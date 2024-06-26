СПАСИ СЕБЯ и хватит с тебя

Чего уж там лукавить, нам всем свойственно помогать как своим близким, так и совершенно посторонним людям. Многие из нас верят в светлое будущее ближнего своего, кто-то умудряется помогать самоотверженно, последнюю рубаху отдаст, до последнего бьется за благополучное устройство судьбы другого человека..... И периодически забывает за свою. А зря. Ой, как зря



Чего уж там лукавить, нам всем свойственно помогать как своим близким, так и совершенно посторонним людям. Многие из нас верят в светлое будущее ближнего своего, кто-то умудряется помогать самоотверженно, последнюю рубаху отдаст, до последнего бьется за благополучное устройство судьбы другого человека..... И периодически забывает за свою. А зря. Ой, как зря.

Спасение утопающих — дело рук самих утопающих

Есть люди, которые избирают помощь другим своим жизненным Путем и своей профессией. Правда они довольно скоро понимают, за счет полного погружения в процесс помощи ближнему, что их изначальные мотивации терпят крах, не всегда приводят к позитивным изменениям и не в тех количествах, каких хотелось бы и что "утопающий" как-то не спешит....почему-то... хвататься за круг, который ему беспрестанно бросают.

Тогда спасатели пересматривают свои убеждения и, скорее всего, приходят вот к таким удивительным выводам:

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ — дело рук самих утопающих.

Бесполезно помогать человеку, если ОН САМ не хочет себе помочь. Это бывает довольно быстро видно по отсутствию положительных изменений в жизни у этого человека. У него есть своя голова на плечах, пусть и использует ее. Зачем надевать ему свою?

Вы отдаете свое время, деньги, здоровье, надежду.... а результаты мизерные. А ведь все это вы могли бы потратить на себя.

Поймите, это ЕГО жизнь, он САМ ее выбрал ( Нет? Тогда уже давно все изменил бы, а если не меняет, значит сил нет или желания, тут уже никак не помочь со стороны). И его выбор, пусть и такой странный, нужно уважать и признавать.

ПОМОГАЯ кому-то помогающий выступает в роли агрессора, а тот кому он помогает становится жертвой.

Когда жертве помогли, игра начинается заново, только вот роли меняются. Поэтому от добра добра не ищут. Да. И еще, лучше по этому поводу вообще убрать из лексикона слова "помогу, помочь", а процесс помощи завуалировать так тщательно и хорошо, чтобы "жертва" думала, что она сама все делает. Ну и конечно ни о какой похвале и благодарности в свой адрес лучше не думать.

Слабые люди от того и слабые, что у них сил нет что-то поменять, внутри они пусты, они постоянно ноют и ноют. Этот процесс вечен..... Помогая таким людям человек огребет больше проблем на свою голову, нежели чем действительно принесет пользу другому.

Слабые люди — это энергетические вампиры, им всегда будет всего мало: вашего внимания, времени, денег, сил.... Они рассматривают "доноров" не более чем ресурс, пусть и не осознают этого.

Помня это, не позволяйте слабому человеку паразитировать на себе и не путайте себя с Матерью Терезой, у нее была совершенно уникальная миссия на Земле. Если к вам лично не являлся Бог и не давал такой миссии, значит у вас она другая.

Помогая равным вы умоляете их достоинство и подрываете веру в себя. Более того, адекватный, разумный равный вам по силе духа человек разозлиться на вас, если вы приметить ему помогать активно презентуя сам акт помощи....и правильно сделает.

А сильные в помощи не нуждаются. Они нуждаются в моральной позитивной поддержке и восхищении.

Как же быть?

Будьте здоровыми эгоистами и думайте о себе в первую очередь. Это абсолютно нормальное состояние! Необходимо во всем, в идеале, видеть свою выгоду. Если ее нет, то определите для себя как долго и в каких количествах вы готовы заниматься альтруизмом, чтобы потом винить кроме себя самого было б некого (если вдруг вам сядут на шею, например). "Спасись сам и вокруг тебя спасутся тысячи" (Серафим Саровский)... потому что прерогатива спасения человека должна оставаться только за Богом, если вы в Бога не верите, она все равно уж точно не у вас.

Из первого вывода следует второй: вы ну никак, если вы не Бог, не можете точно знать все до мелочей о жизни другого человека, что у него в голове, как он мыслит, какие у него отношения с другими людьми, даже если это ваш кровный родственник с которым вы живете под одной крышей. Поэтому если он оказался в болотце или в проблеме, то вполне вероятно он это заслужил и не нужно ему сочувствовать, и наказание он за это должен в одиночку нести и разбираться ЗА НЕГО в ЕГО же проблеме не нужно — во всех трех случаях вы подвязывааетесь нести с ним ЕГО крест (по принципу энергообмена и формирования кармических связей), соответственно и "получать по голове" от Вселенной будете вместе, если проблему не решите.

Если вы не можете стопроцентно отнести себя к психологу, гуру, Учителю и проч. наиболее здравой реакцией с вашей стороны по отношению к ближнему была бы ПОДДЕРЖКА. Обычная моральная поддержка, без фанатствования. Тут тоже лучше руководствоваться здоровым эгоизмом, потому что поддержать можно по-разному и каждый раз будет зависеть от ситуации.

Эта статья посвящается всем, кто любит себя, кому дорого личное время и кто хочет сохранить здоровье. И в ней не идет речь об актах милосердия и подачи милостыни - это все совсем из другой оперы...но граница, тем не менее, довольно тонка.опубликовано econet

Автор Лия Шатуш

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