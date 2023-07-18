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Последствия ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ГОЛОДА

Источник: facebook.com 18 июля 2023 6262
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Проблемы с ЖКТ – одни из самых распространенных в психосоматических явлениях. Они могут быть временными в стрессовых ситуациях, и в таком случае с ними легко можно справиться простыми и всем доступными лекарствами от таких расстройств.

Последствия ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ГОЛОДА

Большинству людей в той или иной степени знакомы проблемы с желудочно-кишечным трактом, часто «списываемые» на современный стиль жизни в большом городе, нарушение режима питания, некачественные продукты.

Однако бывает, что причина лежит чуть глубже, в психологической плоскости, и после некоторой работы именно в этой сфере, проблемы с желудком «волшебным образом» исчезают, несмотря на то, что качество продуктов в соседнем магазине остается прежним.

Психосоматика проблем с ЖКТ

Правда, надо отметить, что после такой психологической работы с причинами нарушений пищевого поведения или проблем с желудочно-кишечным трактом, у человека обычно возрастает способность заботиться о себе, и он становится более избирательным в принятии пищи, все чаще склоняясь к «здоровой еде», теряет страсть к фастфуду и различным снекам, перестает переедать.

ПИВНАЯ «СОСКА», СТРАХ «ОБЛАЖАТЬСЯ» И ОТРАВЛЕННОЕ ЯБЛОКО

С точки зрения психосоматики, многие пищевые расстройства берут начало в раннем детстве, до года, когда у ребенка нет еще ни сознания, ни, соответственно, какого бы то ни было представления о различиях между психикой и телом.

Все приятное/неприятное ребенок проживает и запоминает всем телом.

Для его физического выживания необходима еда, а для нормального психологического развития – любовь и забота. Поэтому в бессознательном эмоциональная «кормежка» и еда как таковая уравниваются – ребенок получает питание и любовь от матери одновременно. Первичные удовольствия концентрируются вокруг зоны рта и кормления.

Поэтому во взрослом возрасте встречаются отголоски подобных состояний – люди в состоянии стресса, в случае неполучения достаточной эмоциональной поддержки, как бы оказывают ее себе сами – много едят, пьют или курят (недаром большие бутылки пива частенько именуются в шутку «сиськами» или «сосками»).

Повышение тревоги в связи с каким-либо стрессом также может оказывать и обратное действие – поскольку еда также символизирует чувство базовой безопасности, приобретаемое ребенком на руках матери, у человека нарушается аппетит, и он не может есть, если чувствует себя небезопасно.

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Например, многие девушки настолько тревожатся на первых свиданиях, что не могут проглотить ни кусочка. Подобное происходит при переживании потери, например, при разводах и расставаниях человек, по сути, лишается эмоционального «питания», и оно настолько важно, что не может быть заменена физическим. У таких людей также часто формируются гастриты и язвы.

Наталье было 28, когда она обратилась с проблемой переедания в стрессовых ситуациях - замкнутый круг «похудение - набор килограммов обратно» был для нее мучением уже несколько лет.

Во время психологической работы Наталья смогла опознать, что основная причина стресса для нее - тревога в ситуации, угрожающей ее чувству безопасности. Такими ситуациями для нее были любые конфликты.

Выросшая в семье, где родители находились постоянно на грани развода и громко ссорились, не стесняясь присутствия маленькой испуганной дочери, Наталья всегда была особо чувствительна к громкости голоса и интонации.

Поскольку в детстве утешить ее никто даже и не пытался, то и обращаться за поддержкой и сочувствием к близким людям она так и не научилась, а успокоение с тех пор находила в еде - неодушевленном и подконтрольном объекте, на который всегда можно было положиться.

Излюбленным продуктом для нее был салат оливье, символ советского праздника, и сдобные булочки, похожие на те, что на Новый Год делала бабушка, единственный более менее мирный член семьи. Эти продукты напоминали Наталье о времени праздника и хоть какого-то подобия мирной семейной жизни.

Проблемы же с кишечником символизируют чуть более позднюю стадию развития, начиная с года, когда ребенка приучают к горшку, требуя контролировать свои выделительные функции в связи с социальными нормами. За это его либо хвалят - «молодец, все сделал, как надо», либо стыдят - «опять испачкался».

Поэтому символически эти функции увязываются с контролем, достижениями и возможностью отдавать или удерживать. Поэтому у взрослых людей нередко встречается «медвежья болезнь" перед серьезными событиями, где необходимо «не облажаться» (часто и покруче слова используются).

У людей же с хроническими запорами часто имеются проблемы с возможностью что-то получать от внешнего мира и других людей. Проблемы с доверием вызывают тенденции к повышенному контролю и цеплянию за то немногое, что у человека имеется. Их установка, как говорят психоаналитики: «Вряд ли что-то ценное можно получить. У самого мало, отдавать что-то я не намерен. Держусь за то, что имею». Все это усугубляется в стрессовых ситуациях при нехватке поддержки.

Есть и более тяжелые пищевые расстройства, связанные уже с проблемами восприятия собственного тела и внешности - это анорексия (навязчивое стремление похудеть, почти полный отказ от еды, часто сопровождаемый компульсивным желанием разглядывать, нюхать еду и закармливать ею окружающих) и булимии (постоянная рвота после приемов пищи).

В основе таких тяжелых расстройств, нередко несущих угрозу для жизни, также лежит отсутствие адекватной теплоты, любви и принятия со стороны родителей, но не в виде похвалы или поддержки в каких-либо стрессовых ситуациях, - неприятие выражается родителем по отношению к детскому телу в целом.

Это приводит к тому что столь необходимое восприятие своего тела как ценного и привлекательного ребенком не усваивается, и сомнения, тревога, а иногда ненависть и отвращение к своему телу превалируют.

Подобно ведьминскому отравленному яблоку, едва не убившему Белоснежку, еда-любовь не удерживается в теле, а наоборот, заряженная материнским негативом, кажется отравой, портящей собственное тело.

Огромный эмоциональный голод по любви, теплоте и поддержке остается хроническим и нестерпимым, толкающим на отчаянные действия. Такие нарушения требуют длительного психотерапевтического лечения. 

Последствия ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ГОЛОДА

КАК ЖЕ «УТЕШИТЬ» ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ?

Важно помнить, что наша истинная, детская часть всегда телесна, эмоции берут свое начало в теле (а они - главные сигналы о том, что с нами происходит), в ней хранятся все переживания и желания.

Любые проблемы с желудком являются «посланиями» нашего внутреннего ребенка, который может реагировать на различные ситуации совсем не так, как предполагается нашей частью взрослой.

Из-за «разницы настроений» наших внутренних составляющих человек не всегда осознает, почему он себя ведет или чувствует совсем не так, как хотелось бы в той или иной ситуации.

Чтобы разобраться и понять, что происходит с самим собой, бывает полезно наладить внутренний диалог со своей детской частью - если представить своего внутреннего ребенка и дать ему имя (свое уменьшительно-ласкательное или «солнышко», «зайчик» и т.п.), то можно обращаться к нему и спрашивать, что происходит, что он/она чувствует, что хочет и как и на что реагирует. 

Марина, 34-летняя пиар-директор в крупной компании, покрывалась холодным потом и страдала от «медвежьей болезни» перед массовыми публичными выступлениями. За три дня до выступления она не могла проглотить ни кусочка.

«Что происходит?!» - недоумевала она, - «Я прекрасно знаю тему, я хорошо говорю, я не раз выступала, и опять все то же самое!» «Я справлюсь, я справлюсь, все будет в порядке», - твердила она как заклинания разнообразные «позитивные утверждения», которые так и не производили должный эффект…

Когда она представила свою «внутреннюю девочку», то обнаружила ее забившейся в темный чулан, где она сидела, трясясь от страха и никак не желая вылезать. Теперь предстояло наладить новый диалог с этой девочкой - от обычных самоподстегиваний в духе «а ну соберись, сейчас всех порвем!»

Марина перешла к попыткам со своей внутренним ребенком договориться по-хорошему (как с ней самой в детстве никогда не договаривались, строгий отец-военный регулярно жестко с нее спрашивал по домашнему заданию и оценкам в школе, и давать ему отчет было делом мучительным): «Сейчас, Маришка, мы с тобой выступим, не бойся, я все время с тобой, а потом пойдем купим что-нибудь приятное для девочек и по мороженому в награду».

Со временем она смогла представить, что берет свою девочку на руки и обнимает, и мучительный страх, сопровождаемый расстроенным желудком прошел - так как причин для расстройства больше не было. 

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Проблемы с ЖКТ – одни из самых распространенных в психосоматических явлениях. Они могут быть временными в стрессовых ситуациях, и в таком случае с ними легко можно справиться простыми и всем доступными лекарствами от таких расстройств.

Еще более эффективно помогают усилия по распознаванию своих эмоциональных потребностей в поддержке и участии и стремление такую помощь получить от близких людей.

Очень полезно найти человека, с которым можно разделить свои эмоциональные переживания и получить поддержку и сопереживание, и не менее полезно научиться с сочувствием и заботой относиться к себе самому вместо постоянной самокритики, попреков себя или попыток анестезироваться едой.

Проблема требует особого подхода, если нарушения работы желудочно-кишечного тракта становятся хроническими и наносят серьезный ущерб здоровью.

В таком случае нередко необходима психотерапевтическая помощь – подобные расстройства обычно хорошо поддаются подобному лечению. опубликовано econet

Автор Екатерина Сухарева

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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