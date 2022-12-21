33 ЖИЗНЕННЫЕ РАДОСТИ

Список простых мелочей от которых мы, сами того не замечая, получаем огромное удовольствие!
Список простых мелочей от которых мы, сами того не замечая, получаем огромное удовольствие!
1. Лечь спать в постель со свежими простынями.
2. Чихнуть три или больше раз подряд.
3. Болтать ногами в воде.
4. Ощущать, что в книжке, которая тебе уже очень сильно нравится, осталось еще много непрочитанных страниц.
5. Поскользнуться и не упасть.
6. Ощутить песок между пальцами ног.
7. СМС-ка, которую ты ждал.
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8. Проснуться после очень реалистичного кошмара и понять, что это был лишь сон.
9. Откусить пирожок/булочку/эклер с той стороны, где начинка.
10. Найти зажаренную до состояния чипса картофелину в порции жаренной картошки.
11. Срывать защитный слой с экрана новеньких электронных гаджетов.
12. Когда тебя поздравляют с праздником люди, которых ты не знаешь.
13. Найти заначку, про которую ты уже забыл.
14. Когда холодная постель, в которую ты нырнул, наконец согревается.
15. Нечаянно точно ввести свой старый и давно забытый пароль.
16. Трогать волосы после стрижки.
17. Полный холодильник вкусностей, которые остались после праздников.
18. Когда тебе мигают на трассе и ты успеваешь сбросить скорость перед гаишником.
19. Сказать то же, что и спортивный комментатор, но за секунду до него.
20. Издалека попасть точно в мусорное ведро.
21. Надеть то, что ты только что купил.
22. Проснуться за час до звонка будильника, понять, что еще уйма времени и снова лечь спать.
23. Случайно где-нибудь встретить запах из детства.
24. Снова и снова слушать песню, которая тебе недавно понравилась.
25. Покрыться гусиной кожей от услышанной музыки.
26. Когда тебе удалось все-таки выдавить последнюю порцию пасты из безнадёжного тюбика.
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27. Перебрать коробку со своими детскими игрушками и вещами.
28. Лежать в кровати и слушать, как тяжелые капли дождя барабанят по крыше или подоконнику.
29. Снимать с руки, как вторую кожу, высохший слой клея ПВА.
30. Сесть на диван после целого дня на ногах.
31. Плакать от смеха.
32. Погрузить руки в емкость с сырым рисом.
33. Перевернуть подушку на прохладную сторону.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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