Как НЕ ПОМЕШАТЬ ребёнку вырасти СЧАСТЛИВЫМ

ПОКАЗАТЕЛЬ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ — это признание безусловной ценности собственной личности и личностей других людей

художник Константин Лупанов

Единая теория воспитания

О воспитании написано чрезвычайно много. Однако, как это часто происходит, количество информации не коррелирует с её качеством. В поисках ответов на вопросы о воспитании благонамеренные родители и преподаватели рискуют наткнуться на множество источников, уверенно пропагандирующих точки зрения, не имеющие никакого отношения к действительным интересам и благополучию детей.

Для себя, как родителя, я выбрал работы нескольких авторов (Мартина Селигмана, Кена Робинсона, Медлин Левин и других), основывающих свои выводы о воспитании не на идеологических догмах с их формальными целями, а на солидных аргументах доказательной науки и клинически релевантных исходах: более высокое субъективное ощущение благополучия, более низкий риск депрессии, более низкий риск аутодеструктивного поведения.

Я нашёл в книгах этих авторов множество важных выводов и рекомендаций. Но моё понимание роли воспитания и задач, стоящих перед родителями, было неполным — мне не хватало центрального элемента, единой объединяющей теории, неизменных общих принципов, из которых можно было бы вывести все специфические рекомендации.

А потом я открыл для себя книгу Джеффри Шварца «Ты — не твой мозг», написанную в соавторстве с Ребеккой Гладдинг. Это самая важная работа о воспитании детей, которую я когда-либо держал в руках.

На первый взгляд, книга Шварца и Гладдинг не претендует на статус исследования о воспитании. Она даже не претендует на статус книги с общими психологическими рекомендациями для взрослых.

Если судить по обложке и аннотации, может показаться, что эта книга предназначена только для людей с ОКР (обсессивно-компульсивным расстройством). Книга действительно весьма полезна для них, но её самая главная ценность — в том, что в ней чрезвычайно чётко определяется результат воспитания.

Вопрос о воспитании может быть сформулирован в двух формах — активной и пассивной.

Активная форма: какую цель должны преследовать взрослые в процессе воспитания и участия в жизни ребёнка?

Пассивная форма: что неминуемо происходит в процессе воспитания и взаимодействия ребёнка со взрослыми, каким бы ни было воспитание и взаимодействие?

Конечно, простых и однозначных ответов на эти вопросы не существует. Так или иначе, воспитание и взаимодействие с социальной средой оказывают значительное влияние на формирование чрезвычайно сложного набора знаний, привычек, навыков, жизненных убеждений и моделей поведения, характерных для взрослой личности.

Многие считают, что воспитание нужно в первую очередь для формирования у ребёнка адекватных рефлексов морального и социального поведения, необходимых для успешной интеграции в общество.

Другие могут заметить, что воспитание также подразумевает формирование у ребёнка практических и умственных навыков, необходимых для эффективного решения повседневных задач, «приобщения к ценностям здорового образа жизни», развития инициативности, любознательности, произвольности, способности к творческому самовыражению, интеграции в рабочую среду, решения межличностных проблем, «обеспечения эмоционального благополучия и развития положительного самоощущения».

С несколькими важными поправками, я согласен с этими предположениями, однако до знакомства с книгой «Ты — не твой мозг» я не понимал, что бóльшая часть этих целей являются косвенными, и что только одна из них имеет фундаментальное значение.

На основе воспитания и отношения к нему со стороны взрослых людей ребёнок формирует сложный набор моделей поведения и убеждений, определяющих его отношение к собственной личности во взрослой жизни.

Истинные намерения взрослых, их эмоциональное и личностное отношение к ребёнку, каким бы оно ни было, станет тем отношением, которое ребёнок будет склонен иметь к себе, когда станет взрослым.

Если это правда, и отношение взрослого человека к себе является не только продуктом биологической природы его организма, но и результатом взаимодействия с социальной средой, тогда мы приходим к вопросу: каким мы себе представляем идеальное взаимодействие? Это центральный вопрос теории воспитания, и я думаю, что на него есть только один правильный ответ.

Необходимо, чтобы, став взрослым, человек ясно ощущал уникальную, незыблемую, неизмеримую и безусловную ценность его личности, присущую ей по праву рождения, и признавал, что личности других людей также обладают безусловной ценностью.

Сохранение ясного ощущения ценности собственной личности является основной задачей, которую взрослому человеку нужно решать в течение всей жизни.

Чтобы понять это, представьте себе, какими могут быть рабочие, семейные или социальные отношения взрослых людей, у которых нет ясного чувства собственной ценности. Эти люди становятся объектами манипуляции, эксплуатации и агрессии и рискуют приобрести многие пагубные привычки.

Более того, не видя ценности в себе, они не способны признать ценность других людей, и это делает их самих манипуляторами, эксплуататорами и агрессорами.

Основной навык, который ребёнку нужно приобрести — а точнее сохранить от посягательства воспитания — это навык самостоятельно генерировать стойкое чувство собственной ценности.

Шварц выражает эту мысль следующими словами:

Цель в жизни заключается не в том, чтобы искать одобрения и приятия со стороны других, а в том, чтобы взращивать ощущение собственного достоинства и ценности изнутри.

Джеффри Шварц, доктор медицины, американский психиатр, публицист

Дети рождаются с отчётливым и безусловным ощущением собственной ценности. Самым большим преступлением по отношению к ребёнку может быть заражение его идеей того, что ценность его личности и ценность личности других людей непостоянны и определяются какими-то изменчивыми внешними факторами или тем, насколько хорошо он вписывается в рамки или шаблоны.

Взаимодействие со взрослыми, в зависимости от его содержания, может усилить или ослабить истинный внутренний голос ребёнка — сложную когнитивную структуру, определяющую его способность и желание заботиться о себе, защищать свои интересы и строить отношения с другими людьми.

Как показывает Джеффри Шварц, концепция «внутреннего голоса» — или, как он называет её, концепция Мудрого Защитника (Wise Advocate) — вовсе не является оторванной от реальности метафорой.

Эта концепция опирается на данные солидных психологических, когнитивных и нейробиологических исследований. Существуют хорошо изученные структуры мозга и нейробиологические механизмы, отвечающие за выполнение функции Мудрого Защитника.

Мудрый Защитник — это часть разума, отвечающая за внимание, которая знает, о чём вы думаете, может видеть реальное значение и реальный источник обманчивых сообщений, генерируемых мозгом, понимает, как вы чувствуете себя (физически и эмоционально) и осознаёт, насколько разрушительными и вредными для вас были ваши стереотипные автоматические реакции.

Мудрый Защитник хочет лучшего для вас, и потому он мотивирует вас ценить свое настоящее «я» и принимать рациональные решения, опираясь на то, что отвечает вашим интересам в долгосрочной перспективе.

Джеффри Шварц, доктор медицины, американский психиатр, публицист

Если важно, чтобы у ребенка сформировалось (а точнее — сохранилось) стойкое ощущение безусловной ценности его личности, и если ребёнок перенимает такое отношение от взрослых, тогда наиболее близкие ребёнку взрослые люди должны регулярно и искренне проявлять такое же отношение к нему.

Значит ли это, что достаточно просто «любить ребенка»? Да, это так, однако я полагаю, что слово «любить» имеет слишком широкий и неопределённый смысл, чтобы полагаться на него в качестве надежного ориентира. Многие люди склонны совершать здесь большую ошибку.

Однажды я оживлённо рассказывал моей девятилетней дочери об идее этого эссе. Скучающим голосом, как будто речь шла о самом банальном и очевидном для неё феномене, и как будто она уже потеряла надежду, что я когда-либо пойму смысл этих слов, она ответила мне: «Забота и любовь — это разные вещи, папа».

Действительно, это совершенно разные вещи, однако очень часто мы не замечаем этого. Нередко, в стремлении выразить заботу, мы охотно жертвуем истинной любовью, совершенно не замечая сути своих действий.

Вместо «любви или заботы» Шварц предлагает гораздо более определенные термины. Цитируя работы психолога Дэвида Рико, Шварц показывает, что развитие Мудрого Защитника зависит от того, находит ли ребенок в отношениях с близкими ему взрослыми людьми пять уникальных качеств и даров (дары, потому что ребенок должен получать такое отношение безусловно).

Дэвид Рико называет эти качества и дары «the five А’s» («пять А») и, для большей наглядности, представляет их на фоне их противоположностей:

Внимание (Attention) — искренний интерес к твоей личности, к тому, что тебе нравится и к тому, что тебе не нравится, проявляемый без навязчивости и доминирования. Твои ощущения услышаны и приняты во внимание.

Противоположность — тебя игнорируют и не слушают. Взрослые недоступны или не хотят слышать/ видеть правду.

Приятие (Acceptance) — искреннее приятие твоих интересов, желаний, занятий и предпочтений, такими, какие они есть, без того, чтобы пытаться изменить их каким-либо образом.

Противоположность — тебя пристыжают или каким-либо другим образом заставляют поверить в то, что ты должен соответствовать тому, кем они хотят, чтобы ты стал. Тебя не любят за то, кто ты есть или кем хочешь стать.

Привязанность (Affection) — обеспечение физического комфорта и искреннего сострадания.

Противоположность — взрослые ставят себя на первое место или ведут себя с тобой оскорбительно. Они отказывают тебе в проявлении любви и в ласке.

Благодарность (Appreciation) — выражение одобрения и признательности за то, кто есть, такой какой ты есть.

Противоположность — тебя критикуют.

Позволение (Allowing) — демонстрация того, что быть собой, выражая все, что ты чувствуешь безопасно, даже если это не совсем вежливо или социально приемлемо.

Противоположность — они контролируют тебя и манипулируют тобой. Они слишком требовательны.

Единая теория воспитания

Объединяя всё сказанное выше, можно сделать набросок обобщенной теории воспитания.

1) Природа вещей состоит в том, что психическое здоровье взрослого человека, а также эффективность и моральность всех его социальных взаимодействий (рабочих, дружеских, семейных) определяются степенью, в которой он признает безусловную ценность собственной личности и безусловную ценность личностей других людей.

Основы психики взрослого закладываются в детстве. По словам Уильяма Вордсворта, «Ребёнок — это отец взрослого человека».

2) Основная добродетель, которую должно защищать и укреплять воспитание, — это осознание личной ценности.

Укрепление способности человека ориентироваться в социальных взаимоотношениях по компасу личной ценности — предельная цель воспитания.

3) Практики сохранения этих ценностей и достижения этих целей заключаются в построении с ребёнком отношений на основе пяти взаимосвязанных качеств:

искренняя инвестиция внимания в его интересы и личность, с выражением приятия этих интересов и личности, с проявлением физической и эмоциональной привязанности, с выражением благодарности за то, что он такой, какой он есть, а также с позволением и укреплением желания свободно выражать эти интересы и личностные качества в будущем.

Вопросы, комментарии и замечания

Позволю себе высказать своё мнение относительно нескольких вопросов, которые возникли у меня и которые могли возникнуть у читателей.

НАСКОЛЬКО НЕОБХОДИМЫ «ПЯТЬ А»?

Мы не можем надеяться на то, что в нашей роли родителей и воспитателей мы сумеем всегда проявлять все «5 А». Однако в этом и нет необходимости.

Как показывает Джеффри Шварц, важно только, чтобы ребёнок видел проявления этих качеств и получал эти подарки чаще, чем их противоположности.

КАК РЕШАТЬ НЕИЗБЕЖНЫЕ КОНФЛИКТЫ?

Во всём нужна умеренность.

Внимание не должно доходить до контроля.

Позволение и обеспечение свободы не должны доходить до пренебрежения ребенком.

Приятие не должно доходить до слепого потакания любым его желаниям.

Благодарность не должна распространяться на откровенные попытки манипуляции и агрессивное поведение.

Помимо прочего родителям следует осознанно демонстрировать ребёнку примеры благодарности и провести чёткую границу между безусловной заботой (которую ребёнок получает в любом случае) и привилегиями (для сохранения которых ему нужно приложить усилия).

Практика «5 А» означает, что взрослым нужно стараться проявлять столько положительных качеств, сколько возможно в конкретной ситуации. Например, при запрете на определённое поведение (нарушение принципа приятия), взрослым следует воздерживаться от нарушения других принципов.

В частности, им нужно отказаться от ненужной критики личности ребёнка, приписыванию ей каких-либо отрицательных моральных или поведенческих качеств («ты плохой», «ты упрямый», «ты жадный») или от манипуляции другими интересами ребенка.

Важно следить за тем, чтобы конфликт не сопровождался отказом в проявлении физической и эмоциональной привязанности или не нарушил эту составляющую отношений на длительное время. За конфликтами и спорами должны следовать быстрые и тёплые примирения.

Дети плохо понимают разницу между их желаниями, поведением и личностью и склонны отождествлять их. Однако по мере взросления они учатся видеть эту разницу, и постепенно это становится самым важным психологическим навыком взрослой жизни.

Конфликты — это идеальная возможность продемонстрировать ребёнку ещё один важный навык — рациональное обсуждение и решение споров на основе аргументов и переговоров. Запреты следует логически аргументировать. Если аргументы трудно найти, возможно, следует отказаться и от соответствующих запретов.

Может быть трудно адекватно отреагировать на пятый по счёту вопрос «А можно попить?», когда ты ведёшь машину в напряжённом трафике. Когда я признаю свои ошибки и объясняю, почему я совершил их, дочь понимает, что некоторые мои суждения могут быть неправильными, могут быть спровоцированы временными нарушениями самоконтроля, моё внимание может быть отвлечено на внешние факторы.

В таких условиях она не торопится приписывать мою критику своей личности. Кроме того, искренний пример признания моих ошибок делает её более способной признавать свои ошибки.

КАКОЙ ИЗ ПРИНЦИПОВ «5 А» САМЫЙ ВАЖНЫЙ?

Я не думаю, что какой-то из этих аспектов взаимоотношений с ребёнком является более важным, чем другие. Все они связаны в единую систему. Выражение «5 А» должно быть искренним и целостным.

Эмоциональную чувствительность ребёнка невозможно обмануть. Кроме того, дети склонны бессознательно имитировать модели поведения окружающих людей и присваивать их себе (интернализировать). Именно поэтому искренность и целостность в выражении «5 А» так важны — дети понимают и перенимают модели поведения буквально.

Например, если говорить ребенку, что он является ценной личностью, но при этом несправедливо притеснять его, манипулировать его ценностями (пусть даже и очень тонко) или игнорировать его интересы, он будет склонен выработать к себе точно такое же отношение. Он будет лгать себе, убеждать себя в том, что он ценная личность, но при этом будет часто пренебрегать своими истинными желаниями и ценностями, позволяя другим людям манипулировать собой.

«5 А» — ЭТО ЕДИНСТВЕННАЯ ЗАДАЧА РОДИТЕЛЕЙ?

Не следует рассматривать «5 А» как конечный перечень практических предписаний. Скорее их нужно рассматривать как принципы, на основе которых мы должны выстраивать все другие воспитательные мероприятия и определять границы вмешательства в жизнь ребёнка и в свободу его выражения.

Понимание принципов «5 А» позволят родителям и воспитателям увидеть действительно важные долгосрочные цели воспитания и меньше акцентироваться на реализации краткосрочных целей (например, на выработке определённых норм поведения).

КАК ЕДИНАЯ ТЕОРИЯ СОГЛАСУЕТСЯ С РАБОТАМИ ДРУГИХ АВТОРОВ?

Верная научная теория должна делать правильные предсказания и объяснять выводы, подтвержденные эмпирическим путем в прошлом.

Все современные работы в области психологии, которые мне довелось прочесть до сих пор, отлично согласуются с выводами Шварца, а их центральные положения могут быть выведены из положений предложенной теории.

В одной из своих основных книг по детской психологии «Ребёнок-оптимист» выдающийся американский психолог и основатель движения позитивной психологии Мартин Селигман предлагает родителям и воспитателям научно обоснованные рекомендации для развития у детей навыков, необходимых для эффективного решения повседневных конфликтов и противостояния депрессии.

Центральный элемент, необходимый для развития этих навыков, заключается в способности ребенка понять:

что различные проблемы и конфликты не имеют прямого отношения к его личности,

не являются постоянными,

затрагивают только некоторые, но не все аспекты его жизни.

Это сложная когнитивная задача, требующая способности к интроспекции, абстрактного мышления и самоконтроля. Дети становятся способными адекватно выполнять её в возрасте 9–10 лет или старше.

Дети, которые вовлекаются взрослыми в отношения, построенные по принципам «5 А» с самого раннего детства, будут лучше подготовлены для решения этой задачи и преодоления трудностей подросткового возраста.

Способность подняться над ситуацией, оценить свое эмоциональное и физическое состояние, отделить переживания и критику от своей личности, а также способность и желание рассмотреть альтернативы агрессивного и импульсивного поведения — всё это функции Мудрого Защитника.

В своей основной работе, посвящённой психологии взрослых людей, «Процветание», Мартин Селигман определяет ряд элементов, необходимых для формирования состояния процветания во взрослой жизни.

В частности, он показывает, что качество психологического состояния взрослого человека зависит от степени удовлетворение пяти основных потребностей:

Позитивные эмоции;

Вовлечённость;

Хорошие отношения с людьми;

Смысл;

Достижения.

Легко заметить то, как способность взрослого человека обеспечить себе эти потребности зависит от степени развития его Мудрого Защитника, и то, как отношения, построенные на основе «5 А», помогают ребёнку научиться хорошо заботиться о себе, когда он станет взрослым.

Во взрослой жизни мы должны стремиться к тому, чтобы удовлетворять личные потребности в «5 А» примерно на 80% и строить отношения таким образом, чтобы остальную часть восполняли близкие нам люди. Как показывает Дэвид Рико, способность самостоятельно удовлетворять основную часть потребности в «5 А» лежит в основе гармоничных взрослых отношений.

Блестящий британский детский психолог Кен Робинсон говорит в своих работах о важности сохранения и укрепления врожденной креативности детей. И в этом случае центральным элементом является отчётливое понимание ребёнком ценности собственной личности — продукты творчества ребенка являются способом её выражения.

Американский психолог Брэд Блантон показывает, что в основе большинства психологических конфликтов, с которыми взрослые люди сталкиваются во взрослой жизни, лежат неэффективные тактики самовыражения и преодоления преодоления, которым мы учимся на протяжении раннего детства и подросткового возраста.

Было бы несправедливо обвинять детей в выработке неэффективных стереотипов поведения, так как способность осознать эту модель поведения и перепрограммировать её определенно выше их способности к интроспекции. В то же время, можно заметить, как отношения, построенные на основе «5 А», дают ребенку хороший пример для подражания, комфортные условия и время, необходимые для выработки эффективных тактик поведения.опубликовано econet

Александр Касапчук

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