Чистый Четверг: Обычаи и обряды чистого четверга

Суть Великого четверга, прежде всего, заключается в воспоминании Тайной Вечери, во время которой Христос установил главное Таинство Церкви — Евхаристию (Святое Причастие).

Что нужно делать верующему в Чистый четверг?

Суть чистого четверга

Каждый день Страстной недели Великого поста посвящен воспоминаниям о последних днях пребывания на земле Иисуса Христа. В Церковной традиции эти дни именуются Великими или Страстными.

Суть Великого четверга, прежде всего, заключается в воспоминании Тайной Вечери, во время которой Христос установил главное Таинство Церкви — Евхаристию (Святое Причастие).

Собрав своих ближайших учеников, Христос дает им вино и преломляет для них хлеб со словами: «Приимите, ядите, это Тело Мое за вас предаваемое, и Кровь Моя, за вас изливаемая».

Поэтому в этот день верующие, за исключением каких-то чрезвычайных ситуаций, приходят в храм на богослужение и причащаются Святых Христовых Тайн.

Почему же четверг еще называют чистым?

В начале Тайной Вечери Христос омыл ноги Своим ученикам, тем самым показав им пример истинного смирения и служения ближнему. В память об этом в Великий четверг во время богослужения в кафедральных соборах совершается чин умовения ног: архиерей омывает ноги 12 священникам или монахам.

Возможно, именно благодаря этотому чину возникла традиция убирать дома и квартиры в чистый четверг. Но стоит помнить, что суть этого дня состоит вовсе не в уборке жилища, а в духовном очищении, покаянии и подготовке души ко Святому Причащению.

Об этом нам напоминает еще одна теория происхождения названия «Чистый четверг» — в раннехристианские времена оглашенных (готовящихся крещению) крестили в Страстную субботу, накануне Пасхи. К этому событию готовились весь Великий пост. И поэтому Чистый четверг действительно назывался чистым от того, что перед Крещением и Пасхой они приводили себя в порядок, чтобы в Великие пятницу и субботу об этом не думать, а думать о Христе умершем и воскресшем.

Что можно и что нельзя делать в Чистый четверг? Отвечает священник Стефан Домусчи

Можно ли в Чистый четверг посещать кладбище?

В Чистый четверг нужно посещать храм. Собственно, если у человека возникает вопрос, можно или нельзя идти на кладбище, это означает, что он желает понять, как правильно, и он желает сделать правильно.

А если это так, то он, наверное, должен прислушаться к Церкви, которая в этот день вспоминает установление Тайной вечери и вспоминает страсти Христовы.

Они фактически происходили в день в пятницу, но так получилось, что служба, посвящённая этому событию, происходит в Чистый четверг вечером.

Поэтому, естественно, если человек действительно хочет узнать, как в Церкви принято и как нужно поступить, чтобы быть вместе с Церковью и быть христианином, в таком случае он должен участвовать в литургии, должен причащаться в Чистый четверг, а вечером, по возможности, быть на чтении 12 Евангелий.

Можно ли в Чистый четверг заниматься уборкой?

Естественно, чистота в доме перед Пасхой должна быть.

В то же время, духовная чистота несопоставимо важнее.

В этот день крайне важно участвовать в богослужениях и, самое главное, осознавать святость этих дней.

Она заключается в том, что мы не повторяем то, что происходило когда-то, но становимся свидетелями тех событий, читая отрывки из Писания, слушая слова богослужебных текстов.

Мы входим в опыт учеников, которые участвовали в Тайной вечери, в опыт предстояния перед крестом. И это означает, что мы должны настроить свой внутренний слух на Евангелие.

Если мы при этом суетимся, убираем, моем и думаем, что это очень важно, то это все равно, что навести порядок снаружи и не убрать свою душу, не привести её в порядок. Это неверно. В этом случае очень важно правильно расставить приоритеты.

Можно ли стричься в Чистый четверг?

Раньше оглашенных (готовящихся крещению) крестили в Страстную субботу. Они очень долго готовились к этому событию. И поэтому Чистый четверг действительно назывался чистым от того, что перед Пасхой они приводили себя в порядок, чтобы уже в пятницу и субботу об этом не думать, а думать о Христе умершем и воскресшем.

Восприятие этих вещей, как недопустимых, думаю, связано с тем, что раньше это сделать было сложнее, чем сейчас.

Процесс мытья и стрижки был достаточно трудоёмким. Поэтому люди воспринимали это как некоторый труд. При этом они понимали, что трудиться в праздник не стоит, тем более в такие дни, когда время нужно посвятить совершенно иному.

Сейчас люди принимают душ раз в день, и это происходит в течение пяти минут и не составляет никакого труда.

Считать, что принятие душа как-то оскорбляет Бога или святость праздника, просто нелепо. Поэтому когда мы задаём вопрос, неужели нам к Пасхе быть грязными, непричесанными, то понятно, что раз уж мы не успели до этого постричься, то лучше это сделать перед Пасхой, чтобы в праздник выглядеть красиво, опрятно.

Каково отношение Церкви к заговорам в Чистый четверг?

Церковь относится к этому очень негативно и отрицательно. Никаких заговоров и никаких примет в отношении Чистого четверга и вообще какого-либо другого дня не существует.

Кроме, может быть, примет, связанных с погодой.

Но это является приметой в том смысле, что просто люди, живя долго в одной местности, видели какие-то закономерности, которые так или иначе складывались для их региона.

Но, во-первых, это имеет отношение не к конкретному празднику или памятному дню, а ко времени года года.

И, во-вторых, не имеет отношения к жизни самого человека, не значит, что он что-то должен сделать, чтобы потом это как-то положительно сказалось на его жизни. Это все язычество.

Обычаи и обряды чистого четверга

Существует огромное количество народных обычаев и обрядов, связанных с чистым четвергом. Конечно, стоит понимать, что все они по сути своей являются продолжением языческих традиций.

Самое главное православному человеку в этот день – прийти в храм на службу и причаститься Святых Христовых Тайн, тем самым исполнив заповедь Господа, которую Он установил именно в день Великого четверга.

Молитвы чистого четверга

Молитвенные тексты этого дня содержат в себе воспоминания о Тайной Вечери, об установлении Таинства Причащения, о предательстве Христа Иудой. В них уже чувствуется скорбь о грядущих страданиях Господа.

Евангельское чтение Великого четверга предлагает нам к прочтению описание Тайной Вечери, составленное из рассказов всех четырех евангелистов.

В этот день за богослужением вместо «Херувимской песни» и причастных стихов поется молитва: «Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя прими: не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедаю Тя: помяни мя, Господи, во Царствии Твоем».

Вечером совершается служба с чтением двенадцати Страстных Евангелий.

Эти отрывки открывают нам полную картину страшных страданий Спасителя.

Верующие стоят в храме с зажженными свечами в руках.

После каждого чтения Евангелия хор с благодарением поет: “Слава долготерпению Твоему, Господи!”.

Автор Мария Писаренко

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet