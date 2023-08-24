ПРАКТИКА: Прощай, Диета: Здравствуй, Стройность!

Статья не о том, что диеты не работают. Оказывается, всё гораздо запутаннее, и есть только один практически работающий способ избавиться от лишнего веса: это добровольное (без принуждения и силы воли) осознание ловушек девятого уровня стройности и переход на десятый уровень.

Статья не о том, что диеты не работают. Оказывается, всё гораздо запутаннее, и есть только один практически работающий способ избавиться от лишнего веса: это добровольное (без принуждения и силы воли) осознание ловушек девятого уровня стройности и переход на десятый уровень.

Работающий способ избавиться от лишнего веса

Обратите внимание, не зря данная иллюстрация названа "Секреты стройности". Персонажи мультфильма демонстрируют два кардинально разных подхода к еде, и не понимают друг друга, что само собой разумеется.

Малыш на десятом уровне стройности по определению. А вот Карлсон - вообще вне Пирамиды. Впрочем, ему и не нужно, ведь он Мужчина в самом расцвете лет, и вполне счастлив.

Итак, осознание истинного назначения еды - исключительно утолять пищевой голод - неизбежно приведет вас к стройности, однако потребуется пройти грустную часть этого осознания и заполнить пустоту внутри.

Ведь вы долгое время питались иллюзией, что еда вам дает удовольствие, успокоение, безопасность, счастье, полноту жизни, и многое другое, что вы успешно подменяли едой. В свою очередь ваше тело, не в силах справляться с обманом (питаться иллюзиями) трансформирует ваш обман в лишний вес.

Трансформация в накопления происходит всегда, когда информация, поступившая в тело, не находит выхода (это к вопросу о последствиях подавления чувств, когда вы "сдерживаетесь и не обращаете внимания").

Другими словами, вы запускаете в тело энергию и указываете ей выход, а выход ложный, фантомный, от него нет ключей. Энергия становится заложницей в теле.

Заблокированная энергия - это лишний вес. Такая "милая" схема.

Что делать? Если коротко, то освобождать свое тело от последствий лжи и стресса, вызванного этими последствиями. Здесь, в первую очередь, нужен совсем другой специалист, если вы подумали о диетологе.

Однако, вы не первый год на тропе "Похудения" (как вы вероятно это называете). И у вас диета "сработала", как вам кажется, вес вы сбросили. Сколько времени вы держали сброшенный вес? Год? Два? Три? Месяц? Подчеркните верный для вас ответ или предложите ваш вариант ответа.

Вы до сих пор на диете? Сколько лет вы планируете "застревать" на девятом уровне? От срыва до срыва, постоянно? Готовы признать, что "постоянно" или отрицаете этот факт? Вас устраивает подобное положение?

Если вас устраивает не всё (предположу, что это так), возьмите бумагу и ручку, будем работать с табличкой.

В деле избавления от лишнего веса вам снова предстоит, прежде всего, прислушиваться даже не ко мне, к себе в первую очередь.

Что вам "даст" данная таблица? Работа с таблицей позволяет вам практически бескровно и безболезненно перейти на десятый уровень, а именно освобождение от бесконечной езды на американских горках колебаний веса и "блуждания" по диетам, как по зловещему лабиринту.

Как работать с таблицей?

В таблице может быть еще несколько столбцов, где каждый будет отражать ваше эмоциональное состояние или жизненные ситуации.

Выделите красным те состояния, которые вы относите к позитивным, и чер­ным - те, которые относите к негативным.

Далее, начните заносить в таблицу список употребленных продуктов, в соотношении с состояниями. Отмечайте не только сами продукты, но и их качество и количество.

К примеру, ради удовольствия есть невкусное сухое печенье вы бы не стали, а когда почувствовали упадок сил, накинулись и смолотили целую пачку.

Вместе с тем, пополнить силы помогает вам и сладкий чай. Может быть, в другой раз стоит отказаться от печенья и ограничиться только чаем с сахаром?

Когда у вас наберется достаточная статистическая база, с карандашом в руках приступайте к анализу. Обведите кружками те продукты, которые вы переедаете, чтобы заглушить не физический, а душевный голод, а также те продукты, которые постоянно употребляете в негативные моменты жизни.

Если один и тот же продукт несколько раз повторился в «черном» списке, вам придется вообще с ним расстаться. Наверняка, в вашем сознании уже присутствует связка «продукт- негативная эмоция», а значит, даже если эмоционально от продукта вам кажется, что стало легче, причина отложений жира — ИМЕННО ОН.

И наконец, с какого-то момента уже само по себе употребление этого продукта может вызвать у вас ухудшение настроения. Не замечали такого за собой?

Пример из практики. Назовем клиентку Анной.

Всякий раз, когда ей хочется регрессировать до состояния меленькой девочки, - снять с себя ответственность, поманипулировать, вызывать жалость и ныть, она начинает есть яблочный пирог с мороженным.

Яблочный пирог готовила мама, она же и дала девочке урок манипулятивного поведения истеричной женщины. Анна такое поведение со временем «переросла», но однажды все-таки скатилась в него, когда заподозрила, что у мужа есть другая.

Все это время Анна как заведенная ела только пирог с мороженным. Она даже дома его готовила. И поправилась за месяц на 7 килограммов. С мужем потом все наладилось, вес остановился, и яблочный пирог за ручку с мороженным покинули дом.

Пока над Анной не нависла новая угроза - потеря отношений с близкой подругой. И снова появились мороженное с пирогом и повис жир на боках.

Таким образом, одним из способов пищевой коррекции психологических состояний является не есть продукт, который вы ели, когда вам было плохо, а есть тот, который едите, когда вам хорошо!

Проанализируйте, что вы обычно едите, чтобы быть в ресурсе, активном тонусе и форме. Необходимо эти продукты ввести в ваш ежедневный рацион как обязательные.

Допустим, чтобы хорошо себя чувствовать, вам нужно съесть кусочек жареной курицы, значит, ваш день должен начинаться с аппетитно под­жаренной на гриле куриной грудки, а не с бутербродов с сыром, которые достались вам «в наследство» еще от школьного рациона питания.

Тогда до обеда вам не придется забивать желудок печеньем, которое и покупается в офис, и в обед вы не будете, дрожа от нетерпения, хватать одно, другое, третье только для того, чтобы добраться наконец до заветного кусочка мяса...

Словом, оцените, что и как вам нужно распределить в своем рационе, чтобы получать желаемый и необходимый продукт не тогда, когда он необходим уже как лекарство, а намного раньше.

Распределите продукты так, чтобы на первую половину дня приходился наиболее энергонасыщенный рацион, а на вечер - составлял легкий, менее калорийный рацион питания.

Откажитесь вовсе от того, что не любите и едите за компанию или просто от нечего делать.

Забудьте о продуктах, связанных с негативом, или тех, которые вы ели в тяжелые моменты жизни.

Как бы ни прошел ваш день, запомните: вечером вы должны съесть хотя бы один продукт, который доставляет вам радость.

Не полезный, не вкусный, а именно достав­ляющий радость!

Если в вас все еще сильны воспоминания о празднике и запахе салата «Оливье», это может быть ложка салата. Если вас приводит в трепет запах жареной картошки с луком, пусть это иногда будет картошка.

Главное, чтобы вы приучили свой организм к тому, что чтобы ни случилось, но вечером вы порадуете себя, тем самым возблагодарив за прожитый день. И что удивительно, составив такую систему пита­ния, вы заметите, что есть стали меньше, а вот удовольствия получать - больше.

Хотите изменить свою жизнь - действуйте прямо сейчас!опубликовано econet

Автор Марика Бения

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