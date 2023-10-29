Характер и еда: Скажи, что ты ешь, и я скажу, кто ты

Если вкус человека, повседневный набор продуктов резко изменился, то этот симптом может рассказать о многом – начиная с того, что человек решил начать новую жизнь, поменял работу, мировоззрение, до развития соматического заболевания.

Характер человека и его любимая еда

Вроде бы нелепый вопрос, однако многие специалисты и не только в области медицины, психологии, а и самого творчества еды – кулинарии, вам скажут, что каждая местность, каждое время года, каждая конкретная ситуация требует своего, в том числе и кулинарного решения или предпочтения.

Может быть именно предпочтения, т.к. имея внутреннюю интуитивную связь с организмом, мы слушаем и иногда слышим просьбы нашего тела, обращенные к нам, о том, в чем оно нуждается в каждый конкретный момент времени. Ведь человек, живя в дуальном мире, в том мире, который имеет положительное и отрицательное, левое и правое, правильное и неправильное значение, решение, мнение….все равно стремится к идеалу, к своему целому, к своей гармонии.

А еда здесь, только как часть внешнего мира, которую человек поглощает и с помощью своей физиологии делает собой, каждый раз собой, когда еда служит ему этим дополнением до целого, этим лекарством от нашего человеческого несовершенства.

Вспомните древнее изречение — Скажи, что ты ешь, и я скажу, кто ты…

Поэтому, если у человека сложились определенные вкусовые предпочтения, может быть, стоит задуматься о его характере, или если вкус человека, повседневный набор продуктов резко изменился, то этот симптом может рассказать о многом – начиная с того, что человек решил начать новую жизнь, поменял работу, мировоззрение, до развития соматического заболевания.

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Ведь каждый продукт обладает своей историей и своим характером, своими свойствами, и, попадая в человеческий организм, он каждый раз побуждает нас к определенной и очень специфической работе над собой, над своей сутью.

Любители молочных продуктов.

Это довольно разношерстная публика, т.к. молочные продукты очень широкая категория продуктов – от молока до сыров.

Молоко для человека является самой первой пищей, которую он получает от матери. Вспомните, когда происходит кормление, то одновременно происходит и общение, в котором мама или другой близкий человек (т.к. не будем забывать про тех людей, что выросли на искусственных смесях) дарит нежность, заботу, ласку, чувство любви и безопасности. Поэтому любители молока люди чувственные и ранимые, высоко ценящие комфорт, безопасность, внимание, нежность и нуждающиеся в них.

Кефир, вроде бы тоже молочный продукт. Однако наблюдения свидетельствуют о том, что любители кисломолочных продуктов люди очень самостоятельные, активные, любящие многое держать под контролем, способные на жесткое лидерство.

Любители овощей.

Как правило, люди щепетильные, вдумчивые и серьезные. Они целеустремленны, честолюбивы, и делают хорошую карьеру. Это сильные люди, может быть поэтому, редко когда показывают свою агрессию, так как любят добиваться своей цели мирным путем, путем переговоров и поиском компромисса. Они любознательны, заботятся о своем здоровье, ценят и любят жизнь.

Отдельное слово необходимо сказать о вегетарианцах и более строгих веганцах, т.к. серьезные, честные и на первый взгляд неприхотливые веганцы имеют очень жесткие требования к своей еде. И получается, что постоянно требуют к себе особого отношения, это хорошо знает тот, кто хоть раз имел в своем доме такого гостя. Хозяину приходится изрядно постараться, чтобы ему угодить и удовлетворить его «нестандартные потребности».

Согласитесь, тут есть над чем задуматься. Может быть, это один из тех случаев, когда веганство – особый стиль жизни, в котором большая часть времени и сил человека невольно вращается вокруг тарелки, из-за чего другие не менее важные стороны жизни оказываются без присмотра и игнорируются.

Про любителей фруктов.

Не смотря на то, что эти люди обладают чувством такта, тонко воспринимают и чувствуют окружающий мир, это любители поспорить. Им важно дойти до самой сути вопроса, понять, буквально «вгрызться в вопрос» и также важно быть понятым. Это очень любознательные и общительные люди, которые на первый взгляд могут показаться беспечными, потому что предпочитают творчество в своей жизни. Они любят и ищут нестандартные решения, ценят жизнь, могут и знают, как получать от нее удовольствие.

«Мясозавры»

Скажем, категория этих людей также разнообразна, ведь есть любители жирного мяса, есть те, кто предпочитает постную говядину, есть люди, получающие удовольствие от нежного мяса птиц, есть и ценители колбасных изделий.

В любом случае тот, кто предпочитает сочный мясной стейк или шашлык в некоторой степени – охотник, добытчик и победитель. Как правило, эти люди импульсивны и вспыльчивы до такой степени, что в пылу ссоры могут применить даже физическую силу, не говоря о грубых и резких выражениях. Но они очень быстро остывают, хотя редко когда открыто и прямо признают свои ошибки и попросят прощение.

В большинстве своем это страстные и темпераментные натуры, великодушные и щедрые, склонные дарить дорогие и красивые подарки, т.к. именно среди этих людей вы найдете настоящих ценителей красоты, во всех ее проявлениях в жизни. Они самостоятельны, активны и не терпят над собой контроль, очень дорожат своей свободой. Обычна их жизнь и карьера носит неровный характер, где периоды взлета могут сменяться длительным застоем, хотя их амбиции довольно высоки.

О том, кто любит курицу и индейку часто говорят, как о хорошем семьянине. Эти люди, действительно дорожат своим домом, семейными правилами и традициями. Они трепетно относятся ко всем своим близким, как к своим родителям, так и к своим детям. Они любят и ценят уют и комфорт, часто среди них многие, кто ведет здоровый образ жизни. В большинстве своем это добрые, мягкие и сердечные люди.

Если вам встретился любитель сосисок и колбас, то, скорее всего, перед вами человек, которому вечно не хватает времени. От него трудно добиться какого-то порядка и в его комнате, и в отношениях, и в жизни. Многие окружающие люди считают их эгоистами, потому что это натуры творческие, любознательные и свободолюбивые, которые презрительно относятся ко многим условностям. Эти люди любят путешествия и приключения, и поэтому могут часами сидеть за интересной на их взгляд книгой или компьютерной игрой.

Поклонники рыбы.

Практически все их считают спокойными и уравновешенными людьми. Это правда, среди них большинство тонко чувствующих, внимательных, тактичных людей, не желающих причинять беспокойство и неудобство окружающим. Однако именно этими качествами такие люди доставляют неудобство себе, т.к. чтобы никого не обидеть и не задеть будут терпеть многое. Такие люди обычно хорошие верные друзья и надежные партнеры. Может быть, кто-то их сочтет слишком скучными и пресными, это ошибка, т.к. это глубокие и цельные натуры, которые могут открыться только в длительных отношениях. Часто это аккуратисты, умеют жить не спеша, они любят порядок и изыск.

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Сладкоежки.

Эти люди обычно в общении веселы, приятны и открыты. Как правило, они очень впечатлительны и сентиментальны. Часто хотят быть всеми любимы и всем понравится, а потому они часто разочаровываются и в людях, и в жизни. Они хорошо учатся и умеют работать. Но часто находясь в коллективе или семье, могут считать себя очень одинокими, непонятыми, неоцененными людьми.

Их эмоциональный голод, который они безуспешно пытаются погасить шоколадом, кусочком торта, мороженным, формируется еще в детстве. А между тем сладкоежки нежны, мягкосердечны и альтруистичны, просто у них повышенная ранимость, уязвимость и, если так можно выразиться, плохая переносимость реальностей жизни. Очень часто они недовольны собой и страдают от лишней массы тела.

Не смотря на некоторый шутливый тон статьи, иногда можно разглядеть за вкусовыми предпочтениями характер, состояние или настроение человека.

Здесь ключевое слово – разглядеть!

Главное быть думающим человеком, неравнодушным, внимательным и наблюдательным к себе самому и другому. Ведь недаром говориться: « Посеешь мысль — пожнешь поступок, посеешь поступок — пожнешь привычку, посеешь привычку – пожнешь характер, посеешь характер — пожнёшь судьбу».опубликовано econet

Автор Ольга Попова

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