Справочная таблица для родителей: ЧТО НОРМАЛЬНО, а ЧТО НЕТ в поведении ребенка?

То, что в левой колонке – не всегда хорошо и приятно. Но наша жизнь состоит не только из радостей и хороших вещей.

Часто дети ставят нас в тупик своим поведением. Какое поведение можно считать нормальным, а на какое нужно обратить особое внимание.

Что нормально, а что нет в поведении ребенка?

Клинический психолог Ирина Катин-Ярцева составила справочную таблицу для родителей и педагогов, которая существенно облегчит вам жизнь.

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То, что в левой колонке – не всегда хорошо и приятно. Но наша жизнь состоит не только из радостей и хороших вещей.

Есть и жизненные трудности, отличие которых от перечисленных в правой колонке в том, что с ними вы вполне можете справиться самостоятельно.

Проблемы из правой колонки – более серьезные, и требуют помощи.

Не всегда это значит, что с ребенком что-то не в порядке. Часто оказывается, что помощь нужна именно родителям.

опубликовано econet.ru

© Ирина Катин-Ярцева

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