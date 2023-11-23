Как рассшифровать плохое поведение ребенка

Поведение ребёнка является зеркалом того, что происходит между ним и родителем или в целом в семье.
Как часто слышишь на консультациях про плохое поведение детей…
Родители говорят об этом со злостью, тяжелым чувством бессилия, тревогой и даже страхом.
Я их вполне понимаю. Ведь поведение ребёнка является зеркалом того, что происходит между ним и родителем или в целом в семье.
Ладно ещё если от неподобающего поведения страдают близкие. Когда же оно выноситься на всеобщее обозрение, в коллектив школы или садика, мамами-папами овладевает отчаяние.
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Зачастую родители, если превентивные меры не помогают, защищаются говоря, что виновата генетика: у деда характер точь-в-точь. Такой же упрямый и своенравный.
Или списывают плохое поведение на то, что ещё мал, или какие-то травмирующие истории в жизни ребёнка.
Оговорюсь, что как раз травмы и правда могут быть причиной его сложного поведения. Но сегодня не об этом.
Ещё близкие, бывает, сетуют, что ребёнок ведёт себя ужасно "на зло". В семейной терапии даже есть термин «протестное поведение».
Вот только смысл его не совсем в том, что мальчик-девочка ведут себя «на зло». Они «показывают» своим поведением, что их жизнь - это невыносимо.
По У. Глассеру потребности человека заключаются в:
Опираясь на этот список, стоит понять, чего добивается ребёнок-подросток неподобающим поведением.
Цели негативного поведения:
Какую из обозначенных целей преследует ребёнок можно понять исходя из чувств родителей, представленных в таблице:
Если вы испытываете раздражение, то проверяйте, чего не достает сыну-дочери.
Если это негативное привлечение внимания, то, конечно, не стоит его подкреплять своим возмущением, наказанием, нотациями. Лучше всего проигнорировать.
Поставить в уме галочку: «Нас ему мало» и делать что-нибудь, чтобы ребенок почувствовал, что его любят. Хвалите, проводите время наедине с ним, хотя бы 15 минут в день!
Если речь идет о самоутверждении, это значит, что ребенок думает, будто с ним будут считаться тогда, когда он сможет оказывать влияние на других: «Вы сделаете так, как я хочу, вы не сможете мною управлять».
Такое поведение часто встречается при крайне ригидном поведении самих родителей. Когда дети подрастают, а требования к ним не меняются. Возможно, стоит пересмотреть свод правил вашей семьи.
В помощь здесь следующее:
Если речь идет о мести, ребенок может думать: «Пусть меня никто не любит, и я с этим ничего не сделаю, но ОНИ будут считаться лишь тогда, когда я отомщу».
Разумно разобраться, что произошло, почему ребенок мстит? Исправить дружелюбием и пониманием.
Если имеет место быть уклонение, и у вас опускаются руки до отчаяния от происходящего, то, с детьми может происходить следующее. Они теряют веру в себя, у них многое не получается, формируется негативное представление о себе, то есть низкая самооценка.
Сказать чадо хочет, видимо вот что: «Я никчемный, у меня ничего не выходит, я глуп. Отстаньте от меня».
Что делать?
Приведенные советы и правда работают.
Если хочется разобраться в материале более глубоко, то предлагаю внимание книгу Кэтрин Кволс «Радость воспитания. Как воспитывать детей без наказания».
Не помогает - идите к семейному системному консультанту. Возможно, ситуация в семье каким-то образом отражается на ребенке. Дети - индикаторы происходящего.
Психолог поможет разобраться, вы сможете увидеть новые варианты взаимодействия в семейной системе.
Либо окажется, что ребенку показана психотерапия. Этого не стоит бояться, наоборот. Чем раньше родители обратятся за помощью, тем проще достигнуть позитивного результата.
Часто слышишь: «Я пока подожду, попробую еще так-то сделать». А потом наступает переходный возраст, ситуация усугубляется и подростка невозможно уговорить пойти на консультацию.
Важно помнить, что до 10,5 лет внутренние проблемы детей решаются очень быстро, согласно их физиологии.опубликовано econet
Автор Елена Кислова
фото ©Bill Gekas
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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