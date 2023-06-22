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Когда беспокоит ЧУВСТВО ВИНЫ

Источник: vk.com 22 июня 2023 6392
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Часто мы виним себя за то, что когда-то приняли на веру, за чьи-то представления о том, как надо или какими мы должны быть...

Когда беспокоит ЧУВСТВО ВИНЫ

Когда чувствуете вину, ответьте себе на 5 вопросов:

1. За что виню себя?

2. Такая ли я на самом деле?

3. Кто считает меня такой?

4. Какой считаю себя я?

5. В чём я могу себя простить прямо сейчас?

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У вины всегда есть лицо!

Часто мы виним себя за то, что когда-то приняли на веру, за чьи-то представления о том, как надо или какими мы должны быть.

Как вы догадались, чаще всего - это представления наших родителей, которые проникли внутрь и стали нашим внутренним голосом.

Есть представления близких людей, есть представления общества, среди множеств "как надо" иногда бывает сложно услышать себя и понять, а что из всего этого принадлежит мне, а как я считаю по тому или иному вопросу.

Когда беспокоит ЧУВСТВО ВИНЫ

Получится рассоединиться с чужими представлениями - и вина уйдёт.

Всё начинается с любви. К себе.опубликовано econet

© Инна Макаренко 

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Источник: https://econet.ua/

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Инна Макаренко вина психология чувства человек

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