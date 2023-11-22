Как бы ни была бы серьёзна моя жизнь, всегда необходим человек, с которым можно подурачиться. Иногда всё, что нужно человеку...

В течение своей жизни я понял, что...

1. Лучшие уроки в мире - у ног пожилого человека.

2. Когда ты влюблён, то это заметно.

3. Когда хоть один человек говорит мне: "Ты сегодня меня осчастливил", то это делает счастливым меня.

4. Когда ребёнок засыпает у меня на руках - это самое трогательное ощущение.

5. Быть добрым более важно, чем быть правым.

6. Никогда не надо отказываться от подарка, который даёт ребёнок.

7. Я могу всегда помолиться за другого, если не могу помочь ему как-нибудь иначе.

8. Как бы ни была бы серьёзна моя жизнь, всегда необходим человек, с которым можно подурачиться.

9. Иногда всё, что нужно человеку - это пожатие руки и кто-нибудь, кто бы мог выслушать.

10. Простые прогулки с отцом летним вечером, когда я был маленьким, оказали удивительное влияние на дальнейшее развитие моей жизни.

11. Жизнь, как рулон туалетной бумаги, чем ближе ты к концу, тем быстрее она движется.

12. Мы должны быть счастливыми, что Бог не даёт нам всего того, чего мы хотим.

13. Маленькие каждодневные радости делают жизнь такой привлекательной.

14. Под самой твёрдой оболочкой находится сердце, которое хочет, чтобы его ценили и любили.

15. Господь не создал Землю в один день. Почему я пытаюсь сделать невозможное?

16. Игнорировать факты, не означает изменить их.

17. Когда ты планируешь отыграться на ком-то, то ты просто даёшь повод кому-то отыграться на тебе

18. Не время, а любовь лечит раны.

19. Легче всего для меня расти, как личность - окружить себя людьми умнее, чем я.

20. Каждый, кого ты встречаешь, заслуживает быть приветствован улыбкой.

21. Ничего не может быть лучше, чем заснуть со своим ребёнком и чувствовать его дыханье на своей щеке.

22. Никто не идеален до тех пор, пока ты не влюбляешься в кого-нибудь.

23. Жизнь трудная, но я труднее.

24. Возможности не теряются, кто-то обязательно найдёт ту возможность, которую ты упустил.

25. Когда горечь зайдёт в твою гавань, то счастье обязательно пришвартуется где-нибудь в другом месте.

26. Каждый должен говорить нежные и добрые слова, так как завтра может случиться, что ты получишь их обратно.

27. Улыбка - самый доступный способ выглядеть лучше.

28. Я не могу выбрать то, как я чувствую, но я могу выбрать то, что я делаю для этого.

29. Каждый хочет жить на верхушке горы, но счастье и рост происходит, когда ты забираешься на неё, а не когда уже достиг вершины.опубликовано econet

© Энди Руни

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