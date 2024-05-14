Съешь еще две ложки: 10 ЗАПРЕЩЕННЫХ ФРАЗ о еде

Наше общество настолько зациклено на еде, что замечания, высказанные с благими намерениями, могут иметь негативные последствия, когда дети «переводят» их на свой лад...

Как сформировать у детей правильное отношение к приему пищи

Мэриэнн Джекобсен, специалист по питанию, нутрициолог, советует нам исключить из речи некоторые фразы, которыми мы пытаемся побудить детей правильно питаться, однако на деле эффект получаем противоположный.

Наше общество настолько зациклено на еде, что замечания, высказанные с благими намерениями, могут иметь негативные последствия, когда дети «переводят» их на свой лад.

«Посмотри, как сестра/брат/друг это ест, а ты что же?»

Перевод: «Она/он — лучший едок, чем я».

Что сказать вместо этого: «Я знаю, что все у тебя получится: иногда нужно время и много разных вкусов, чтобы узнать и полюбить новую еду!»

Смысл: вместо ощущения собственной «второсортности» вы внушите ребенку уверенность в том, что в свое время эта еда ему понравится.

«Нет, нельзя мороженое!»

Перевод: «Мороженого мне больше никогда не дадут!»

Что сказать вместо этого: «Сейчас мы не будем есть мороженое, потому что до обеда еще полчаса. Мы купим мороженое на десерт в какой-то из дней на этой неделе».

Смысл: дети принимают «нет» намного лучше, если знают, почему нельзя и когда будет можно.

«Ты мало съел, съешь еще две ложки и тогда можешь встать из-за стола!»

Перевод: «Мама с папой лучше знают, сыт я или нет».

Что сказать вместо этого: «Смотри, покушай достаточно, потому что в следующий раз ты поешь уже только за завтраком/обедом/полудником/ужином».

Смысл: если решение достаточно или недостаточно они съели принимают дети, то они учатся справляться с голодом (иногда при этом они учатся и на ошибках).

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«Голубику ему подавай — вот уже привереда!»

Перевод: «Я, наверное, никогда не перестану быть слишком придирчивым в еде!»

Что сказать вместо этого: не фокусируйте внимание на придирчивости в питании. Сделайте еду радостным процессом.

Смысл: избегайте навешивать на ребенка ярлык «привереды», потому что разборчивость — нормальная стадия развития, а вот ярлык как прилепите, потом не отдерете.

«Если ты съешь овощи, то получишь десерт»

Перевод: «Поскорей бы наступил день, когда можно будет не есть эти овощи, а есть одни только десерты!»

Что сказать вместо этого: вместо условий и нотаций, лучше подберите овощные рецепты повкуснее.

Смысл: исследования показывают, что дети учатся выбирать «еду, которой премируют», а не «еду, которую надо есть».

«Молодец! (если съел больше, чем обычно)»

Перевод: «Мама и папа гордятся мной, когда я съедаю всю еду.»

Что сказать вместо этого: «Ты всегда хорошо справляешься с едой, когда прислушиваешься к своему животику.»

Смысл: если хвалить детей за то, что они едят больше, то они подумают, что количество важнее чувства наполненности, которое может возникать раньше или позже в зависимости от блюда.»

«Ешь, это полезно!»

Перевод: «Это невкусно!»

Что сказать вместо этого: «Это очень вкусно, похоже на «блюдо икс», которое ты любишь.»

Смысл: исследования показывают, что чем больше у детей информации о новом продукте, тем охотнее они его пробуют.

«Если ты будешь хорошо себя вести, то получишь конфету /если ты немедленно не прекратишь это, останешься без мороженого!»

Перевод: «Каждый раз, когда я хорошо себя веду я заслуживаю что-то вкусненькое!»

Что сказать вместо этого: объясните детям заранее последствия их плохого поведения, которые никак не должны быть связаны с едой.

Смысл: подумайте о далеко идущих последствиях постоянного вознаграждения едой. В 2003 году было опубликовано исследование, согласно которому взрослые, которых в детстве вознаграждали или наказывали едой, чаще имели расстройства питания.

«Мы нечасто едим торты, потому что они для тебя вредные»

Перевод: «Мне нравится все, что вредно!»

Что сказать вместо этого: «Торты нельзя есть все время, но у маши будет день рождения в эти выходные — там и поедим.»

Смысл: не стоит говорить, что эта еда — «полезная», а эта — «вредная», лучше объясните детям, что в здоровом режиме питания есть все, но не все можно есть помногу и часто.

«Тебе не нравится? Давай я приготовлю что-то другое!»

Перевод: «Я буду есть только свои любимые блюда!»

Что сказать вместо этого: «Мы все едим одинаковый обед, иногда попадает твое любимое блюдо, иногда — любимое блюдо кого-то другого».

Смысл: если вы едите все вместе, то ребенок усвоит, что прием пищи — дело семейное и нужно принимать разнообразие блюд как разнообразие характеров.опубликовано econet

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