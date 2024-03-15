Сил нет, душа поистрепалась на сгибах, любовные истории закончились...

Ну давай, расскажи мне про весну...

Март – отличное время, чтобы сойти с ума. Сил нет, душа поистрепалась на сгибах, любовные истории закончились и не начались, а кофе отдает горечью и печалью.

То ли это долгая зима, то ли кризис, но по-настоящему живой и хорошей я чувствую себя сейчас довольно редко. Надвигается сезонная аллергия, и я мысленно готовлюсь к двум тяжелым месяцам на таблетках, соплям и отекам.

С другой стороны, я знаю, что «и это пройдет». Как заканчивается все плохое, любая растянутая во времени ж…па. Потому что затем всегда наступает момент, когда тоска и меланхолия обсыпаются с тебя, как штукатурка, и где-то там, в области солнечного сплетения, начинает струиться свет.

Мы с Сашей давеча придумали название для периода весенних депрессивных настроений – «Великие Горюны».

Это когда немножко понарошку умираешь и жалеешь себя, наслаждаясь процессом внутренней энтропии.

Фразы окружающих вроде «все будет хорошо, бла бла бла» в этот момент только раздражают.

Меня вообще пугают люди, которые не умеют печалиться. И уж тем более я сторонюсь тех, кто обесценивает мои чувства чем-нибудь вроде «ой да забей, все у тебя в порядке» – мне кажется, именно с этого отчуждение и начинается.

Помню, Павел Зыгмантович в одной из программ, посвященной флирту и изменам, рассказывал, что возникновение сексуального интереса к противоположному полу, даже когда ты в браке, – естественно и нормально.

Ненормально – этот интерес удовлетворять, совершая измену.

Но запрещать себе чувствовать к кому-то симпатию чревато – мы не можем перекрывать влечение выборочно.

Если его подавлять, то будет подавлено все, в том числе и «правильное» «я тебя хочу» – к жене и мужу.

Так и с эмоциями: вы не можете выбирать ощущать только щенячью радость и блаженный покой, поскольку то, что сейчас происходит с вашим телом, может вообще очень мало зависеть от вашей воли.

Иногда организм похож на съехавшего с катушек депрессивного клоуна, которому до волшебного фонаря ваши увещевания про радужное завтра.

Когда больно – болит, и здесь нет ничего стыдного.

Великие Горюны – это вам не хухры-мухры, к ним с уважением относиться нужно. Их обязательно нужно прожить и прочувствовать. (Вот странно, но когда у чувств и состояний появляется имя, они становятся почти друзьями.)

Потом ведь все равно в какой-то момент появится острая потребность взять себя за шкирку и начать взбивать масло, если перспектива захлебнуться в сметане – не совсем то, что вам нужно.

Моей лучшей психотерапией является бег, а любимой мотивирующей фразой – «дисциплина сделает тебя свободной». Она и правда сделала меня таковой.

Ведь дисциплина – это не всегда про спорт и «надо». Очень часто это еще и про умение взять под уздцы беспокойный ум.

Не сделать, не сказать, не остаться, не сорваться. Удержать на привязи желание поддаться чувству.

Очень сильному импульсу, который кажется тем «законнее», чем дольше ты его себе запрещал: прикоснуться к руке того, кто нравится, сожрать пирожок, сказать, что думаешь, отчаянно бросить всё.

Отличный сюжет для фильма, паршивый – для жизни. В реальности все куда более плоско и прозаичнее: красота ветшает, родители стареют, а тот, кто сегодня так складно говорит, исчезает в ночи с наступлением первых трудностей.

Весна обычно ассоциируется со спонтанностью и сумасбродством.

Я же всякий раз, когда накатывает, становлюсь вещью в себе, улиткой Гэри, закрытой корпоративной тусовкой, вход куда строго по приглашениям.

Прихожу домой, снимаю каблуки, стягиваю джинсы, сворачиваюсь клубком в ногах у Саши – и пусть в большом мире они там друг другу хоть глотки перегрызут:

«…гибкость полезна нашему сердцу, уму, воображению, но тело, нервы, выносливость и продолжительность жизни не резиновые.

Моя жизнь не может удовлетворить нужды всех тех, кому отвечает мое сердце. Я не могу выйти замуж за них всех, я не могу вынашивать их всех, как своих детей, или заботиться о них всех, как буду заботиться о своих родителях в болезни» (А.М. Линдберг, «Дары моря»).

Я не прошу меня развлекать – просто уважайте мое право пережить это время светлой печали так, как у меня получается, а не как «надо».

Вот поэтому Великие Горюны в моем представлении – это лучшее время, чтобы «взять себя за руку и увести из толпы». Не торговаться, не вступать с собой в переговоры, не впадать в жалость к себе или в истерику, а просто понемногу, день за днем, делать то, что делает тебя сильнее,

не убивая.

Заземляйтесь.

Так, по утрам, выбирая, что надеть, я спрашиваю себя не «как хочу выглядеть», а «что хочу чувствовать».

И это помогает.

Веселых вам Весенних Горюнов, если придется.опубликовано econet

Автор: Ольга Примаченко

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