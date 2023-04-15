Проактивная ЛЮБОВЬ вместо невротических ОЖИДАНИЙ

Чувство не может быть потребностью. Ведь, если есть потребность в любви, то тогда нужно заявить, что у нас есть потребность в страхе. И в злости. И в печали. И в скуке. И в одиночестве.

Итак, начну с весьма неочевидного тезиса статьи: Потребности в любви у человека не существует.

И до того как меня закидают тапками, уточню – любовь как чувство не просто существует, а качественно выделяется над многими другими чувствами. Примеров здесь хоть отбавляй. Но мне всегда нравился тот, что из области музыки. По статистике 90% всех песен – о любви. Так о чем я?

Я о том, что делать с любовью точно не стоит:

Не идеализируйте любовь .

Любовь – это мощный мотиватором.

Движущая сила жизни.

У кого-то – смысл жизни.

Для кого-то – отдушина.

Любовь многолика и многогранна.

НО! Потребности в любви НЕ существует.

Поясню. Мне, как психотерапевту, чаще приходится контактировать с людьми, погруженными в невроз, и потому в этой статье я буду подходить к любви достаточно приземленным образом. Поэтому сделаю акцент на логике.

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Чувство не может быть потребностью. Ведь, если есть потребность в любви, то тогда нужно заявить, что у нас есть потребность в страхе. И в злости. И в печали. И в скуке. И в одиночестве. И в вине (это я сейчас про вину, а не про вино). А это уже противоречит множеству потребностей. Да, стоит уточнить, все описанные эмоции для человека важны. Как маркеры его состояния. Но это НЕ потребности.

Тогда, что стоит за любовью? Это набор потребностей! Еще раз:

Любовь – это результат реализации ваших потребностей.

Притом не каких-то конкретных, а у каждого своих. Но именно тех, что закрываются (реализуются) именно в отношениях между двумя людьми.

Чаще это – понимание (картинка восприятия событий может совпадать с таковой у другого человека), принятие (я нравлюсь таким, какой я есть, меня не хотят переделывать), поддержка (я получаю подставленное плечо тогда, когда мне это необходимо), семья (я создаю с человеком отношения). Иногда - безопасность (за ним я как за каменной стеной).

Иногда - достаток (мой партнер меня обеспечивает!). В этом-то и сложность чувства любви - оно возникает на базе разных потребностей, потому-то его и сложно привести к некоему единому знаменателю (в плане определения)

Но не звучит ли идея «любовь – это реализация моих потребностей» слишком меркантильно?

Ведь если сложить А + Б, то можно прийти к выводу «я люблю того, кто мне что-то дает». Если вы успели сделать такой вывод – выбросьте его куда подальше.

Ведь любовь у человека рождается тогда, когда ОН САМ реализует свою потребность.

То есть:

Любить – это не получать, это брать (создавать)

Я беру (создаю) понимание в отношениях. То есть я прикладываю усилия к тому, чтобы меня понимали. Я открываюсь, я доверяю, я поясняю. Делаю то, что нужно, чтобы я был понятным.

Я создаю принятие в отношениях. Я демонстрирую все свои качества.

И те, которыми я горжусь. И другие мои особенности (я сознательно не использую слово «недостатки», так как искренне считаю, что у человека их нет). Я не только транслирую себя, но и слушаю обратную связь о себе.

Я беру поддержку в своих отношениях. Я рассказываю о том, какая поддержка мне нужна. Говорю о том, какая поддержка мне не подходит. Я говорю о том, когда мне нужна поддержка. Я прошу о поддержке открыто.

Я беру безопасность от своего партнера. Я показываю свои страхи и тревоги. Я поясняю то, как они у меня появились. Я показываю свои возможности. Я прошу своего партнера о защите меня.

То есть. Я сам беру и создаю условия для того, чтобы любовь была в моей жизни.

Что будет если отходить от правила «твоя любовь – в твоих руках; создавай ее»:

- будете молча ждать реализации своих потребностей от партнера = закончите неврозом

- будете требовать реализации ваших потребностей = закончите неврозом

- будете убегать от мыслей о своих потребностях в отношениях = закончите неврозом, а то, заодно, и депрессией

- будете идеализировать любовь = закончите низкой самооценкой, разочарованиями и …неврозом.

Чего делать-то?

Шаг 1й. Ориентировка в себе.

Задайтесь вопросом – какие ваши потребности сейчас закрываются или не закрываются в отношениях…

Если у вас нет отношений (ну, не строятся они) – задайтесь вопросом, какие потребности вы хотите закрыть в отношениях…

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Шаг 2й. Зона моего роста.

Задайтесь вопросом – как я могу закрыть мою потребность. Что для этого мне нужно делать.

Например. Вам хочется принятия. Отлично! На здоровье. Тогда:

Научитесь понимать то, что вам делает больно в общении.

Научитесь говорить об этом

Научитесь просить о конструктивной критике

Научитесь обмениваться эмоциями (негативными) без перехода на личности

Научитесь демонстрировать свои черты характера

Научитесь слушать обратную связь о себе

Научитесь отличать отношение к отдельным чертам вашего характера и к вам в целом

Точно так же вы можете поступить и с любой другой потребностью – разложите ее (их) по косточкам

Шаг 3й. Действуйте. Сейчас. Сегодня. И завтра. И всю неделю. Под лежачий камень вода НЕ течет. Никогда. В принципе!

А потому - Любви Вам! И побольше! опубликовано econet

Кузьмичев Александр

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