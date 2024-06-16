ЧТО ДЕЛАТЬ в момент детской истерики

Очень часто когда ребенок кричит, мы начинаем кричать в ответ. Дети нажимают кнопки

Часто мы можем слышать: «Если у ребенка истерика, просто игнорируйте ее или отправьте его в другую комнату на таймаут».

Часто это очень хорошо работает с некоторыми детьми.

У одних детей, если отправить их в другую комнату, фрустрация только усилится.

Другие дети быстренько меняют свое поведение, бегут к маме: «Ой, мамочка, прости меня, я так больше не буду, я тебя люблю» и т.п.

Если у ребенка хороший доступ к слезам, и он может самостоятельно пройти этот круг от злости к слезам, он действительно может справиться со всем этим сам и сам прийти к тщетности и выйти из своей комнаты, успокоившийся.

Либо он будет "успокаиваться" и менять свое поведение из-за страха разделения, из-за сильной тревоги быть брошенным.

Если вы постоянно отправляете детей на таймауты, то в основном (как было показано скрытой камерой в одном из ТВ-шоу), дети в своих комнатах, сидя на таймаутах, только молча ожесточаются внутри себя.

Они даже могут вам пообещать: «Мама, я больше так не буду» и на следующий день будут делать то же самое.

А когда они ожесточаются, то и нам становится намного труднее с ними.

Таймауты могут "помочь" в краткосрочной перспективе, но навредить в долгосрочной.

Вместо таймаута

1. Если вам это необходимо, возьмите таймаут для себя, но заверьте ребенка, что вы скоро вернетесь.

Нам иногда нужно прежде всего справиться со своими эмоциями, чтобы к нам вернулась способность к интеграции, уравновешиванию собственных чувств, а также чтобы вернулось чувство заботы по отношению к ребенку и мы не нанесли ему вреда.

2. Всегда первыми возвращайтесь к ребенку и давайте ему понять, что отношения в порядке.

В таймаутах подразумевается, что ребенок должен самостоятельно подумать над своим поведением, прийти к выводу, что он сделал не так и потом первым пойти мириться к родителю.

3. Это всегда ответственность взрослого – восстанавливать и поддерживать отношения с ребенком (потому что ведущий в отношениях - взрослый).

4. Помогайте ребенку выплакать слезы грусти и тщетности.

Оставить одного в комнате - значит оставить его один на один со своими эмоциями, "справляйся с этим сам, ты мне такой не нужен".

На самом же деле родитель должен помогать ребенку справляться со своими эмоциями и помогать правильно выражать их, называть, уравновешивать, уча его таким образом "языку сердца".

Что же делать в момент истерики?

1. Если имеет место насилие, разобраться с ним без затей. (Это делается не ради ребенка, который проявляет агрессию, а скорее ради безопасности других детей.)

2. Взять на себя ОТВЕТСТВЕННОСТЬ в данной ситуации:

Разделить детей

Убрать опасные предметы

Разрешить ребенку сделать то, что неизбежно (да, ты можешь покричать, поскандалить, но печенья перед обедом больше не будет)

Дать себе передышку. Вот кому часто нужен таймаут – так это взрослому. Это НАМ нужно успокоиться.

Лучшее, что мы можем сделать в такой ситуации – это быть регулировщиком движения. Развести детей, не дать им нанести какой-то ущерб друг другу, как-то разрулить ситуацию. Разбираться в деталях сейчас не время.

Фрустрация. Важным прорывом для взрослого будет научиться видеть за начавшейся истерикой фрустрацию. В основе ведь всегда лежит фрустрация. Надо приучить себя видеть это в ребенке - «фрустрация».

Какие слова могут лучше всего помочь в момент истерики?

Только такие: «Что-то пошло не так. У тебя что-то не получилось. Это не то что ты хотел. Это так сильно расстроило тебя.»

Не время учить, читать нотации и т.п. Истерика не является рациональной, это идет из более глубокого места, это фрустрация. Это тот момент, когда чем меньше мы говорим, тем лучше.

Самые страшные слова для ребенка, которые он может услышать в подобный момент от взрослого – это слова типа: «Все, хватит! С меня достаточно! Все, конец! Нашим отношениям конец!»

Меньше слов – больше действий. Одного ребенка сюда, другого туда. Именно это и нужно ребенку в данный момент - чтобы вы взяли ситуацию под контроль.

Очень часто когда ребенок кричит, мы начинаем кричать в ответ. Дети нажимают кнопки в нас.

В такие моменты нам нужно время для передышки.

Это не таймаут, это не игнорирование. Это как сделать шаг назад.

Вообще в самом начале тот, кто предложил использование таймаутов, имел в виду взрослых. Таймауты нужны взрослым.опубликовано econet

Из лекции Making Space for Tantrums and Tears, проведенной преподавателем института Ньюфелда Eva de Gosztonyi, April 23, 2015

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