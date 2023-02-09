Умение ПРИНЯТЬ одиночество

У каждого человека в жизни наступает момент, когда он осознает, что он в этом мире совершенно один.

У каждого человека в жизни наступает момент, когда он осознает, что он в этом мире совершенно один. Когда он понимает, что никто не придет на помощь. Что дальше либо пан, либо пропал. Что дальше только его решения и только его путь. Только его ответственность.

Кому-то посчастливилось пережить это в раннем детстве. Например, когда родители уходили вечером из комнаты и выключали свет. Или когда вдруг приходилось оставаться одному среди незнакомых.

Одиночество

Или потом в школе. В этот момент приходилось делать над собой усилия и обретать собственный способ жизни в этом мире.

Кому-то суждено отделиться и прожить одиночество гораздо позже, уже во взрослом возрасте. Когда появляются дети и понимаешь, что только ты их родитель и никто другой не отвечает за них так, как ты.

Когда приходит первая сессия в институте и время сдавать экзамены. Когда сталкиваешься с неразрешимыми задачами на работе. Когда образуешь семью и понимаешь, что другой человек все равно никогда не дополнит тебя до целого. Много еще когда.

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Сколько ни бегай от одиночества, оно все время рядом, ожидающее, что ты примешь его.

Умение принять, выдержать и осознать свое одиночество – один из камней преткновения человека во все времена, могущий стать большой тяжестью или большим благословением.

Когда человек, наконец, признает факт своего одиночества и проходит через кризис отделения, перед ним открывается целая жизнь. Полная разных путей и возможностей. Страстей и желаний. Ответственности и последствий.

И в этой жизни гораздо больше вопросов, чем в состоянии неотделенности и зависимости. Гораздо больше поводов для смелости и отваги. Но и гораздо больше радости от того, что видишь плоды своего труда и результаты своих решений.

Гораздо больше удовольствия от процесса и экзистенциального поиска смысла. Больше духовности, которая помогает через проживание отделенности прийти к пониманию связи между всем на земле. Единством всего сущего.

Но для того, чтобы осознать единство, сначала нужно отделиться.

А вы помните, когда в первый раз осознали свое одиночеством приняли его?

Что это было в вашей жизни?опубликовано econet

Автор Аглая Датешидзе

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