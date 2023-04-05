ПОЧЕМУ женщины не хотят просить МУЖЧИН о помощи: 7 причин

Если задать вопрос, почему, скорее всего ответы будут такими: бесполезно просить, не сделает, забудет, откажет, быстрей самой сделать. Убеждения женщин в том, что мужчины не хотят помогать, не беспочвенны. Но если вы из тех, кто не опускает руки, а старается понять себя, своего мужчину и ситуацию, предлагаю разобраться в причинах

Многие женщины не спешат просить мужчин о помощи. Если задать вопрос, почему, скорее всего ответы будут такими: бесполезно просить, не сделает, забудет, откажет, быстрей самой сделать.

Убеждения женщин в том, что мужчины не хотят помогать, не беспочвенны. Но если вы из тех, кто не опускает руки, а старается понять себя, своего мужчину и ситуацию, предлагаю разобраться в причинах.

ПОЧЕМУ Женщины не хотят просить о помощи

Уверена, хотя бы одна из них заставит пересмотреть ваши взгляды по этому вопросу, и вы сможете преобразить ваши отношения.

1. Неправильное истолкование действий мужчины

Нередки ситуации в быту, когда женщина обращается за помощью к мужу, а он будто не слышит. Она воспринимает его молчание как отказ и делает все сама.

Если так происходит регулярно, у женщины появляются претензии к мужу, она обижается и думает, что он ее не любит.

На самом деле мужчину нужно просить несколько раз, пока он не отреагирует.

По мнению Марка Гангора (американский пастор, автор книги «Смех — лучший помощник в браке») — мужчины одноканальны. Если они в момент просьбы заняты каким-то своим мыслительным процессом или другим действием, они вашу просьбу НЕ услышат.

А вы расцените это как игнорирование.

Что делать?

Убедитесь, что муж и правда вас слышит, а потом обращайтесь с просьбой. Иногда нужно попросить не один раз и дождаться ответа.

Нам, женщинам непривычно просить об одном и том же несколько раз. На это уходит время, иногда действительно проще сделать самой, чем попросить.

Но если вы все-таки попробуете следовать этому совету, вы обнаружите, что ваш мужчина и не собирался вас игнорировать, он просто не слышал или был занят.

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2. Отказ верить, что мужчина поможет

Если женщина выросла в семье, где отец не помогал матери, она будет убеждена, что мужчина в принципе не способен помочь и просить его бесполезно.

В свою семью она переносит эту модель отношений. По умолчанию, она как и мать, испытывает претензии к мужчине: «Он не помогает, ленивый, все приходится делать самой».

А мужчине только и остается, что быть зеркалом — подтверждать ее убеждения.

Но бывают разные отношения. Есть и такие, где мужчина с радостью готов сделать что угодно ради любимой женщины.

Наверняка ваш мужчина устал разыгрывать роль «ленивца» и упрямца и ждет, когда вы позволите ему проявить свои лучшие качества.

3. Желание сделать все в совершенстве

Часто женщины не хотят просить мужчин о помощи, потому что знают, что потом все равно придется переделывать. Им не угодишь.

Их действиями управляет перфекционизм, который диктует, что все нужно делать на 5, а меньшее не устраивает.

По секрету скажу, так считает моя мама. Она готова стоять целый день на кухне, лишь бы все сделано было так, как ей надо. Папе доверить нельзя: картошку не так почистит, посуду не так помоет.

А ведь женщины таким образом лишают себя помощи в лице своих мужей. А потом жалуются на усталость и равнодушие с их стороны.

Когда женщина не принимает помощь мужчины в том виде, в каком он способен ее дать, она отказывается верить в него. А мужчина чувствует состояние женщины.

Если в него не верят, у него пропадает всякое желание помочь.

Учитесь ценить порывы вашего мужчины помочь вам. Не отпугните это желание. Иначе потом придется потратить огромное количество сил и времени, чтобы его вернуть.

4. Гордыня

Сначала женщина сама лишает себя помощников по дому, а потом так вживается в эту роль, что ей овладевает гордыня: «Я и сама могу. Не нужна мне его помощь. Все равно не дождешься!».

Это разыгрывание роли жертвы: никто не помогает, все сама-сама. Женщина не желает расстаться с этой ролью, потому что за ней стоит желание доказать свою правоту.

Но ведь эта правда не делает счастливой ни вас, ни вашего мужчину, который порой не понимает ваших обид.

Перестаньте играть в эту игру, лучше подумайте о ваших отношениях. Что вы создаете такими мыслями и поведением?

Уймите свою гордыню и научитесь просить мужчин о помощи, когда вы в ней нуждаетесь. Это не так сложно, как кажется.

5. Привычка все делать самой

Женщина думает: «Я все могу, зачем мне эти мужики. Я сама и гвоздь забью, и лампочку вкручу, и кафель в ванной положу…».

Эти умения и навыки спасают когда на самом деле некому помочь. Бывают такие ситуации. Замечательно, когда женщина может о себе позаботиться.

Но это хорошо в крайних случаях. Если такое поведение входит в привычку, когда у нее появляется мужчина, он не будет помогать, потому что она делает его работу за него.

Это то, где он может проявить себя как мужчина — использовать свою силу и способности.

В итоге и получается, что мужчина не работает, лежит на диване, а женщина бегает как белка в колесе, разрываясь между 3-мя работами, семьей и домашними делами.

Научитесь проявлять слабость. Мужчине не обязательно знать, что вы можете починить кран и, тем более, не нужно демонстрировать ему ваше умение.

Оставьте ему эту работу, он с удовольствием сделает это для вас.

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6. Неспособность принять помощь

Нас так взрастило советское общество, где мало кто говорил о любви к себе. О том, что женщина достойна, чтобы ей помогали, заботились.

В послевоенное время мужчин было гораздо меньше, чем женщин. Женщинам приходилось выполнять не только свои привычные обязанности, но и тяжелую мужскую работу, потому что сделать ее было больше некому.

С тех пор остались еще шаблоны поведения и мышления, к которым женщины до сих пор прибегают.

И сумки тяжелые таскают, и мебель передвигают вместо того, чтобы просить мужчин, которые готовы прийти на помощь, только попроси.

А женщинам это и в голову не приходит. Такие мысли и действия породили неумение принимать помощь с достоинством.

Женщина если и просит, то не дожидается, пока ей помогут, потому что не верит, что это может случиться. И по привычке делает все сама.

Пора уже сбросить эти шаблоны поведения и поверить в то, что вы достойны заботы.

Позволить мужчине помочь — значит подарить ему возможность сделать вас счастливее.

7. Убеждение, что мужчина должен помогать по умолчанию

Сфокусированность на негативных моментах не позволяет женщине ценить то хорошее, что делает для нее мужчина.

К сожалению, многие женщины не умеют благодарить, считают, если мужчина помог, то это само собой и так должен был сделать. За что «спасибо» говорить?

А ведь мужчины любят похвалу и комплименты не меньше женщин.

Попробуйте отмечать каждую мелочь, что сделал мужчина — вынес мусор, помыл за собой чашку, а не оставил стоять на столе, скажите, как вы рады и благодарны за это.

Вроде бы это мелочи, но на них и строится наша жизнь и отношения.

Вы увидите, как вашему мужчине будет приятно. Он захочет услышать от вас еще больше теплых слов и будет искать повод для этого.

Это лучший стимул проявить желание в мужчине помогать вам.опубликовано econet

Автор Наталья Прокофьева

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