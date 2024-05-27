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КОНЦЕПЦИЯ ЗРЕЛОСТИ

Источник: elenaegina.ru 27 мая 2024 6788
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Зрелым можно считать человека, достигнувшего совершеннолетия, который способен осуществлять выбор и принимать решения на основании точного восприятия самого себя, окружающих и ситуации, в которой он находится, кто берет на себя ответственность за эти выборы и эти решения, за любое их последствие

КОНЦЕПЦИЯ ЗРЕЛОСТИ

В книге Вирджинии Сатир я нашла концепцию зрелости, с которой я во многом согласна. Автор описывает зрелость, как такое состояние, в котором человек отвечает за самого себя:

Характеристика зрелой личности

Зрелым можно считать человека, достигнувшего совершеннолетия, который способен осуществлять выбор и принимать решения на основании точного восприятия самого себя, окружающих и ситуации, в которой он находится, кто берет на себя ответственность за эти выборы и эти решения, за любое их последствие.

Стиль поведения, характеризующий зрелую личность, мы можем назвать функциональным, поскольку он позволяет личности достаточно адекватно и успешно взаимодействовать с миром, в котором он живет.

Такая личность:

  • Ясно выражает свои мысли, намерения, желания.
  • Обращает внимание на сигналы своего Я, тем самым принимая все свои мысли и чувства.
  • Способна видеть и слышать то, что происходит за ее пределами, дифференцировать это от собственных проявлений и от проявлений среды.
  • Ведет себя по отношению к другому человеку, как к существу, отдельному от нее и уникальному.
  • Рассматривает существование различности как возможность получения новой информации и исследования, а не как угрозу или причину конфликта.
  • Воспринимает других людей и ситуации в контексте, то есть с точки зрения того, чем они объективно являются, а не того, какими она хотела бы или ожидала их увидеть.
  • Принимает на себя ответственность за то, что чувствует, о чем думает, что видит и слышит, а не отрицает своих проявлений и не приписывает их кому-то другому.
  • Имеет навыки ведения открытой коммуникации, передачи и восприятия информации, выяснения разночтений между ней самой и окружающими.

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КОНЦЕПЦИЯ ЗРЕЛОСТИ

В данном отрывке для меня существует много смысла и правды, и хочется верить, что в той или иной мере я зрелый человек, но в то же время я снова и снова себя ловлю на том, что у меня возникают проблемы, то с ясным выражением своих мыслей, то я начинаю видеть причину конфликта в том, что другой человек со мной не согласен и мне хочется убедить его в своей правоте. То ловлю себя на том, что хочу собственные мысли переложить на кого-то другого и не нести за них ответственности.

И это нормально, я ведь, живая.опубликовано econet

Автор ﻿Елена Егина

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Источник: https://econet.ua/

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