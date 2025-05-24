Как раз и НАВСЕГДА перестать страдать от нехватки чего угодно

Где нехватка, там и муки-страдания по её поводу

Золотая логика изобилия

«А мне всегда чего-то не хватает…» – звучало в некогда популярной песне. И под этими словами, увы, может честно подписаться чуть ли не каждый из нас.

А где нехватка, там и муки-страдания по её поводу.

Но что если не париться о нехватках? Можно ли жить не в грязном суеверие нужды, а по Золотой Логике Изобилия?

Можно! И вот как вам прийти к этому…

Шаг №1: Ясно осознать и твёрдо убедиться в том, что вселенная (в том числе, и наша общая внутренняя вселенная – Коллективное Бессознательное) бесконечна, а, следовательно, и изобильна. Значит, в ней есть все нужные нам ресурсы.

Изобилие начинается изнутри: когда вам мало солнца, света, радости, удовольствия, торта, сыра, мороженного и всегонасветемало. Вы не можете насытиться. Так «рождается» постоянное чувство ограниченности ресурсов, нехватка и скудность.

Впрочем, есть и более раннее ощущение нехватки, это когда мало тепла, чувств, внимания, игры, часов в сутках, вздохов в минуту…И всё это переносится на материальные ресурсы, поскольку подобное притягивает подобное.

Шаг №2: Понять, что вас отгораживает от этого изобилия только ваше же ощущение нехватки. Оно работает, жёстко фильтруя восприятие таким образом, что вы поневоле ищите, находите и выбираете нехватку-нужду там, где без этого фильтра вам бы всего вдоволь досталось.

Ощущение нехватки рождается, в частности, из родительских установок, типа: «теперь никому не хватит», «денег мало», «я не куплю тебе куклу/игрушку, нам на обед не достанется…», «деньги – зло», «чтобы что-то получить, нужно тяжело и напряжённо работать», «богатство достается только ворам и наркоторговцам», и так далее.

Еще одной причиной может быть неосознаваемое чувство, что я не достоин изобилия, я хуже других.

И, наконец, родовые программы, если вы потомок раскулаченной семьи, когда у ваших предков отбирали деньги и материальные ценности, и по роду передалась мысль, что богатство приносит одни несчастья и беды, и в конце концов его отберут.

Шаг №3: Отыскать и принять позитивное намерение этого ощущения нехватки (Например, позитивное намерение жажды в том, чтобы вы не дали себе засохнуть и сыграть в ящик).

Найти в ощущении нехватки ресурс – воспринять его как мотив к действиям, через цели и смыслы.

Например, вы хотите купить машину/эмигрировать/получить новую специальность/приобрести квартиру/сделать что-то, требующее финансов. Это может стать целью для преодоления нехватки. Без глубокой проработки и внутреннего роста вы этой цели не достигните.

Шаг №4: Досконально проработать с психологом ваше состояние нехватки, преобразовать его в состояние изобилия, дополненное четким планом реализации позитивного намерения той самой нехватки (чтобы с водой ребёнка не выплеснуть!).

Шаг №5: Позволить себе полноценно, без стыда, страха, сомнений и прочего наслаждаться нахлынувшим изобилием.

Порой всего хватает, но люди не позволяют себе этим пользоваться.

Например, на столе стоит блюдо с пирогами, и кто-то выбирает кусок похуже да поменьше, как-бы стесняясь взять желанный, большой и красивый кусок. А всё от чего? Ведь большому куску и рот радуется! А всё от того, что вроде неудобно, стыдно..

Изобилие – это не тема везения или особого счастья для избранных. Достаток – это еще один способ раскрыть свои таланты, признать себя достойным и могущим вступить во взаимодействие с мощным потоком вселенского изобилия.

Достаток и богатство – это еще и способность его распределять и необходимость управлять им.

Впрочем, кому-то, во взаимодействии с изобилием, приходится проходить через соблазны, что называется – огонь, воду и медные трубы.

Большие деньги – это величайшая ответственность перед самим собой и окружающим миром, требующая безусловной психологической грамотности и постоянного личностного развития.опубликовано econet

Автор Марика Бения

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