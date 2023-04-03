Пассивная АГРЕССИЯ: признак психологической незрелости

Самурай без меча подобен самураю с мечом. Только без меча.

Сегодня речь пойдёт о такой тенденции во взаимодействии психологически незрелых людей как пассивная агрессия.

Самурай без меча подобен самураю с мечом. Только без меча.

Начну с предыстории - пояснения. В период до полового созревания, отношения между мальчиками и девочками строятся на агрессии, конкуренции, соперничестве.

Пассивная агрессия

В данный период в девочках превалируют активные (мужские) энергии, в мальчиках - пассивные (женские), мальчики осваивают архетипическую роль "Разведчик", девочки - "Амазонку".

Это наверное самый жесткий этап во взаимодействии, дети в этот период очень жестоки по отношению друг к другу. Наилучший результатом проживания данного периода - научение дружбе, то есть взаимодействовать между собой как друзья, основываясь на защите и поддержке.

С началом полового созревания девочки становятся девушками и начинают осваивать архетипическую роль "Ведьма". Мальчики становятся юношами и начинают осваивать архетипическую роль "Защитник".

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Агрессия из отношений никуда не уходит, а трансформируется из активной в пассивную.

Если "Амазонка открыто машет мечом перед Разведчик, то Ведьма понимает , что защитник уже сильнее её физически и она действует иначе: она очарует, заинтригует, накормит и отравит, то есть будет проявлять агрессию не открыто а исподтишка".

Утрированная метафора, но она очень точно отражает суть взаимодействия между мальчиками и девочками, между девушками и юношами. Период девушка и юноша в норме завершается к 25 годам, которые и являются возрастом психологического взросления.

Но увы, не все перешагнув физический возраст 25 лет, становятся психологически зрелыми людьми, многие "зависают" в психологической незрелости навсегда.

Наилучшим результатам проживанием данного периода, является научению уважения себя и других людей, уважительное взаимодействие основанное на доверие к людям.

Теперь про пассивную агрессию. Напомню какова природа агрессии и чем она отлична от ярости.

Для определения пассивной агрессии я хочу сразу обозначить тот факт, что она может быть как привычной психологической защитой у человека, так и стойкой личностной характеристикой, важной частью личности, определяющей его характер и жизнь.

Поэтому вы можете встретить черты, описываемого процесса и у себя, и у многих людей в разные моменты жизни.

Сарказм, унижение, недовольство, раздражение, игнорирование, сплетни, оскорбления, высмеивания, интриги, манипуляции и саботаж, самооправдание через обвинение, предвзятость, стёб, "подковырки", "издевки", "подколы" и так далее и тому подобное.

Подобные формы психологического насилия = пассивной агрессии — это следствие не выраженной агрессии и накопленных обид. Их сложно отследить, на них трудно указать и практически невозможно доказать, но они чувствуются человеком, кому они адресованы.

У всего есть форма и содержание. У любого действия, любого взаимодействия. Выше перечислены формы, которые наполнены содержанием, Агрессией., которая в свою очередь под собой имеет пласт - боль, обида, страх и иные негативно окрашенные эмоциональные переживания, которые, в свою очередь, есть реакция на не реализованные свои психологические потребности.

Пассивная агрессия - это всегда борьба. Пассивный агрессор-бунтарь, революционер, партизан, оппозиционер, "баба-яга которая всегда против". Даже, когда ему это невыгодно, он просто уже не может остановиться, ему значим сам процесс борьбы. Пословица «назло маме отморожу себе уши» про них.

Пассивность в поведение пассивно-агрессивной личности - это скорее не бездействие, а противодействие, которое выражается в сопротивлению тем действиям, которые принесут результат.

Внешне кажется, что человек просто не делает что-либо ради цели. Но на самом деле внутри него идёт борьба. Он хочет результата (ну кто не хочет?) и сопротивляется ему. И вся его энергия, а мы помним, что её много, идёт на сопротивление этому действию. Почему, спросите вы, и будете правы? Ведь это, по меньшей мере, странно.

А на самом деле ничего странного. Это типичное поведение незрелой личности. Это норма в подростковом периоде и, увы, не норма, когда человек презентует себя как взрослый.

Это, когда подросток понимает, что родитель "дело ему рекомендует", но "бунтарская" энергия его возраста не позволяет ему согласиться с рекомендацией даже внутри себя, ибо воспринимается как откат в детство.

Кстати, незрелые мужчины так ведут себя во взаимодействии с женщинами, которые дают им прямые рекомендации. Мужчина даже понимая, что женщина права - назло ей и себе по факту, сделает ровно наоборот. Психологически взрослые люди умеют советоваться, сотрудничать, коллегиально решать вопросы.

Человек всегда дарит миру то, чем богат. Человек не может подарить другому того, чего в нем самом нет. Очень часто можно слышать подобное: "я вся полна обид и злости и прочего на своего мужа, но ребенка люблю безумно, хоть он и папин сын".

Очень трудно донести до автора данных слов ту мысль, что возможно по форме она любит своего ребенка: заботиться, играет с ним, ухаживает - это все формы любви, при этом она наполняет их тем, чем наполнена сама - болью, обидами, злостью.

Форма любви наполняется содержанием, которое вовсе не про любовь, потому так часто и удивляются мамы: "я так люблю своего ребенка, а он такой не благодарный". Ибо безусловная материнская любовь - миф и не более того.

Также не могу не упомянуть, про такой вид пассивной агрессии - как игнорирование.

Игнорирование — тяжёлая форма пассивной агрессии, которая сильнее всего сказывается на детях. Ребёнок теряет контакт с самым близким человеком, у него создаётся ощущение, будто его не существует. Иногда к такой стратегии примыкает папа, бабушка или кто-то из сиблингов (братьев или сестёр), и бойкот масштабируется.

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Ребёнок мечется в поиске ответов, заискивает перед мамой, потом начинает провоцировать её, пытаясь подтолкнуть к открытому конфликту, чтобы любыми путями всё закончить. Если мама ведёт себя пассивно-агрессивно с отцом ребёнка, она ставит его в абсурдное положение. Папа вроде как есть, но мама всем видом показывает, что его нет.

Ребёнку не комфортно, он не понимает, как реагировать на двойные сигналы, может ли он сейчас общаться с папой или тоже должен вести себя «странно». В любом случае, ситуация неоднозначная, и ребёнок от неё серьёзно страдает.

Иные формы пассивной агрессии в близких отношения также обладают колоссальной разрушительной силой.

К сожалению, кругом и рядом можно наблюдать пассивно-агрессивное взаимодействие между людьми, ибо, увы, психологическая незрелость - это бич нашего времени.

Что делать, если вы узнали в каком-либо описании себя?

Пока человек жив, он может полностью изменить свою жизнь. наполнить её качеством во всех её сферах - это основное правило.

Никогда не поздно начинать работу с собой. Стоит лишь сделать выбор и взять ответственность на себя за свою жизнь.

Учиться реализовывать свои потребности, а не потреблять мир вокруг себя.

Взрослеть - учиться любить себя и дарить миру красоту и радость.

Учиться быть осознанным в каждом моменте своей жизни - пребывать в здесь и сейчас, присутствовать в каждом своем действии. Человек осознанный вряд ли станет использовать агрессию, как содержание своего взаимодействия с миром.

Учиться управлять своими эмоциями: генерализации и накручивания — это тупик.

Генерализируя, вы валите всё в кучу.

Муж никогда не слушает, ему всегда важнее друзья, он совсем не готов к диалогу, я постоянно сама иду на перемирие. Или с ребёнком — он вообще со мной не считается, относится ко мне как к прислуге, любит только отца, а на меня плевать.

Не делайте так — десятку абстрактных обвинений (даже внутри нашей головы) найти оправдание сложно. Близкий человек, скорее всего, обидится и рассердится, и вы не сможете нормально поговорить. Обсуждайте каждый случай отдельно.

Помните, вы сами творите реальность каждого дня вашей жизни. Выбирайте для себя то. что делает вас реально счастливым, радостным и красивым!опубликовано econet

Автор Татьяна Лявенко

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