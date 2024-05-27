КОНЦЕПЦИЯ ЗРЕЛОСТИ

Зрелым можно считать человека, достигнувшего совершеннолетия, который способен осуществлять выбор и принимать решения на основании точного восприятия самого себя, окружающих и ситуации, в которой он находится, кто берет на себя ответственность за эти выборы и эти решения, за любое их последствие

В книге Вирджинии Сатир я нашла концепцию зрелости, с которой я во многом согласна. Автор описывает зрелость, как такое состояние, в котором человек отвечает за самого себя:

Характеристика зрелой личности

Зрелым можно считать человека, достигнувшего совершеннолетия, который способен осуществлять выбор и принимать решения на основании точного восприятия самого себя, окружающих и ситуации, в которой он находится, кто берет на себя ответственность за эти выборы и эти решения, за любое их последствие.

Стиль поведения, характеризующий зрелую личность, мы можем назвать функциональным, поскольку он позволяет личности достаточно адекватно и успешно взаимодействовать с миром, в котором он живет.

Такая личность:

Ясно выражает свои мысли, намерения, желания .

. Обращает внимание на сигналы своего Я , тем самым принимая все свои мысли и чувства.

, тем самым принимая все свои мысли и чувства. Способна видеть и слышать то, что происходит за ее пределами , дифференцировать это от собственных проявлений и от проявлений среды.

, дифференцировать это от собственных проявлений и от проявлений среды. Ведет себя по отношению к другому человеку, как к существу, отдельному от нее и уникальному .

. Рассматривает существование различности как возможность получения новой информации и исследования , а не как угрозу или причину конфликта.

, а не как угрозу или причину конфликта. Воспринимает других людей и ситуации в контексте , то есть с точки зрения того, чем они объективно являются, а не того, какими она хотела бы или ожидала их увидеть.

, то есть с точки зрения того, чем они объективно являются, а не того, какими она хотела бы или ожидала их увидеть. Принимает на себя ответственность за то, что чувствует, о чем думает, что видит и слыши т, а не отрицает своих проявлений и не приписывает их кому-то другому.

т, а не отрицает своих проявлений и не приписывает их кому-то другому. Имеет навыки ведения открытой коммуникации, передачи и восприятия информации, выяснения разночтений между ней самой и окружающими.

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В данном отрывке для меня существует много смысла и правды, и хочется верить, что в той или иной мере я зрелый человек, но в то же время я снова и снова себя ловлю на том, что у меня возникают проблемы, то с ясным выражением своих мыслей, то я начинаю видеть причину конфликта в том, что другой человек со мной не согласен и мне хочется убедить его в своей правоте. То ловлю себя на том, что хочу собственные мысли переложить на кого-то другого и не нести за них ответственности.

И это нормально, я ведь, живая.опубликовано econet

Автор ﻿Елена Егина

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