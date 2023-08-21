Хотите ПРАВО на собственную жизнь? ЗАПЛАТИТЕ МАМЕ!

Почему маме всё время мало? Внимания, благодарности, заботы… Почему она ведёт себя по принципу: есть моё мнение, а есть неправильное?..

Почему маме всё время мало?

Внимания, благодарности, заботы…

Почему она ведёт себя по принципу: есть моё мнение, а есть неправильное?

Как будто ваш опыт и ваши 30 с небольшим ничего не значат!

И что, в конце концов, ей от вас нужно, чтобы она осталась довольна и не долбала замечаниями?

Вот типичная ситуация. Вроде бы благополучная Светлана 33-х лет. И вроде бы устроенная мама 58-ми лет. А диалог у них после замужества дочери категорически не налаживается.

— Ты мне совсем не звонишь! Вышла замуж, мать не нужна уже стала? Я столько лет тебя кормила, одевала, обстирывала. Всё лучшее тебе отдавала… А теперь мне в твоей жизни и места нет?

С появлением внуков ситуация только обострилась.

— Я, между прочим, с Ванечкой вам помогаю, а в ответ ни слова благодарности (хотя Света, конечно, не скупится на благодарности. Но простого спасибо почему-то всегда мало).

— А твой муж мне на 8 марта крем от морщин подарил — это намёк на то, что я старая? И вообще, непутёвый он у тебя! И непрактичный.

— Вот у Людмилы Ивановны, соседки, дочь такая хорошая! Каждый раз подойдёт, поговорит, поинтересуется здоровьем. И всё маму нахваливает. А от тебя разве дождёшься доброго слова?!

Вы точно знаете, что «тварь неблагодарная» — это не про вас. Но каждый раз после визита к маме именно так себя чувствуете.

Как же она не понимает, что у вас своя взрослая жизнь? Как ей объяснить, что вы выросли и больше не нуждаетесь в опеке и советах? Что физически не можете уделять ей столько времени, сколько раньше? Причём объяснить так, чтоб не стать врагом народа…

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Чего хотят все мамы от взрослых детей?

Прежде чем объяснять что-то маме, неплохо бы самим понять, где собака порылась. Откуда берутся у мамы подобные мысли? Почему она так остро чувствует себя ненужной? И так жёстко выбивает из вас благодарность и внимание?

Итак, факт первый — мама долбит немилосердно. Почему?

Причина первая: не верит, что вы способны справиться с жизнью без неё.

Выглядит это как недовольство мужем:

— Что это за муж такой! Хороший же из него добытчик… Я не понимаю, зачем выходить замуж за этого солдафона? Скоро переведут его в тайгу — вот там наплачешься! Тоже мне декабристка!

Недовольство работой, карьерой и материальным положением:

— И почему ты меня не послушала? Сидела бы сейчас в какой-нибудь бухгалтерии, чужие деньги считала и горя не знала! А это ж разве работа — непонятно чем занимаешься и заплатят ли за это вообще?

Почему мама в вас не верит? Здесь не обязательно есть объективные причины. С одной стороны мама с детства намечтала вам, своей маленькой «принцессе», самую лучшую, идеальную в её понимании, жизнь.

То есть:

«Принца» (экономист/инженер/юрист). Главное, чтобы стабильно платили.

Хорошую работу. Врачом, бухгалтером — у каждой мамы свой рецепт благополучия в этом мире.

Кучу плюшек, как минимум. В этот список обычно попадают все те вещи, которые мама не могла себе позволить в молодости. А это значит, что вам они жизненно необходимы (бриллианты в пол-уха, например, для выхода в Большой театр, где вы отроду не были).

С другой стороны, она наблюдает, что кривая выводит не туда, куда она наметила. Не складывается идеальная картинка. Отсюда и страх. Недоверие. Убеждённость, что сами вы не справитесь.

В попытке спасти дочь от неизбежного (по маминому мнению) краха, она старается вдолбить в вашу голову собственные представления. Она-то уверена, что точно знает, как лучше!

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Причина вторая: мать хочет чувствовать, что её ценят. Что она важна.

Причём не гипотетически важна для будущего планеты, а конкретно в вашей жизни. И чтобы выбить из вас это признание, действует от обратного:

— Ну, конечно, зачем тебе старая мать! Скоро ты обо мне вообще забудешь. Звонишь раз в неделю... А если я тут умерла, например?

Если мама требует благодарности

Попробуйте дать ей максимум положительных оценок. Посидела с внуком — искренне поблагодарите, расскажите при случае соседям и знакомым, какая у вас замечательная мама.

А ещё лучше, если соседи расскажут маме, как вы о ней восторженно отзываетесь. Это даже эффективней работает.

Во-первых, мама действительно работала у вас няней или домработницей, хотя делать этого не обязана, и вы ей наверняка ничего не заплатили. Она не обязана сидеть с вашими детьми.

Это должна быть оплачиваемая работа няни. Если вы экономите на няне, то эти деньги вы должны маме.

Во-вторых, если вы скажете ей несколько тёплых слов, корона у вас с головы не сползёт, ведь правда?

Если мама требует внимания

Порадуйте её какими-то приятными мелочами. Причём деньги тут значения не имеют. Дарите вещи, которые помогут маме повысить комфорт, сделать жизнь лучше и качественнее.

— Составьте список её хотелок и мечтаний, того, что нужно ей для здоровья. И постепенно это реализовывайте.

Может так случиться, что мама принимает ваши подарки, но складывает их «на чёрный день». Есть такие родители. Ваша задача ненавязчиво заставить маму всё-таки воспользоваться подарком.

Например, купили ей чай или косметику и сразу сообщите, что у них вообще-то срок годности есть. Чтобы подарок не затерялся навсегда в «закромах родины».

Если мама боится, что вы не справитесь

— Да вы без меня и шагу ступить не можете!

— Надо было меня слушать!

Предоставьте материальное подтверждение того, что вы УЖЕ справляетесь. Мама поверит в то, что вы не погибнете, сумеете выжить и чего-то достичь, только если увидит это сама. Пощупает, так сказать.

Эта вера приходит тогда, когда дети сами начинают помогать родителям. Решать за них мелкие финансовые проблемы.

Хотя сейчас чаще наоборот — дети тянут деньги из родителей до пенсии.

В этом сценарии родители понимают, что ребёнок не вырос. Ему нужны советы, поддержка, управление и т.д. Перед их глазами по-прежнему стоит 5-летний малыш.

Что можно сделать:

начните помогать ей деньгами;

возьмите на себя часть её расходов;

оплатите коммуналку через интернет;

организуйте ей поход к стоматологу и оплатите все расходы;

посмотрите внимательно, в чём мама нуждается.

Покажите маме, что вы справляетесь, да ещё и ей помогаете справиться. Что её подпорки вам не нужны, и она может расслабиться и жить, не волнуясь за вас ежечасно, а наслаждаясь вашей помощью и поддержкой.

Если деньги больная тема

Есть мамы, которые копят на чёрный день. Себе никогда в жизни ничего не купят. Поэтому давать деньги бессмысленно.

Вы подбираете что-нибудь дорогое и красивое, самое качественное, а она, как цену узнаёт, так отказывается наотрез. Знакомо?

В этом случае тему денег лучше обходить стороной. Не называть стоимость товара вовсе. Убедить, что вам он достался даром.

Вариантов масса:

— Мам, я тут тапочки себе купила по интернету, но они не подходят, а вернуть нельзя. Примеришь?

— Мам, мне дали пригласительный на премьеру, а я не успеваю. Не сходишь?

— Мам, я себе пылесос покупала, а там акция была «Вторая вещь в подарок» — это тебе, мам.

И мама довольна, и вы не афишируете, сколько денег за это отвалили. В конце концов, самая лучшая благотворительность — анонимная.

Получается, что ваша задача — не задобрить, не заткнуть рот, а устранить причину конфликтного поведения мамы. Убедить её, что для страхов нет причин и с этой жизнью вы справляетесь. Не погибнете.

Если поверит — ваши отношения начнут налаживаться.

Зачем всё это нужно?

Мама хочет публичного признания своих заслуг, благодарности за вашу жизнь и внимания. Она имеет на всё это право. Просто потому что она мама. Она старшая в роду — вы младшая. И это факт!

Если вы не даёте маме всё это добровольно — она будет брать это силой. Долбить ваш мозг упрёками, претензиями, жалобами.

Если мама с вами вообще не хочет общаться, то помните, что это же не только она с вами не общается, но и вы с ней. Это взаимный процесс необщения, который вы сами можете прервать. Какие-то материальные вещи можно реализовать не напрямую, можно что-то передать через знакомых, оплатить дистанционно и т. д.

Когда отношения обострены и нервы на пределе, «играть перед мамой в благодарность» кажется очень сложным. Пробуйте поначалу делать это механически. Глядишь, и втянетесь.

А в момент, когда хочется стукнуть по столу и доказать свою правоту, представьте себя галантным кавалером, решившим поухаживать за капризной юной блондинкой.

Видели такие пары, где умный богатый мужчина с умилением смотрит на красивую глупую истеричку? Реагирует на её выходки, примерно как любящая хозяйка веселится от действий породистой кошки?

Если вы научитесь ухаживать за пожилой мамой, как галантный кавалер ухаживает за истеричной дурочкой, то кому и зачем что-то доказывать?опубликовано econet

Автор Ольга Юрковская

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