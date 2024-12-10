Когда ничего НЕ ЖДЕШЬ

Помню, у меня был период в моем личном процессе, когда я осознала, какая же я голодная. Мне было всегда мало. Мало поддержки, мало внимания. Мало заботы, мало ответственности. Мало, мало… Ничто не могло наполнить меня

Помню, у меня был период в моем личном процессе, когда я осознала, какая же я голодная. Мне было всегда мало. Мало поддержки, мало внимания. Мало заботы, мало ответственности. Мало, мало…

Ожидания и Близость

Ничто не могло наполнить меня.

Ранимость была очень высокая. Что бы не сказали в ответ на чувства или нужду – все было не то, и не так.

Сейчас я понимаю, что это был трудный период осознания своих ожиданий. И осознания того, как их много, и как они не удовлетворены.

В этот момент трудно различить, кто и что тебе должен. Кажется, что должны все.

Помню, как много было злости на своих родителей за то, что они мне все это «устроили». У меня были красочные мстительные фантазии, которые помогали мне пережить горечь недостачи.

И горе… Много горя.

Сейчас я понимаю, что и на самом деле мало кто может помочь в таких переживаниях. У нас нет культуры сопереживания травмам детства

И такой человек, который рискнет уйти в честное горевание, с намерением повзрослеть, чаще всего, одинок среди людей, которые прячутся от своих травм. И не желают становиться взрослыми.

И еще я поняла, что я все равно одинока. У каждого своя жизнь, и свои болячки.

Но, если есть кто-то, кто окажется рядом и подаст чашку с горячим чаем, или протянет платок, когда я плачу, он может оказаться самым поддерживающим человеком на земле, потому что сделает это в подходящий момент.

Очень многое зависит от ожиданий. Если они остаются, а реальность оказывается иной, я чувствую недовольство и гнев (я не хочу углубляться в тему, когда мои ожидания оправданы, а когда - нет).



И, если я ничего не жду, а такое случается все чаще, оказывается, что чуда в мире больше, чем я полагала.

Вчера я ехала в вагоне метро, и заметила, что меня рисует девочка лет 14. Что-то нашла юная художница в моем лице и решила его нарисовать. Это так тронуло меня! И именно то, что я ничего не ждала, сделало этот момент волшебным.

Подруга рассказала, что ехала как-то в метро и заметила плачущую девушку. Девушка горевала так искренне, что ей захотелось ее поддержать. Не раздумывая, она подарила ей мягкую игрушку, которая оказалась в сумке. Случайная попутчица зажала игрушку в кулаке. Она приняла дар, и подруга почувствовала растроганность и тепло.

... Близость наиболее вероятна в тот момент, когда ничего не ждешь, и искренне доверяешь свои чувства. При этом совершенно неважно, сколько лет вы знакомы, и знаете ли друг друга вообще.

Потому что близость – это ПЕРЕЖИВАНИЕ. Переживание двух совершенно открытых людей, искренними чувствами, рядом, и друг с другом.опубликовано econet

Автор Вероника Хлебова

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