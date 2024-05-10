НАШИ ДЕТИ — это стрелы, выпущенные из нашего лука

Но, сколько бы мы ни целились, стрела способна изменить траекторию своего полёта.

“Для ребёнка самое главное - это дисциплина. Если его как следует занять, у него не будет времени шляться по улицам”.

“Мне важно, чтобы сын вырос бойцом, и поэтому он с трёх лет занимается карате”.

“У девочки должно быть развито чувство прекрасного. Каждые выходные мы ходим с ней по музеям”.

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Каждые мамы с папой верят в свой набор добродетелей, которые уберегут их чадо от напастей и подарят ему правильную и в меру счастливую жизнь.

Они рассчитывают, что их усилия принесут ожидаемый результат.

Но так ли это на самом деле?

Вот три семьи, в которых растут девочки. В каждой решили, что дочками необходимо посещать музыкальную школу, и девочки смиренно посещают.

Вы точно знаете, что будет дальше?

Я - нет, потому что дальше может быть всё, что угодно.

Допустим, первая девочка станет профессиональным музыкантом, другая - любителем, а третья возненавидит классическую музыку до конца своих дней.

Или наоборот.

Угадать на старте, как всё обернётся, не сможет даже самая эмпатичная мать.

Ведь каждый ребёнок - это огромное неизвестное, по-своему преломляющее любой наш педагогический, да и просто человеческий порыв.

Правда в том, что ни один родитель не способен точно предсказать, как аукнутся в жизни детей его родительские интервенции.

Воспитывать ребёнка - всё равно, что собирать огромный пазл вслепую. Это чертовски злит, печалит и обескураживает.

Вы когда-нибудь задумывались об этом?

Чей-то любимый сын съедает одну конфету в день - в семье принято заботиться о правильном питании.

Что его ждёт?

Привычный самоконтроль или срыв и лишние килограммы, как только он начнёт свою самостоятельную жизнь?

Чья-то замечательная дочь затянула с отходом ко сну и получила нагоняй.

Но что ей было важнее - научиться тайм-менеджменту или получить опыт родительской гибкости?

Ответ на этот вопрос даст только время.

Воспитывая ребёнка, мы действуем на авось.

Осознав, что твоё влияние на жизнь ребёнка не очень предсказуемо, вначале ты испытываешь состояние, близкое к шоку.

Выходит, что на тебе лежит огромная ответственность, но что с нею делать - совершенно неясно.

В этот момент хочется то ли плакать от собственной беспомощности, то ли с новой силой убеждать себя, что родителям всегда виднее.

Ты начинаешь понимать, что ни одно из правил не является непреложным, потому что даже самые благие намерения иногда превращаются чёрти во что.

Этот этап - прощание с иллюзией о безупречном родительстве. Он полон страха, отчаяния и внутреннего хаоса.

Тебя одолевают десятки вопросов, а в ответ - тишина.

А потом происходит чудо. Тебя накрывает невероятное облегчение. Тот факт, что ты не умеешь предвидеть будущее, даёт возможность выдохнуть и просто наслаждаться родительством.

Не следовать “надо”, “должен”, “любой ценой”, а просто дружить и доверять.

Вдруг оказывается, что все твои внутренние предписания, необходимые для снижения твоей собственной тревоги, растаскивали вас с ребёнком по разные стороны баррикад, но больше так не будет.

На самом-то деле во взращивании потомства очень мало вещей, за которые надо биться до последнего.

Сохранить ребёнку здоровье? Да, безусловно.

Купить хороший матрас, исправить прикус, уберечь от глютена, если он целиатик, и от цитрусовых, если аллергик.

Научить обслуживать себя в быту? Конечно. Пусть научится варить суп и мыть пол.

Помочь наладить коммуникацию со сверстниками, если есть сложности? Вне сомнений.

А всё остальное - раннее развитие, рейтинговые школы, отличные оценки и далее по списку - ровно до тех пор, пока идея не станет выше отношений.

Ведь на самом-то деле все наши представления о правильном воспитании - не более, чем игры разума, где здравое перемешано с иррациональным. Ни одно из них не стоит того, чтобы превращаться в карающий меч.

Наши дети - это стрелы, выпущенные из нашего лука. Но, сколько бы мы ни целились, стрела способна изменить траекторию своего полёта.

Если мы примем эту данность, то у нас появятся совсем иные родительские ориентиры.

Близки ли мы со своими ребёнком?

Готовы ли мы его расслышать там, где он совсем на нас не похож?

Способны ли мы к уважению?

Не спешим ли мы с непрошеными советами, оценками, осуждением?

Умеем ли мы видеть в ребёнке другого человека, а не зловредное существо, саботирующего наши замечательные планы по его воспитанию?

Нам не дано знать, какие испытания выпадут на долю наших детей.

Быть может, когда-то, когда будет штормить, их спасут воспоминания о сказке перед сном, а не блестящий английский и не безупречные манеры.

Мне кажется, что, признавая свою недальновидность, быть любящим гораздо проще.

В мире, полном неопределённости, любовь становится единственной ценностью, в которой нет сомнений. опубликовано econet

Автор Оксана Фадеева

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