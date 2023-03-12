ПЛОХОЕ настроение: ЧТО делать

Что делать, если плохое настроение не хочет оставлять вас? Почему некоторые из нас, особенно люди с определенным типом темперамента, очень часто впадают в депрессию, несмотря на отсутствие видимых причин и проблем, которые нужно решать?

Время от времени у каждого из нас бывает плохое настроение, когда глаза наполняются слезами, язык жестов говорит о том, что мы несчастны и мы чувствуем упадок сил и желаний...

Практические советы, которые помогают бороться с плохим настроением

В таких случаях возникает вопрос, что делать, если у Вас плохое настроение? Способов здесь много, кому-то разговор с близким человеком - другом или членом семьи, кому-то что-то ещё. Некоторые борются с плохим настроением, отправляясь на прогулку или за покупками.

Иногда для поднятия настроения и избавления от стресса достаточно нормального отдыха, маленьких радостей, таких как: чтение хорошей книги, горячая ванна с эфирными маслами и (к сожалению губительного для фигуры) пакетика арахиса в шоколаде. Всё зависит от индивидуальных особенностей личности и от характера человека.

Но что делать, если плохое настроение не хочет оставлять вас? Почему некоторые из нас, особенно люди с определенным типом темперамента, очень часто впадают в депрессию, несмотря на отсутствие видимых причин и проблем, которые нужно решать?

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Что делать при плохом настроении?

Давайте кратко рассмотрим практические советы, которые помогают бороться с плохим настроением.

В плохом настроении не доверяйте своим мыслям

Наши предположения не всегда верны потому, что мы не всегда правильно интерпретируем то, что случилось с нами. А то о чем вы думаете, имеет решающее влияние на ваше настроение.

Одна и та же ситуация разными людьми может восприниматься совершенно по-разному. Например, незнакомый мужчина на улице может у одной женщины вызвать чувство страха, у другой – интерес, а у третьей не вызвать вообще никаких эмоций.

Негативные мысли поддерживают и ухудшают и без того плохое настроение, поэтому стоит проверить, что вы абсолютно правильно воспринимаете и трактуете происходящее. Возможно, некоторые вещи вам кажутся хуже, чем есть на самом деле.

Убедитесь, что Вы не попали в ловушку своего плохого настроения

Если вы хотите чувствовать себя лучше, задумайтесь о ваших мыслях. Убедитесь, что ваши рассуждения и выводы относительно того, что происходит, не слишком поспешны. Возможно, вы попали в ловушку, а закравшиеся в ваши мысли ошибки, не позволяют вам избавиться от плохого настроения.

Причины плохого настроения

Задумайтесь, есть ли у вас склонность к совершению следующих ошибок, которые и приводят к плохому настроению:

обобщение - это расположенность делать слишком далеко идущие выводы на основе отдельных событий, частое использование слова "всегда", "никогда";

впадение в крайности при оценке ситуации и разрешении конфликтов - мышление в "черно-белых" тонах и не желание воспринимать оттенки серого, которые широко распространены в повседневной жизни;

прогнозирование будущего - прогнозирование негативного сценария, предположение, что должно случиться нечто плохое;

чтение мыслей – гадание о том, что имели в виду другие люди, вера в свои собственные догадки без проверки их на правильность;

однобокие отбор информации и мышление – не замечание положительной информации и концентрация внимания на отрицательной, преуменьшение роли позитивного и преувеличение негативного;

"мне нужно" и "я должна" - жёсткая концепция, как мы должны вести себя, завышение важности негативной ситуации.

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Если окажется, что вы часто совершаете эти ошибки, которые приводят к плохому настроению, поработайте над новым, более благоприятным и реалистичным восприятием мира. Понимание ошибок, которые вы совершаете, помогут вам по-другому реагировать на негативные мысли.

Вы увидите, что в большинстве случаев сами может многое сделать, чтобы защитить себя от плохого настроения!опубликовано econet

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