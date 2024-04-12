Методика 4 ВОПРОСОВ в ответ на «МНЕ ПЛОХО»

80% напряжения и апатии, тревоги и рассеянности при возникновении тупика или проблемы рассасываются, если это обобщенное описание “мне плохо” распределить по 4 блокам

“Доктор, мне плохо...” Так обычно отвечают мои Клиенты на вопрос: “С чем хотите обратиться и на что жалуетесь?”.

И хотя я не доктор, а психолог гуманитарного толка, я начинаю уточнять, распутывая в сознании человека, который обратился ко мне за помощью, так называемый клубок проблемы или состояния.

Как именно вам плохо: тело, душа, сознание, поведение

Я помогаю человеку уточнить и конкретизировать его обобщенный запрос “мне плохо” или “нет ни на что сил”.

80% напряжения и апатии, тревоги и рассеянности при возникновении тупика или проблемы рассасываются, если это обобщенное описание “мне плохо” распределить по 4 блокам:

Ощущения. То как проблема осознается в теле в виде симптомов и зажимов.

Чувства. Это эмоциональная составляющая психологического тупика. Что на душе. Чего хочет или не хочет человек.

Мысли. Когнитивные схемы в голове обратившегося. Ограничения. убеждения. Установки и мыслеформы., которые часто носят характер навязчивости.

Поведение. Что делает или не делает человек в попытках справиться с тяжелой жизненной ситуацией. Что предпринимает и к каким последствиям это приводит.

Я задаю вопросы, которые соответствуют этим четырем блокам распутывания и раскладывания по полочкам сути проблемы.

Иногда я записываю сам ответы на эти вопросы, иногда прошу делать это самого клиента, и тогда эта методика работает еще эффективнее.

“У меня депрессия...”: методика 4 вопросов

Недавно ко мне обратился молодой человек, который жаловался на депрессию - этот диагноз он поставил себе сам, отсутствие сил учиться и даже мылся он не каждый день.

Я начал использовать свою “методику 4 групп вопросов”, чтобы уточнить и конкретизировать, как проживается апатия именно этим человеком.

Поскольку встреча в кабинете психолога была первой для этого студента, я решил записывать ответы самостоятельно, предварительно объяснив ему что и как я собираюсь делать.

Методика 4 вопросов: ОЩУЩЕНИЯ

Боли в мышцах конечностей: руках и ногах, тянущие.

Периодически все тело крутит, ноет. Со словом ”ноет” потом поработали отдельно - оказалось клиент не плачет уже много лет.

Внезапные приступы головокружения.Низкое давление.

Туман в голове, рассеянность, головокружения.

Мигренеподобные боли.

Замедлился в движениях.

Звон в ушах.Судороги в икроножных мышцах по ночам.

Напряжение в шее и лопатках.

Методика 4 вопросов: МЫСЛИ

“Хорошо было бы если бы меня не было”.

“Смерть не плохой способ избавиться от этого состояния”.

“Моя жизнь меня не устраивает, я разочарован во всем”.

“Я проживаю эту жизнь бессмысленно и она проходит мимо меня”.

Методика 4 вопросов: ЧУВСТВА

Апатия.

Раздражительность на себя.

Неуверенность.

Нет желания заниматься даже повседневными делами.

Методика 4 вопросов: МЫСЛИ

“Хорошо было бы если бы меня не было”.

“Смерть не плохой способ избавиться от этого состояния”.

“Моя жизнь меня не устраивает, я разочарован во всем”.

“Я проживаю эту жизнь бессмысленно и она проходит мимо меня”.

Методика 4 вопросов: ПОВЕДЕНИЕ

Хобби: игра на бас-гитаре забросил.

Отношения с девушками нет.

Был секс с проституткой.

С друзьями встреча 1-2 раза в месяц, попить пиво или водку.

Лежу целый день на диване, никуда не хожу.

Накопил долги в университете, хотя в прошлом году учился на хорошо и отлично.

Конфликты и ссоры с родителями.

С друзьями растет дистанция в общении.

При встрече в кабинете рукопожатие вялое.

Согласитесь, совсем другая картина вырисовывается, чем при попытке понять как устроено состояние при словах “мне плохо, у меня депрессия”.

Да и что делать с этим состоянием уже понятно, даже неискушенному в психотерапии человеку.



Поэтому, рекомендую использовать мою методику, когда пытаетесь помочь себе или своим родным или знакомым, раскидывая односложные жалобы по этим 4 полочкам и обязательно все подробно записывая.

Методика работает и более широко для описания жизни и изменения ее в необходимом направлении, но это уже совсем другая история. опубликовано econet

Автор Александр Молярук

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