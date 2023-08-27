О ЧЕМ кричит агрессивный ребёнок

Уже не секрет, что современные дети отличаются своим нравом от детей предыдущих поколений: среди них стало очень много ...

Как воспитывать неуправляемого ребенка

Уже не секрет, что современные дети отличаются своим нравом от детей предыдущих поколений: среди них стало очень много агрессивных и напористых, и тема, как воспитывать неуправляемого ребенка, становится одной из самых актуальных для молодых родителей наших дней.

Возможно, это в каком-то роде исторически сложившийся феномен: родители нового поколения, преодолевая свою детскую недолюбленность, нерешительность, в воспитании собственных детей слишком качнулись в сторону крайнего детоцентризма и связанной с ним вседозволенности.

Конечно, современные тенденции неизбежно сочетаются со старыми "классическими" ошибочными родительскими стратегиями, о которых нелишне напомнить, несмотря на большое количество литературы на данную тему.

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Прежде чем говорить о том, как справляться с агрессией ребенка, стоит остановиться на основных причинах агрессивного поведения ребенка и на том, что же стоит за неуправляемостью его поведения в целом.

Здесь следует отметить, что речь идет о действительно агрессивном поведении ребенка с 2-3 летнего возраста и старше.

Моменты проявления гнева в более раннем возрасте (кусание, шлепки и пр.) в данном случае не берем во внимание, поскольку, как правило, они имеют другую природу происхождения, хотя в некотором смысле являются предпосылкой для формирования агрессивного поведения в будущем, если родительские стратегии реагирования будут некорректными.

Основные причины детской агрессии

1. Агрессивное поведение родителей во время ссоры между собой и в процессе увещевания ребенка

Ребенок "списывает" родительский шаблон поведения и реализует (отражает) в своем поведении как в отношении других детей и взрослых, так и в отношении собственных родителей. Здесь, как говорят, яблоко от яблони недалеко падает.

Помните:

Какими монетами вы заполните копилку характера ребенка, такими же монетами получите отдачу.

2. Нестабильная система поощрений и наказаний

Известно, что качелеобразная система наказаний и поощрений весьма негативно сказывается на формировании характера ребенка.

Иногда родители жестко наказывают ребенка за мелкие провинности и не наказывают за серьезные проступки.

Нередко в детско-родительских отношениях проигрывается другой вариант, когда родитель обещает наказать, но в итоге не наказывает.

Порой родитель требует, чтобы ребенок что-то сделал, но не проверяет выполнение задания, а в некоторых случаях еще и сам полностью выполняет или доделывает за ребенка.

Нередко в семьях поощряют капризы, т.е. выполняют нечто после продавливания ребенком нескольких родительских "нет".

В результате ребенок усваивает свою правоту, безотказность в отношении собственной персоны, и в последующем взаимодействии как с родителями, так и с другими людьми не может взять в толк, почему собственно может быть иначе.

Все это чаще всего происходит потому, что возникает желание отмахнуться от ребенка и от процесса воспитания, потому, что сейчас родитель устал, смалодушничал, либо оба родителя заняты конфликтом внутри пары, а также из-за ложного страха быть неправильным ("плохим") родителем и т.п.

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3. Немотивированная властность взрослого

Когда взрослый не объясняет ребенку причин наказания, применяемых санкций, а также когда эти санкции не соответствуют степени провинности ребенка.

4. Чрезмерный контроль и критика действий ребенка

Если ребенка постоянно критикуют, буквально за каждый шаг, неусыпно держа его в поле зрения, запрещая ему как некие действия, так и проявления себя и своих эмоций.

5. Неумение родителя контейнировать негативные чувства ребенка

Контейнирование как способность родителя "переварить" негативные чувства ребенка, будь то страх, гнев, боль, а также капризы и манипуляции, создают у ребенка чувство опоры и безопасности и понимание, что родитель сильнее.

Если же ребенок хоть однажды уловил малейшее проявление сомнения матери или отца в собственном родительском авторитете и внутреннего беспокойства, малыш будет проверять родителя на прочность, провоцируя его тем или иным способом.

Попробуйте представить чувства ребенка, который понимает, что он сильнее родителей! Представили?!

Это значит, что:

а) родители слабее его, и он должен контролировать эту жизнь - всё, что происходит вокруг!

б) он вынужден брать на себя ответственность за себя и за родителей (за их здоровье, отношения)!

в) он должен срочно повзрослеть!

г) он вынужден защищать себя сам, и лучше это делать превентивно, на всякий случай (особенно, если в опыте уже было жесткое нарушение границ ребенка со стороны взрослых или других детей, когда за него никто не постоял)!

Как вы понимаете, все это для детской психики становится непомерным грузом и сопровождается тревогой, которую, в свою очередь, наиболее доступным способом для него оказывается сбрасывать в отчаянной агрессивной борьбе. Получается своего рода замкнутый круг.

Резюмировать вышесказанное можно следующим образом:

Ребенок с помощью своей агрессии заявляет, "кричит" (иногда буквально) о том, что ему нужен сильный взрослый рядом, тот, кто сможет показать ему его границы и помочь удержать и защитить их. Ведь в мире без границ порой становится страшно, и агрессия - всего лишь бегство от страха и способ защитить себя.опубликовано econet

Автор Анжелика Стражкова

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