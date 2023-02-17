Нельзя БЫТЬ УДОБНЫМ в отношениях. Это всё портит!

Чем УДОБНЕЕ хочет стать человек, тем БЫСТРЕЕ от него сбегают

Брак — это парадокс. Вся суть брака — это постоянные парадоксы.

Вот и два моих любимых тезиса о браке тоже состоят в парадоксальной связи.

Я говорю о тезисах «создавайте безопасную и питательную среду в отношениях» и «не соглашайтесь на отношения, которые вас не устраивают».

Люди, когда их слышат, обычно впадают в ступор из-за противоречивости посланий.

Ведь если создавать безопасную и питательную среду, то надо во всём угождать супругу (супруге), верно же?

Быть для него опорой в любой ситуации.

А с другой стороны, если не соглашаться на отношения, которые не нравятся, то от такого потакания всем капризам надо отказаться. Как же тогда быть с безопасно-питательной средой?

Получается, эти два тезиса совместить невозможно? Так, что ли?

Можно, конечно. Если помнить, что брак построен на парадоксах.

Многие создают безопасно-питательную среду, становясь максимально удобными партнёру.

Так вот, этого делать нельзя.

Докладываю предельно чётко — в отношениях нельзя быть удобным. Неведомым образом это всё портит.

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Нельзя быть удобным в отношениях

Как это работает, я и сам не до конца понимаю. Однако вижу точно — чем удобнее хочет стать человек, тем быстрее от него сбегают.

Может быть (может быть!), дело в том, что удобный человек становится потакающим Родителем и как бы освобождает второго от супружеских обещаний.

Может быть (может быть!), человек, который во всём удобен, становится неинтересен (или незаметен). И от него тем более хочется уйти.

Может быть (может быть!), своим стремлением стать предельно удобным просто душит в заботе. Что опять же — отталкивает.

В общем, объяснений много, за их верность не поручусь. Но одно ясно точно — чем больше человек хочет угодить супругу, тем быстрее супруг от него отдаляется. В пределе — отдаляется до развода.

Как тут быть?



Для начала стоит принять как данность сказанное в начале заметки. Брак, друзья, построен на парадоксах. Однозначных решений здесь мало (вообще-то их и вовсе нет, но это я так специально написал, чтобы не совсем уж категорично звучало).

Да, вроде как надо создавать питательную и безопасную среду, как пишет Зыгмантович (то есть я). И — одновременно! — нельзя соглашаться на отношения, которые вас не устраивают, нельзя становиться удобным.

Я ж говорю — парадокс.

Нужно искать некоторое равновесие — между удобством для партнёра и удобством для себя. Между созданием безопасно-питательной среди и соблюдением тех отношений, которые вас устраивают.

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Увы, это дело не самое простое и не самое лёгкое. Приходится попотеть, приходится искать варианты. Это сложно и всё такое. Ну а как вы хотели — супружеская жизнь — не прогулка по парку. Тут нужен головной мозг.

В общем виде тут можно порекомендовать во всём искать варианты, которые одинаково подходят обоим супругам. Поиск таких вариантов по первости — жуткое мучение. Семь потов сойдёт, пока договоритесь.

Но со временем появляется сноровка, нарабатываются действенные стратегии — и всё налаживается.

Так что — не соглашайтесь на отношения, которые вас не устраивают и создавайте безопасно-питательную среду. Это непросто и нелегко, зато результат впечатляет — счастливый брак всё-таки.опубликовано econet

Автор Павел Зыгмантович

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