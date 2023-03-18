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КОГДА ЖЕНЩИНЕ ПЛОХО...

Источник: tefffi.livejournal.com 18 марта 2023 6524
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Когда к тебе приходит женщина, глупая, растерянная и больная, когда она корчится от боли или покрыта льдом, когда к тебе приходит женщина...

КОГДА ЖЕНЩИНЕ ПЛОХО...

Когда женщине плохо, когда она глупа, растерянна, ранена или обессилена... 

Она идет к маме...

Если мама способна предложить ей молоко своей любви, принять, не судить, гладить по голове и плакать с нею вместе, а потом, ладонями обняв лицо, просто быть рядом,- то женщина излечивается, наполняется самым основным, она готова жить дальше, преодолевать и бороться...

Когда же мать не смогла сделать так, то женщина идет к сестре, к подруге, к бабушке или тете, к родному близкому человеку...

Он не напоит молоком, как мать, но он может напоить чаем, накормить медом и просто выслушать, может просто сказать - я рядом, я принимаю тебя, даже если не понимаю...

Если и это невозможно, то женщина пойдет к другим женщинам, и от них будет ждать не молока и чая, не теплых рук на своих щеках и не полного принятия, но уважения и взаимопомощи... Что ее по-дельфиньи вытолкнул к воздуху своим добрым отношением, а не по-акульи сожрут, потому что она слаба...

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КОГДА ЖЕНЩИНЕ ПЛОХО...

Когда к тебе приходит женщина, глупая, растерянная и больная, когда она корчится от боли или покрыта льдом, когда к тебе приходит женщина - просто протяни руку, просто улыбнись и просто вспомни, что ты такая же женщина...опубликовано econet

Автор Мирта Гроффман

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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