутит, ноет. Со словом ”ноет” потом поработали отдельно - оказалось клиент не плачет уже много лет.
  • Внезапные приступы головокружения.Низкое давление.
  • Туман в голове, рассеянность, головокружения.
  • Мигренеподобные боли.
  • Замедлился в движениях.
  • Звон в ушах.Судороги в икроножных мышцах по ночам.
  • Напряжение в шее и лопатках.

Методика 4 вопросов: МЫСЛИ

  • “Хорошо было бы если бы меня не было”.
  • “Смерть не плохой способ избавиться от этого состояния”.
  • “Моя жизнь меня не устраивает, я разочарован во всем”.
  • “Я проживаю эту жизнь бессмысленно и она проходит мимо меня”.

Методика 4 вопросов: ЧУВСТВА

  • Апатия.
  • Раздражительность на себя.
  • Неуверенность.
  • Нет желания заниматься даже повседневными делами.
  • Методика 4 вопросов: МЫСЛИ
  • “Хорошо было бы если бы меня не было”.
  • “Смерть не плохой способ избавиться от этого состояния”.
  • “Моя жизнь меня не устраивает, я разочарован во всем”.
  • “Я проживаю эту жизнь бессмысленно и она проходит мимо меня”.

Методика 4 вопросов: ПОВЕДЕНИЕ

  • Хобби: игра на бас-гитаре забросил.
  • Отношения с девушками нет.
  • Был секс с проституткой.
  • С друзьями встреча 1-2 раза в месяц, попить пиво или водку.
  • Лежу целый день на диване, никуда не хожу.
  • Накопил долги в университете, хотя в прошлом году учился на хорошо и отлично.
  • Конфликты и ссоры с родителями.
  • С друзьями растет дистанция в общении.
  • При встрече в кабинете рукопожатие вялое.

Согласитесь, совсем другая картина вырисовывается, чем при попытке понять как устроено состояние при словах “мне плохо, у меня депрессия”.

Да и что делать с этим состоянием уже понятно, даже неискушенному в психотерапии человеку.


Поэтому, рекомендую использовать мою методику, когда пытаетесь помочь себе или своим родным или знакомым, раскидывая односложные жалобы по этим 4 полочкам и обязательно все подробно записывая.

Методика работает и более широко для описания жизни и изменения ее в необходимом направлении, но это уже совсем другая история. опубликовано econet

Автор Александр Молярук

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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психология техника вопросы Александр Молярук депрессия

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