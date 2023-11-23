Как рассшифровать плохое поведение ребенка

Поведение ребёнка является зеркалом того, что происходит между ним и родителем или в целом в семье.

Как часто слышишь на консультациях про плохое поведение детей…

Родители говорят об этом со злостью, тяжелым чувством бессилия, тревогой и даже страхом.

Я их вполне понимаю. Ведь поведение ребёнка является зеркалом того, что происходит между ним и родителем или в целом в семье.

Ладно ещё если от неподобающего поведения страдают близкие. Когда же оно выноситься на всеобщее обозрение, в коллектив школы или садика, мамами-папами овладевает отчаяние.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Зачастую родители, если превентивные меры не помогают, защищаются говоря, что виновата генетика: у деда характер точь-в-точь. Такой же упрямый и своенравный.

Или списывают плохое поведение на то, что ещё мал, или какие-то травмирующие истории в жизни ребёнка.

Оговорюсь, что как раз травмы и правда могут быть причиной его сложного поведения. Но сегодня не об этом.

Ещё близкие, бывает, сетуют, что ребёнок ведёт себя ужасно "на зло". В семейной терапии даже есть термин «протестное поведение».

Вот только смысл его не совсем в том, что мальчик-девочка ведут себя «на зло». Они «показывают» своим поведением, что их жизнь - это невыносимо.

По У. Глассеру потребности человека заключаются в:

Выживании

Ощущении принадлежности

Признании

Удовольствие

Свободе

Власти.

Опираясь на этот список, стоит понять, чего добивается ребёнок-подросток неподобающим поведением.

Цели негативного поведения:

Привлечение внимания

Самоутверждение (про власть)

Месть

Уклонение.

Какую из обозначенных целей преследует ребёнок можно понять исходя из чувств родителей, представленных в таблице:

Если вы испытываете раздражение, то проверяйте, чего не достает сыну-дочери.

Если это негативное привлечение внимания, то, конечно, не стоит его подкреплять своим возмущением, наказанием, нотациями. Лучше всего проигнорировать.

Поставить в уме галочку: «Нас ему мало» и делать что-нибудь, чтобы ребенок почувствовал, что его любят. Хвалите, проводите время наедине с ним, хотя бы 15 минут в день!

Если речь идет о самоутверждении, это значит, что ребенок думает, будто с ним будут считаться тогда, когда он сможет оказывать влияние на других: «Вы сделаете так, как я хочу, вы не сможете мною управлять».

Такое поведение часто встречается при крайне ригидном поведении самих родителей. Когда дети подрастают, а требования к ним не меняются. Возможно, стоит пересмотреть свод правил вашей семьи.

В помощь здесь следующее:

Предоставляем ребенку выбор без выбора (ты помоешь посуду или польешь цветы?)

Не приказываем

Предупреждаем его заблаговременно о предстоящих событиях

Договариваемся заранее и держим слово

Моделируем ситуации, в которых выигрываете, и вы и ребенок

Не конфликтуете сами, не поддерживаете борьбу

Если речь идет о мести, ребенок может думать: «Пусть меня никто не любит, и я с этим ничего не сделаю, но ОНИ будут считаться лишь тогда, когда я отомщу».

Разумно разобраться, что произошло, почему ребенок мстит? Исправить дружелюбием и пониманием.

Если имеет место быть уклонение, и у вас опускаются руки до отчаяния от происходящего, то, с детьми может происходить следующее. Они теряют веру в себя, у них многое не получается, формируется негативное представление о себе, то есть низкая самооценка.

Сказать чадо хочет, видимо вот что: «Я никчемный, у меня ничего не выходит, я глуп. Отстаньте от меня».

Что делать?

Перестать жалеть

Изменить свои ожидания относительно того, что ребенок мог бы сделать, и сконцентрируйтесь на том, что уже сделал

Ведите к успеху постепенно, сначала создавая обстановку, в которой хочется преуспеть, а уже потом усложняйте задачи

Искренне подбадривайте ребенка

Ничего не делайте за ребенка сами, но воздержитесь от уговоров делать что-то.

Приведенные советы и правда работают.

Если хочется разобраться в материале более глубоко, то предлагаю внимание книгу Кэтрин Кволс «Радость воспитания. Как воспитывать детей без наказания».

Не помогает - идите к семейному системному консультанту. Возможно, ситуация в семье каким-то образом отражается на ребенке. Дети - индикаторы происходящего.

Психолог поможет разобраться, вы сможете увидеть новые варианты взаимодействия в семейной системе.

Либо окажется, что ребенку показана психотерапия. Этого не стоит бояться, наоборот. Чем раньше родители обратятся за помощью, тем проще достигнуть позитивного результата.

Часто слышишь: «Я пока подожду, попробую еще так-то сделать». А потом наступает переходный возраст, ситуация усугубляется и подростка невозможно уговорить пойти на консультацию.

Важно помнить, что до 10,5 лет внутренние проблемы детей решаются очень быстро, согласно их физиологии.опубликовано econet

Автор Елена Кислова

фото ©Bill Gekas

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet