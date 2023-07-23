ГДЕ СПРЯТАНО СЧАСТЬЕ

Как-то раз боги, собравшись, решили поразвлечься. Один из них сказал; - Давайте что-нибудь отберем у людей?

Как-то раз боги, собравшись, решили поразвлечься. Один из них сказал;

- Давайте что-нибудь отберем у людей? После долгих раздумий другой воскликнул;

- Я знаю! Давайте отберем у них счастье! Проблема только в том, куда его спрятать, чтобы они не нашли.

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Первый сказал:

- Давайте запрячем его на вершине самой высокой в мире горы!

- Нет, помни, что у них много сил, кто-то сможет взобраться и найти, и если найдет один, все остальные сразу узнают, где счастье, - ответил другой.

Тогда кто-то выдвинул новое предложение:

- Давайте спрячем его на дне моря! Ему ответили:

- Нет, не забывай, что они любопытны, кто-нибудь сможет сконструировать аппарат для подводного плаванья, и тогда они обязательно найдут счастье.

- Спрячем его на другой планете, подальше от Земли,- предложил кто-то еще.

- Нет, - отклонили его предложение, - помни, что мы дали им достаточно ума, когда-нибудь они придумают корабль, чтобы путешествовать по мирам, и откроют эту планету, и тогда все обретут счастье.

Самый пожилой бог, который на протяжении всего разговора хранил молчание и только внимательно слушал выступавших, сказал:

- Я думаю, что знаю, где нужно запрятать счастье, чтобы они его никогда не нашли.

- Все повернулись к нему заинтригованные и спросили:

- Где?

- Спрячем внутри них самих, они будут так заняты его поисками снаружи, что им и в голову не придет искать его внутри себя.

- Все боги согласились, и с тех пор люди тратят всю свою жизнь в поисках счастья, не зная, что оно спрятано в них самих.опубликовано econet

Иллюстрации Агаты Вержбицкой

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