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НЕспособные к отношениям ЖЕНЩИНЫ

Источник: facebook.com 29 сентября 2022 7002
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Сколько написано историй о том, что она и умница, и красавица с головокружительной карьерой, а все одна...

НЕспособные к отношениям ЖЕНЩИНЫ

Сколько написано историй о том, что она и умница, и красавица с головокружительной карьерой, с Lamborghini, отдыхом на швейцарском курорте у склона Маттерхорна, десятью языками, в том числе и навахо, а все одна.

Вон у ее одноклассницы кривой и косой не жизнь, а малина. Муж пылинки сдувает, сырники на завтраки со сгущенкой подает, исподнее стирает, а ведь эта «счастливица» не могла запомнить даже формулу воды, не то что 4-аминобутановой кислоты. Ну где справедливость?

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Только справедливость в том, что ничего не смыслящая ни в радикалах, ни в ЦНС, ни в истории Древнего мира, понимает и уважает мужчин, а умница-разумница их боится, не доверяет и постоянно в чем-то подозревает.

Ищет подвох. Считает всех козлами, и те с радостью оправдывают ожидания. А как иначе? Что заказывали… 

У меня есть две незамужние сорокалетние подруги. У обеих отцы – домашние тираны.

Необразованные, деспотичные, упрямые, ограниченные и увлекающиеся алкоголем мужики.

Они никогда не обнимали своих дочек, не водили в зоопарк и не читали «Машу и медведь».

Не интересовались их жизнью и понятия не имеют, когда у тех начались месячные.

Унижали маму и изменяли ей в открытую.

Вот девочки и выросли с острой обидой на всех представителей сильного пола. Они изначально отличаются повышенной подозрительностью, настороженностью и паранойей, подсознательно ожидая от каждых брюк того, что хлебнули в детстве.

Ничем не лучше ситуация, когда папы не было вообще. Тогда девочка воспитывалась измученной, работающей на трех работах, мамой, бесконечно транслирующей свое отношение к мужчинам.

Все уроды, потребители, альфонсы, сволочи, озабоченные только размером собственного пениса.

На них нельзя положиться, поэтому в жизни нужно рассчитывать исключительно на себя.

Вот такие Жанны д’Арк и пашут за четверых, изучают биографию Стива Джобса и посещают тренинги по тайм-драйву.

С первой минуты знакомства пытаются скрестить шпаги, устроить состязание по армрестлингу и интеллекту.

Проверить избранника «на слабо» и на вшивость.

Устроить во время свидания экзамен и пренебрежительно поставить «незачет».

НЕспособные к отношениям ЖЕНЩИНЫ

Одна знакомая отшила понравившегося парня из-за того, что тот занимался спортом всего три раза в неделю, а не семь, и читал «Тайный сыск царя Гороха», а не «Менеджмент мозга».

Только любовь – это не спорт, не война и не постоянно поднимающаяся планка. Любовь – это химия двух гармоничных людей, развивающихся вместе.

Женщина, у которой много внутренних монстров, подсознательно выбирает в спутники монстра.

Ждущая подводных камней, обязательно на них наступает.

Неверящая в любовь, получает однозначно нелюбовь.

Страдалица притягивает тирана.

Подозрительная – бабника.

Недоверчивая – лгуна.

А диплом Йельского университета, уровень IQ, как у Теренс Тао, и ухоженное лицо здесь абсолютно не показатель.

Главное – здоровая психика, любовь к себе и к жизни.опубликовано econet.ru

Автор Ирина Говоруха

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P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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Ирина Говоруха женщина любовь мужчина отношения жизнь психология

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Комментарии (Всего: 1)
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      Автор - очевидно из тех. кто формулу воды запомнить не в состоянии. Безграмотна, глупа. И не стыдно такое публиковать ?

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