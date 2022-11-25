ИДЕАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР: Критерии оценки

3 критерия (уровня), которые можно использовать для оценки партнёра

Частый вопрос, который нам задают: «Как оценить потенциального партнера?». Речь идет естественно о личных отношениях. Мы сформулировали три критерия (уровня), которые можно использовать для оценки партнёра.

Кто такой идеальный партнер?

Сразу хочу предвосхитить возражения, что, мол, партнера любят и все. Ни за что. Просто за то, что он есть. Это неправда. Безусловная любовь должна быть по отношению к детям. По отношению к взрослому человеку любовь условная, то есть за что-то. Поэтому нелишним будет включение разума, и некоторый прогноз на будущее.

Итак, три критерия оценки:

1. Рациональный уровень.

В данном случае следует опираться на рациональную оценку партнера. Образование, образ жизни, стремление, культурный уровень, цели и пр. Можно выделить использовать философский подход, о котором говорит Михаил Ефимович:

Каков партнер сейчас?

Какие у него связи и какое окружение?

Какое у него будущее?

2. Эмоциональный уровень.

Сюда относится чувства, которые мы испытываем к партнеру. Близость, любовь, притягательность, влечение и пр.

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3. Уровень ценностей.

Здесь я думаю, что стоит немного пояснить, о чем идет речь. У человека могут быть убеждения, а могут быть ценности. Они очень похожи по своей сути, но есть одно существенное различие.

Ценности очень тесно связаны с самооценкой человека. Нарушение его ценностей переносится им крайне тяжело и вызывает сильнейшую негативную эмоциональную реакцию. Что является причиной накопления эмоционального напряжения, которое, в конечном счете, приведет к разрыву.

Несколько примеров

Есть мужчины, для которых самая главная женщина это мама. Что совершенно не стыкуется с ценностями его супруги, которая считает, что главной женщиной должна быть она. В итоге, будут постоянные конфликты на этой почве.

Если это конфликт на уровне ценностей, то жена никогда не смирится с подобной позицией партнера. Партнер в свою очередь не сможет переступить через свои ценности, и скорее всего мать будет занимать в его жизни ведущую роль. Если конфликт ограничивается уровнем убеждений, то оба супруга будут ворчать, но в итоге будут терпеть ситуацию.

Если для мужчины основная ценность это отношения с супругой, а для нее ребенок стоит на первом месте, то такая ситуация так же может приводить к конфликту ценностей.

Все, или почти все женщины считают, что рукоприкладство в семье недопустимо. Но у кого-то это на уровне убеждений, поэтому они склонны прощать, подобные эпизоды, со стороны партнеров. Если у женщины недопустимость рукоприкладства является ценностью, то она ни минуты не останется с мужчиной, который позволил подобную выходку. Кстати это чувствуется в поведении и поэтому у партнера даже мысли не возникать поступить подобным образом.

У любого из нас есть ценности. И если ценности не совпадают, то договориться крайне тяжело. Это касается многих сфер семейной жизни.

Кто такой идеальный партнер?

Это тот, кто соответствует всем трем уровням оценки. Конечно, 100% совпадение просто невозможно. Да и ненужно. Но и совсем не учитывать эти критерии было бы легкомысленно. Если чего-то не хватает, то на этом фронте чаще всего возникают проблемы. Если не хватает многих факторов, то будут серьезные проблемы в отношениях.

Основной критерий рациональный уровень. Вариант брака по расчёту. Нет влечения, нет эмоциональной близости. Правда, если еще совпадает и ценностный уровень, то брак может быть крепким, но будут проблемы именно с эмоциональной близостью. Возможны проблемы с интимной сферой. В таком браке один или оба супруга используют следующую фразу: «Он\она хороший. Нет претензий. Придраться не к чему. Но нет любви.»

Самый проблемный уровень выбора партнера – эмоциональный. Куча эмоций, влечение, близость. Но на одном эмоциональном уровне далеко не уедешь. Большинство ошибок люди делают тогда, когда выбирают партнера, опираясь исключительно на эмоциональный уровень.

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Со временем эмоции ослабевают. Тогда на первый план выходят проблемы ценностного и рационального уровня. Вдруг оказывается, что он не просто выпивает, а он алкоголик. Это не он так долго не может найти работу, а просто он не хочет работать. И друзья для него важнее семьи. И еще много чего.

Про ценностный уровень вообще мало кто задумывается, хотя он очень важен. Если у партнеров существуют противоречия на ценностном уровне, то у них практически нет шансов разрешить этот конфликт.

Когда мы выбираем партнёра, с которых хотим построить длительные и серьезные отношения, нужно учитывать все три уровня. Тогда Вы сможете построить отношения, такие, какие хотите Вы и Вам партнер. Несовпадение по одному или двум уровням, приводит к серьезным проблемам в отношениях, и определяет постоянную борьбу в них.

Эмоции это прекрасно. НО. Включайте голову.опубликовано econet.ru.

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