МУДРАЯ ЖЕНЩИНА: 7 вещей, которых не нужно требовать от своего мужчины

Многие женщины считают, что мужчины им что-то должны. В результате подобная философия лишает отношения доверия и взаимного уважения.

Многие женщины считают, что мужчины им что-то должны. В результате подобная философия лишает отношения доверия и взаимного уважения.

Часто понимание этого факта приходит к женщинам, когда уже поздно.

Чего умная женщина не требует

Но нам хотелось бы, чтобы прекрасная половина человечества черпала знания не только из собственных ошибок.

1. Она самодостаточна и не требует содержать себя

Речь не идет о детях — сейчас речь только о вас. Встречая мужчину, женщина начинает предъявлять требования типа «корми меня, одевай и развлекай».

Но на самом деле мужчина обязан содержать только своих детей, как, впрочем, и женщина. Он может содержать и вас, если хочет, но в целом не обязан этого делать.

2. Она не просит мужчину отказаться от того,что он любит

Никогда не просите у него оставить работу или хобби, чтобы проводить больше времени с вами.

Зрелая женщина понимает, что это сделает мужчину несчастным, ведь его жизнь состоит из множества составляющих, а не только из работы и любимой женщины.

3. Она не заставляет мужчину отказаться от друзей и родных

Бывает, что кого-то из его друзей или родственников вы на дух не переносите. Но это не значит, что он должен перестать общаться с ними из-за вас.

Даже если вам кажется, что они на него плохо влияют. Вы не представляете, насколько для мужчин важна многолетняя дружба. Ну и для всех нас важны наши родные, даже если они порой раздражают нас самих.

4. Она не просит разделять ее интересы

Если он ненавидит танцы, а вы мечтаете танцевать с ним сальсу, он, скорее всего, откажется, и вы не в праве настаивать. Только представьте, что он, например, тащит вас на рыбалку каждую неделю в 5 утра.

Мы можем не разделять все увлечения друг друга, и это вовсе не говорит об отсутствии любви и взаимоуважения.

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5. Она не заставляет его стать другим человеком

Женщина, которая знает истинную ценность отношений, не требует, чтобы партнер изменился. Она влюбляется в реального человека и знает, что люди меняются только тогда, когда хотят этого сами.

Напротив, мужчины ценят тех, кто принимает их такими, какие они есть, и ненавязчиво вдохновляют их на изменения.

6. Она не просит его игнорировать других женщин

Посмотрим правде в глаза: мужчины не могут не обращать внимания на других красивых женщин. Это противоречило бы их природе. (Речь, конечно, не идет об откровенном флирте с ними).

Женщины ведь тоже обращают внимание на привлекательных людей, и от этого никуда не деться. Просто относитесь к этому спокойнее.

7. Она доверяет ему

Мудрая женщина не требует никаких доказательств от партнера. Когда связь построена на доверии, женщине и в голову не придет просить его показать мобильный телефон или дать ей пароль от почты.

Зрелый человек посчитал бы такие действия неуважением и был бы прав.

Чтобы в отношениях царили спокойствие и гармония, идти на компромисс и уступать в каких-то моментах следует обоим партнерам.

Уважение, сердечность, терпение и эмпатия — вот чего должно быть много в отношениях двух зрелых людей.опубликовано econet

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