РОДИТЕЛИ И ДЕТИ: Все, что человек делает, ВОЗМЕЩАЕТСЯ ему ВДВОЙНЕ

Бесконечная проблема борьбы за власть. Родители подчиняют себе детей, а позже сами попадают в подчинение.

Бесконечная проблема борьбы за власть. Родители подчиняют себе детей, а позже сами попадают в подчинение. Все, что человек делает, возмещается ему вдвойне. Итак, кто посеет ветер, пожнет бурю.

Конфликт поколений

В повторение вышеизложенного хотелось бы подчеркнуть еще раз:

1. Ребенок выбирает своих родителей с их хорошими и плохими качествами, а не наоборот. Винить некого.

2. Ребенок = чистый дух является навсегда любить своих родителей. Цели же родителей, напротив, зачастую бывают эгоистичными.

Любящая мать (отец) даже в плохом настроении никогда не скажут ребенку: "Ты меня не любишь, и ты плохой".

Только та мать, которая сердцем чувствует, что ее не любят, и которая знает, как это больно, говорит в ожесточении это ребенку для того, чтобы сделать ему очень больно.

Мать объясняет это логически "Почему мне нельзя, а ему можно?"

Долг матери научить ребенка, для этого нужно самой учиться. Если при воспитании самой матери ее родители совершили ошибку, то ошибку нужно простить, а не сеять далее зерна плохого.

Подобные слова, нанесшие ребенку душевную рану, когда-нибудь вернутся к Вам, но тогда Вам самим будет гораздо больнее их выслушивать. И тогда не вините ребенка, а попросите прощения за свою ошибку. Понимание должно начинаться с тех, кто умнее.

Ребенок! Если ты знаешь, что от матери этого не дождешься, то сам прости ей и прости себе за то, что пустил в душу эту боль.

Долг матери научить ребенка освоиться в мире, сделать его сильным. Очень редкая мать рожает с чистой любовью в душе.

Подобный разговор часто выводит людей из себя, однако есть факт, доказывающий это утверждение, — тот родитель, в душе которого присутствует чистая любовь, никогда не станет относиться к своему ребенку с ненавистью.

Могут быть разногласия, споры, ссоры, в которых выясняется истина, но никогда не гнев и не оскорбления.

Любовь делает человека сильным, понимающим, рассудительным. Тот, кто вскипает из-за чужого слова или поступка, не способен понять и сразу хочет утвердить свою правоту, выбить почву из-под ног оппонента.

Но насилие всегда порождает протест, а протест в свою очередь — ненависть.

Ясно то, что родитель со своим правом большого и сильного выходит победителем. Чем больше физическая сила превалирует над духом, тем слабее становится дух. Задерживается и умственное развитие ребенка, особенно у покорных детей.

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Управлять ребенком можно по-разному:

— кто ругается и бранится,

— кто угрожает чем-то или кем-то,

— кто плачет, ибо знает, что ребенок беззащитен именно перед этой уловкой.

Поскольку ребенок желает родителям только хорошего, то находятся и такие, которые говорят: "Ради доброго имени нашей семьи ты должен…" И ребенок слушается.

Он поступил бы так и сам, но теперь он вынужден это сделать.

Часто бывает, что сами родители ведут себя иначе, их поступки не соответствуют словам. Такое поведение родителей изнуряет ребенка.

Сколько родителей держат детей в узде, пугая за непослушание собственной смертью, причем так, что у ребенка развивается невроз.

Однако человек, который не умеет правильно относиться к смерти, не умеет и жить.

Рождение и смерть неизбежны и естественны, и эту жизненную истину ребенок должен усвоить. Ребенок, которого научили, что смерть — это переход тела из одного состояния в другое, только умерший уходит от нас, знает, что это не уничтожение, а инобытие. И это правильно.

Родители, испытывающие страх перед смертью, сами больны, и ребенок может быть подвержен частым, тяжело протекающим болезням.

Ребенок своей энергией здоровья питает родительский страх перед смертью. Чрезмерно склонный к самопожертвованию ребенок может даже умереть за свою мать или отца.

Суровая правда жизни гласит, что родители первыми применяют насилие как к духу ребенка, так и к его телу, и позже получают сполна за содеянное.

Те, кто жалуется на своих детей, никак не хотят понять этого.

Но отрицание ошибок не устраняет хворь — остается просить прощения у детей, чтобы собственная болезнь прошла.

А кому это не позволяют сделать упрямство и гордыня, тот обречен на страдания.

С возрастом ребенок всегда становится умнее своих родителей, так как жизнь идет вперед.

Тот, кто в данный момент умнее, может и должен учить при условии, что будет делать это правильно.

Родитель, который боится, что не сумеет сделать это правильно, пусть начнет речь словами: "Прости, но, по-моему, ты делаешь неправильно. Дай я тебя научу".

Каждая мать и каждый отец должны иметь столько ума, чтобы научить ребенка. Если это не так, то нужно учиться. Ребенок хочет уважать своих родителей, и тот родитель, который учится, всегда в глазах ребенка заслуживает уважения.

И если Вы уже превзошли умом мать или отца, никогда не унижайте их, гордо хвалясь своим превосходством. Возможно, в будущей жизни Вы сами окажетесь для них отцом или матерью, и тогда Вас ожидает достойная расплата. Радуйтесь тому, что Вам это известно и что Вы делаете правильно.

Если ребенок заслуживает за свой проступок наказания, то делать это нужно ясно и однозначно. Наказание — дело чрезвычайно серьезное. Им также выявляется отношение к ребенку, и ребенок в будущем поблагодарит Вас за своевременное и справедливое наказание, научившее уму-разуму.

Ребенок! Даже если ты стал взрослым и помнишь несправедливое и некрасивое поведение своих родителей, прости их за это и прости себе, что перенял его от них. И попроси прощения у своего тела за то, что тем самым сделал ему плохо.

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Пример из жизни

Мужчина, 31 год. Диагноз: болезнь Бехтерева. Иначе говоря, деформирующий спондилоартрит, при котором позвоночник похож на искривленную бамбуковую палку.

Особенно искривлена у него верхняя часть спины, и он сидит так, что с трудом может поднять подбородок на двадцать сантиметров от письменного стола.

Он испытывает постоянное чувство, будто кто-то давит на него еще сильнее.

На собеседника в состоянии глядеть лишь одним глазом, наклонив голову вбок. На протяжении двадцати лет больной проходил курсы лечения по два-три раза в год.

Посмотрев, я определила, что болезнь началась в семилетнем возрасте. Мужчина сказал, что в детстве у него действительно болела спина.

Я увидела, что в семье возникли проблемы, и отец уходит. Ребенок чувствует, что виноват в этом, и хочет умереть. Выходит во двор под ледяной дождь, чтобы простудиться и умереть. Простужается, заболевает, но не умирает.

Мужчина подтвердил, что все это соответствовало правде. Начинаю искать причину, из-за которой у ребенка возникло чувство вины перед родителями, и вижу, что он родился сгорбленным, точно нищий, с просительно протянутой рукой.

Что могло вызвать такой стресс?

Смотрю дальше во времени и вижу, как в начале четвертого месяца беременности между матерью и отцом происходит ссора и мать, чтобы сделать мужу больно, в сердцах выпаливает: "Из-за тебя я должна родить этого урода!"

И ребенок чувствует, что сделал матери плохо — не будь его, матери не было бы плохо.

Ребенок, который пришел с солнечными чувствами в душе, который был очень умным и уравновешенным, начал превращаться в урода по "указке" матери.

Мы обговорили проблему досконально, он простил матери, попросил прощения у своего тела — все это происходило у нас очень эмоционально и азартно, и спустя полчаса картина выглядела следующим образом: я стою, поучаю, энергично сопереживая при этом, мужчина сидит на кушетке, вытягивает позвоночник и смотрит на меня, не напрягая шеи.

Быстро спрашиваю: "Что Вы чувствуете?" Мужчина, завороженный, как и я, отвечает: "Меня как будто разгибают в другую сторону — я выпрямился".

И в самом деле выпрямился.

Особая роль в семье отводится матери. Она является источником любви. Стрессы матери мешают нормальной жизни семьи.

Если мать с детства унаследовала чувство вины, она будет постоянно метаться, выслуживать любовь.

Если это не удается, поскольку препятствует страх, что меня не любят, то мать принимается искать виновников своих бед. Найти их просто — кто рядом, тот и виноват — муж, родители, соседи и т. д.

Ребенок видит конфликт между родителями, видит, что любовь иссякла, и заболевает. Мать теперь принимается причитать: "Мне и без того трудно, а тут ты с очередной болезнью".

Чувство вины матери притягивает обвиняющих — мужа, врача, собственных родителей, которые считают, что если бы она прислушивалась к наставлениям бабушки, то ребенок был бы здоров. Человек со стрессами считает, что он имеет право вмешиваться в дела других.

Гляжу иной раз на такого ребенка, и его душа молит меня: "Помоги моей матери и моему отцу. Со мной все в порядке".

А если бы все бабушки-дедушки и сами родители освободили себя от стрессов, то не было бы чувства вины, обвинений, страха и запугиваний, злости и злящихся…

Жизнь есть постоянное движение. Сегодня уже не вчера. И хотя вчерашний день навсегда канул в прошлое, он оставил след в сегодняшнем дне. Тем самым вчерашнее не исчезает навеки, а всегда сопровождает нас.

Если этот отпечаток хороший, то радуйтесь. Если плохой, то сотрите его прощением, чтобы не мешал Вашей жизни.

Человек, который видит в своих родителях косность мышления или враждебность и полагает, что они ничего не смыслят в делах молодежи, лишается чего-то важного.

Обычное мнение молодых — с родителями ни о чем нельзя говорить, а с чужими запросто — исходит от того, что молодые испытывают подсознательное внутреннее сопротивление или стресс, поскольку родители заставляют учиться (хотя все в жизни есть учение).

Поскольку принуждение несет в себе отрицательное, то его воспринимают болезненно, не видя того, что оно продиктовано родительской заботой.

Первым делом возникает протест, так как молодой человек не прислушивается к голосу рассудка.

Кто умеет сперва видеть хорошее, а уж потом плохое, тот видит в ином свете и заботливость родителей.

Молодой человек, который прощает родителям принуждение, доверяет своим родителям, а они — ему даже если родители, желая хорошего, делают плохо, то плохое со временем может стать хорошим.

До тех пор, пока мать не начнет исправлять ошибки, допущенные по отношению к своей матери и к своему ребенку, цепь стрессов никогда не прервется. И, к сожалению, каждое новое поколение будет страдать все сильнее.

Можно доказывать всему миру, сколько боли причинила мне мать и что теперь, в свою очередь, все больше и больше боли начинает причинять ребенок — а это значит, что я страшно несчастный человек.

Однако до того, как я не прощу своей матери и не попрошу прощения у ребенка, нет смысла ожидать улучшения во взаимоотношениях.

В этой книге постоянно подчеркивается роль матери, потому что влияние отца на ребенка происходит через мать. Но каждый отец может в будущей жизни явиться матерью, так что прощение отца — занятие не менее важное.

В настоящее время у детей увеличивается количество стрессов из-за нехватки любви.

По статистике, больше всего людей в мире умирают от сердечных заболеваний, все чаще поражает молодых рак легких, женщин — рак груди. Все это — болезни IV чакры. Надеюсь, что этот факт не требует объяснений.

Когда дело касается таких тяжелых болезней, особенно рака, то человеку в одиночку обычно уже не справиться. Требуется активная помощь всех причастных — родителей, больного и супруга. Даже дети в состоянии помочь.

Есть отдельные люди с сильным характером, которые на начальной стадии рака способны изменить свой мир мыслей, и они выздоравливают. Большинство таких больных уже и меняют себя, что является колоссальной работой, и начинают поправляться, но тут родителями или супругом: наносится очередная душевная рана, за которой следует внезапная кончина.

Такой исход относительно легкий благодаря тому, что человек освободил свои стрессы, он осознанно воспринял свои жизненные уроки.

Душевный покой освобождает тело от духа, этому телу больше не нужны страдания — оно умное.опубликовано econet

©Лууле Виилма, «Душевный свет»

фото Lisa Visser

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