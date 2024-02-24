Лиз Бурбо: Последствия КАЖДОГО сделанного нами ВЫБОРА

Быть ответственным — это качество того, кто отвечает за последствия своих решений, своих действий, своих слов и своих реакций. Взять на себя обязательство — это связать себя устным или письменным обещанием, данным вами самому себе либо кому-то другому.

Быть ответственным означает способность отвечать за последствия всех своих решений, своих действий, слов и реакций. Я специально говорю «своих», а не решений, действий, слов и реакций других людей!

Это означает, что мы не несем ответственности за внешние события, которые напрямую затрагивают нас, например, за то, что другие делают или говорят нам.

Может быть, мы не должны отвечать за автомобильную катастрофу или за пожар в нашем доме; зато мы однозначно несем ответственность за свою реакцию на эти события!

Вот в чем разница.

Наша реакция на какое-либо событие влечет за собой ряд действий — они могут быть весьма различными в зависимости от того, какую реакцию мы проявляем.

Все, что с нами происходит, делается для того, чтобы помочь нам взять на себя ответственность за собственную жизнь, то есть отвечать за последствия каждого сделанного нами выбора.

Быть ответственным — это качество того, кто отвечает за последствия своих решений, своих действий, своих слов и своих реакций.

Взять на себя обязательство — это связать себя устным или письменным обещанием, данным вами самому себе либо кому-то другому.

Быть виноватым — это желать и мочь нанести ущерб самому себе или кому-то другому, сознавать это и все-таки решиться сделать это.

Чувствовать себя виноватым — это считать себя виноватым исходя из собственных нравственных ценностей, которые сами вытекают из наших же верований.

Для тех, кому трудно определиться с понятием ответственности, приведу несколько примеров, которые помогут в этом вопросе.

Я заметила, что, как правило, в супружеской паре один из двоих считает себя ответственным за счастье другого, а другой возлагает ответственность за свое счастье на супруга.

У обоих несколько искаженное представление о том, что такое ответственность.

Человек, который считает себя ответственным за счастье другого, постоянно чувствует себя виноватым по отношению к другому. Он то и дело оправдывается, объясняет все с мельчайшими подробностями, даже повторяется по нескольку раз, чтобы быть уверенным в том, что его поняли.

Он очень боится обвинений, поскольку сам уже в достаточной степени обвиняет себя в том, что не совсем правильно поступает по отношению к другому.

Он часто держится настороже.

Он считает, что его обвиняют, хотя в действительности другой человек лишь высказывает мнение. Он очень зависим от счастья другого — оно ему необходимо для его собственного счастья.

Таким образом, он относится к тем людям, которые ищут физической зависимости, пытаясь заполнить свой эмоциональный голод.

Теперь рассмотрим человека, который считает, что другой несет ответственность за его счастье.

У этого человека ярко выражен страх ошибиться; к тому же он очень требователен к себе. Он составляет себе цену по своим успехам. А поскольку они редко оказываются на высоте его требований, то в случае неудачи он предпочитает убедить себя в том, что вина лежит на супруге. Ему нравятся комплименты, но ему трудно их принимать, а тем более верить им.

Он редко делает себе комплименты, так как он «правильный» лишь тогда, когда все «делает» превосходно. Он не ценит себя таким, какой он есть на самом деле. В глазах других он выглядит эгоистичным и бездушным, так как не открывает им сидящие в нем страхи.

Он предпочитает заставить себя поверить, что ему хорошо, лишь бы не слишком сильно страдать.

Он — тоже зависимый человек, потому что его счастье зависит от внешнего успеха.

Прекрасное средство для развития понятия ответственности — рассматривать каждого, с кем мы общаемся, как свое отражение. Такой подход подробно описан в моей книжке «Интимные отношения». Помните также, что другие воспринимают от вас лишь то, что от вас исходит.

Ваши мысли о себе самом ощущают окружающие вас люди. Мысли — словно посылаемые вами сигналы.

Люди нажимают на ваши кнопки — так они реагируют или отвечают на эти сигналы.

Следовательно, вы единственный несете ответственность за то, что думаете о себе самом. И ваши близкие прекрасно реагируют на тот ваш образ, который вы сами же и создали. Измените свой внутренний образ, и то, что будет исходить от вас, сразу же изменится.

Лю6ите себя в полную силу — и люди отреагируют и ответят вам любовью.

Точно так же как мы несем ответственность за свои решения, мы несем ответственность и за свои желания. Мы многого хотим и требуем от жизни, такова природа человека. Но далеко не всегда мы знаем последствия наших желаний.

Еще не научившись наслаждаться жизнью и верить, что у нас есть право на успех, изобилие, любовь, мы слишком часто не умеем четко определить, каковы будут последствия наших желаний и как они отразятся на нашей жизни.

Итак, прежде, чем искать или заводить себе супруга, работу, ребенка или богатство, не спеша проверьте, каковы могут быть последствия этого шага.

Готовы ли вы отвечать за них?

Если внутренний ответ будет положительным, если вы в состоянии отвечать за все последствия, не впадая при этом в панику или болезнь и не требуя, чтобы кто-то другой помог вам перенести тяготы, — тогда переживайте этот опыт.

Если ответ отрицателен, дайте себе право не идти сразу же навстречу своему желанию: ведь вы знаете, что поскольку все, что живет на этой планете, является временным, то, вероятно, и ваше желание преходяще.

Что касается обязательств, то, прежде чем брать на себя таковые, важно знать свои собственные пределы. Вначале, пока вы еще недостаточно хорошо знаете себя, вам довольно часто придется освобождаться от обязательств. Но через различные опыты вы постепенно научитесь более мудро выбирать обязательства, и вам все реже и реже нужно будет освобождаться от них.

В заключение еще раз повторяю, что чувство вины является одной из серьезнейших причин неприятностей, несчастий и болезней у человека.

Итак, вы хотите обвинять себя или других до конца ваших дней?

Подобная установка приносит вам радость?

Уверена, что ответ будет отрицательным.

Тогда что же вам делать?

Другие ничего не смогут сделать для вас. Только в ваших силах преобразовать чувство вины в любовь, то есть позволить себе и другим делать то, что вы раньше осуждали.

Зная, что все является временным, вы знаете и другое: рано или поздно вам удастся достичь того, чему вы отдаете предпочтение.опубликовано econet

©Лиз Бурбо «Ответственность, обязательство, чувство вины»

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