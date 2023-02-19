ПОЧЕМУ отношения с новым человеком ЧАСТО ПОХОЖИ на отношения с предыдущим

Никому не нравится наступать на те же грабли, и в скором времени появляется досада и злость к самой себе, которые дополнительно закручивают эмоции в водоворот.

То это может быть не ваша вина. В этой статье я расскажу о том, как наше собственное подсознание может сыграть с нами злую шутку, непроизвольно саботируя отношения раз за разом.

Если не складываются отношения

Я говорю о ситуациях, в которых отношения с каждым новым человеком слишком похожи на отношения с предыдущим и, как правило, приносят много негатива и заканчиваются одинаково трагично.

Если вы никогда за собой такого не замечали (к счастью), почти наверняка у вас есть подруга или знакомая подруги, в отношении которой можно смело сказать, что это "про нее".

Почему так происходит?

Если женщина переходит от отношений к отношениям и от мужчины к мужчине, логично предположить, что в предыдущих отношениях не было идеальной гармонии.

При всем разнообразии взглядов на жизнь, большинство женщин все же предпочитает найти одного умного, красивого, заботливого и обеспеченного мужчину, чтобы построить с ним вместе долгую и счастливую жизнь.

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Если мужчин приходится менять, значит что-то не складывается и обычно сопровождается массой неприятных сцен, мыслей и эмоций.

Причиной конфликтов и разрыва могло быть что угодно. Но что, если в новых отношениях с новым человеком конфликты возникают вокруг тех же тем, снова и снова? Есть повод задуматься.

Какими бы эмоциональными ни были женщины, большинство из них отнюдь не глупы и могут довольно быстро понять, что они связываются не с теми мужчинами.

Более того, они могут также быстро осознать, что все ее мужчины похожи друг на друга и имеют схожие нежелательные качества, приводящие к тем же конфликтам. Женщина может даже быть уверена, что такие мужчины ей не нравятся, но сделать с этим ничего не может.

Никому не нравится наступать на те же грабли, и в скором времени появляется досада и злость к самой себе, которые дополнительно закручивают эмоции в водоворот.

Прокручивая в своей голове прошлые ситуации, фразы и мысли, эти чувства только усиливается. И на очередном витке, с новыми негативными эмоциями ей очень неприятно ощущать, как через какое-то время она снова влюбляется в очевидно "неправильного" мужчину.

Но логическое понимание и чувственное восприятие часто идут в противоположенных направлениях. И когда такое происходит не у юной студентки, а у взрослой женщины, это серьезный сигнал о конфликте за пределами сознательного понимания.

Почему так происходит?

Потому что действует определенный подсознательный шаблон.

И в этом случае – не ее вина в воспроизведении подобных отношений. Причина такого саботажа в некорректной подсознательной ассоциации, связавшей положительные эмоции с не самыми положительными мужчинами.

Это могло произойти в силу совершенно разных причин, но если такая связка опустилась на уровень подсознания, она остается там и действует автоматически и автономно, как и остальные подсознательные установки.

И эти установки надежно защищены от изменения критическим мышлением – фильтром, разделяющим аналитическую, рассудительную часть сознания и более глубокий уровень разума – наше подсознание.

Проблема в том, что логическая часть сознания – это всего лишь "верхушка айсберга". Все остальное – наше реальное "я", все наши глубинные убеждения и установки, эмоции и ощущения хранятся в подсознании.

Рациональное сознание почти никак не может повлиять на подсознание, в то время как подсознание влияет на весь разум каждую минуту каждого дня. Отсюда возникает внутренний конфликт между логикой и эмоциями.

И именно в силу этого неравного влияния эмоции всегда побеждают в долгосрочной перспективе. Подсознание просто отыгрывает тот же самый сценарий, без сознательного участия, и сила воли здесь не поможет.

К сожалению, если взрослая сложившаяся женщина ловит себя на мысли, что она против своей воли выбирает "не тех мужчин" и каждый раз болезненно с ними расходится, это не ее вина. В этих случаях она становится жертвой своего собственного подсознания, которое всегда хочет лучшего.

Но поскольку ассоциация, которая была сформирована и закреплена много лет назад хранится за границой критического мышления, у подсознания нет выбора.

Следуя этой ассоциации оно продолжает верить, что получить положительные эмоции можно только с такими мужчинами.

Такие сценарии будут воспроизоводиться снова и снова, пока старая ассоциация не будет нейтрализована.

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К счастью, у каждого человека есть возможность войти в "режим редактирования" собственного сознания.

Никто не отменял личную ответственность, грамотный выбор и понимание уроков ошибок своего прошлого. Но если человек искренне старается жить иначе, но у него не получается, он является заложником своего собственного удивительного и мощного сознания, потому что никто в свое время не объяснил ему, как им правильно пользоваться и менять нерабочие ассоциации, которые не приносят пользы.

Но знайте, что всегда есть выход, и в любой ситуации, изменив себя, можно поменять всю свою жизнь. И часто это происходит намного быстрее, чем многие думают. опубликовано econet

Автор Александр Валюнин

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet