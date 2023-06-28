Ваше окружение: сильнейшая подпитка или подножка?

Окружение - сильнейшая подпитка, благодаря которой стремительно взлетаешь ввысь и лепишь лучшего себя, или подножка, с которой то и дело кубарем падаешь с новой взятой ступени, всё дальше от своих желаний

Важность окружения

Я не считаю нужным мириться с тем, чтобы в моём окружении присутствовали люди, которые "чуть-чуть", "на половину".

Да, идеалистка, но хорошо знающая и понимающая, что мне нужно и чего хочу от жизни.

Поэтому каждый человек, присутствующий в моей жизни, - максимум возможного.

Друзья - могу положиться как на себя.

Специалисты - самые эффективные.

Клиенты - любимые.

Если в окружении теряется то чуть-чуть, что тебе важно, меняются твои ориентиры, снижается планка, сам не заметишь, как скатишься вниз.

Когда окружение подтверждает твоё восприятие жизни, чувствуешь себя по-другому: более сильной, более уверенной, состоявшейся, способной, это сильно влияет на самооценку.

Что вокруг тебя - тем и пропитаешься: общаешься с 4 миллиардерами - будешь пятым, с 4 алкашами - ...

Чтобы посмотреть, как окружение влияет на вас, подумайте о том, чего вы хотите, и посмотрите, есть ли это у тех людей, с которыми вы общаетесь, у кого из вашего окружения это есть.

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Если этого нет ни у кого из вашего окружения, не удивительно, что этого нет и у вас.

Если это есть хотя бы у 4 человек в вашем окружении, у вас это тоже очень скоро появится.

Окружение - сильнейшая подпитка, благодаря которой стремительно взлетаешь ввысь и лепишь лучшего себя, или подножка, с которой то и дело кубарем падаешь с новой взятой ступени, всё дальше от своих желаний, потому что приходится действовать в одиночку и все силы уходят на противостояние.

У тебя есть возможность выбирать своё завтра и окружать себя тем, чего ты хочешь.опубликовано econet

© Инна Макаренко

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