ОТДАВАЙТЕ всегда немножечко БОЛЬШЕ, чем взяли

Четвертый закон Рода – закон Баланса. Сколько энергии мы в родовую систему вкладываем, столько из нее и получаем. Хотим получать больше – должны больше отдавать. Давайте рассмотрим наиболее распространенные жизненные ситуации, при которых нарушается обмен внутренней родовой энергии

Четвертый закон Рода – закон Баланса. Сколько энергии мы в родовую систему вкладываем, столько из нее и получаем. Хотим получать больше – должны больше отдавать.

Ниже рассмотрим наиболее распространенные жизненные ситуации, при которых нарушается обмен внутренней родовой энергии, вследствие чего страдают все члены Рода.

Что нужно делать, чтобы достичь энергетического равновесия в семье

К сожалению, на своих консультациях я не единожды сталкивалась с ситуацией, когда каждый в семье «тянет одеяло на себя», считает первостепенными свои собственные «хотелки».

Особенно это проявляется при распределении наследства, когда самые близкие и родные люди не могут прийти к согласию, теряя дружбу, уважение друг к другу, даже становятся врагами, передавая эту тяжесть неразрешенной ситуации своим детям.

Нарушение баланса происходит и тогда, когда мы начинаем слишком много давать в родовую систему. Например, женщина полностью растворяется в своих детях, проживает вместе с ними их жизнь, участвует в их жизненных ситуациях, забывая при этом совершенно о себе, не раскрывая свой потенциал, не выполняя свою миссию, свое предназначение.

Это рано или поздно приводит к разочарованию в жизни, потере радости, опустошенности.

Энергия Рода не может нормально циркулировать, если дети не ценят того, что для них делают родители.

Энергетический поток перекрывается и в том случае, если женщина полностью сконцентрирована на себе, на своей работе, своих проектах и не уделяет должного внимания семье, близким, не готовит вкусную еду.

Негативно отражается на семье и отсутствие совместных ужинов и обедов (хотя бы по выходных), когда все вместе собираются за столом, общих разговоров, прогулок по вечерам.

Если человек только берет, руководствуется во всем своей выгодой, взаимоотношения в семье тоже обречены на провал. Рано или поздно другому человеку надоест, что его используют в своих целях, и тогда начнутся обиды, требования, может произойти разрыв отношений.

И на оборот, если человек только отдает и ничего не берет, это тоже плохо для соблюдения баланса. Ведь в этом случае дающий делает другого своим должником. И тому иногда легче уйти, чем отдавать долги. Так часто поступают мужья с женщинами, которые постоянно стремились им угодить.

Что же нужно делать, чтобы достичь энергетического равновесия в семье, а значит и в других сферах жизни?

Нужно выполнять простое ПРАВИЛО.

Если мы получаем от другого что-то хорошее, нам важно отдать ему чуть больше, чем мы получили от него.

Например, муж купил цветы, а жена приготовила ему его любимое блюдо и красиво сервировала стол. Получив чуть больше, чем дал сам, он будет стремиться и дальше радовать свою половинку.

Это правило нужно применять в отношениях со всеми членами семьи, а также на работе, в отношениях с друзьями и любыми другими людьми.

Восстановить внутриродовую энергию помогают молитвы, обращение к святым, посещение святых мест. После таких поездок у многих происходят огромные позитивные изменения в судьбе людей, о которых они раньше и не мечтали.опубликовано econet

Автор Наталья Бензионович

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