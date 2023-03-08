Собаки преданы хозяину и хорошо дрессируются. Кошки приходят в дом, чтобы попользоваться едой и домашним комфортом, но к хозяевам не привязаны, плохо дрессируются и гуляют сами по себе. Если собаке дашь команду, она ее выполнит. Если вы попробуете дать команду кошке, она в лучшем случае повернет в вашу сторону голову и внимательно на вас посмотрит. У мужчин - психология собаки. У женщин - психология кошки. Настоящая женщина - всегда кошка

Собаки преданы хозяину и хорошо дрессируются. Кошки приходят в дом, чтобы попользоваться едой и домашним комфортом, но к хозяевам не привязаны, плохо дрессируются и гуляют сами по себе. Если собаке дашь команду, она ее выполнит. Если вы попробуете дать команду кошке, она в лучшем случае повернет в вашу сторону голову и внимательно на вас посмотрит.

У женщин - психология кошки

У мужчин - психология собаки. У женщин - психология кошки. Настоящая женщина - всегда кошка.

Интересно, что в детстве вы можете это не разглядеть. Все знают, что мальчики родителей не слушаются, бегают лохматые, кричат и дерутся, разбрасывают вещи, не делают уроки и убегают из дома. А вот девочки послушнее мальчиков, ведут себя хорошо, аккуратны и причесаны, чаще помогают по дому и в случае разногласий не бунтуют, а тихо плачут. Если же девочка дерется и убегает из дома, то у нее, как говорят, мальчишеский характер.

На самом деле - все не так. Если мальчик не согласен с родителями, он не подчиняется им открыто и готов сражаться за свою независимость, но если сын с отцом согласен, он выполняет сказанное в режиме "Сказано - сделано".

С девочками все по-другому: вам кажется, что она вас слушается, но это не так. Девочки хитрые, они в открытую не воюют, они используют более тонкий арсенал.

Если вы попросите её убрать посуду, она её скорее всего уберет, но не сразу, а тогда, когда ей будет удобнее. Если вы надавите на нее, она обидится и расплачется, чтобы вы больше так не делали. А если она в хорошем настроении, она сама побежит мыть посуду, но по дороге обовьет вас за шею, расскажет веселым голосом какую-нибудь ерунду (всё выслушаете, да?), и в результате получится всё как всегда: она не вам подчинилась, она сделала сама то, что она хотела.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Девочка, как маленькая киска, не будет с вами ссориться, но если вы будете от нее что-то требовать, она будет вам изгибаться, делать веселые или грустные глазки, что-то вам рассказывать или бессильно опустит плечики... Да, она сделает, но попозже, по своему и со своими чувствами, и это будет её решение, а не ваше распоряжение. И в этом смысле девочка не подчиняется родителям практически никогда.

Вы попросили - она захотела, пошла и вам сделала. Она сделала, потому что вы попросили? Нет, потому что она сама этого захотела

Вы повысили голос - она испугалась и сделала. Она сделала, потому что вы потребовали? Нет, потому что ею руководил её страх. Страх - её, а она слушает только себя.

Девочка расцветает в девушку, девушка становится женщиной и выходит на охоту. Рассматривая мужчин и подыскивая себе мужчину, женщина всегда ищет себе хорошего хозяина: того сильного человека, который будет её защищать и кормить.

Найдя такого человека, она ищет ниточки, которые дадут ей доступ к его сердцу.

Мужчины - захватчики, им нужно всех победить и во всем быть первыми. Задача женщины другая - захватить захватчика. Она должна заполучить сердце победителя, чтобы он сам всё принес к её ногам и ещё просил её принять эти дары.

Настоящая женщина никогда не будет конкурировать с мужчиной, вместо этого она устроит ситуацию, когда он будет добиваться её, а она будет выстраивать искусственные преграды, чтобы достаться ему подороже.

Когда мужчина стал её, женщина этого хозяина дрессирует. У нее великая задача: ей нужно приучить хозяина к тому, что с нею он может действовать только по-хорошему. Она учит его терпеливо. Когда он с нею ласков, она ласкова к нему. Если он отвлекается от нее и не угадывает, что она хочет, она аккуратно делает ему больно, показывает ему свою душевную боль. Если же он посмеет что-то от нее потребовать или не дать ей то, чего она хочет, она или падает без сил, или устраивает истерику, показывая этим, что такое к ней отношение - тупик. Женщина будет слушаться хозяина только в двух случаях: когда её за это хорошо вознаграждают или когда ей захотелось это самой.

Женщина живет чувствами, то есть тем, что родилось или отразилось в её теле

Если вы обратились к её разуму, но она этого не почувствовала в себе, это для нее всё не настоящее. Вы можете логически доказывать девушке что хотите, ваша логика может быть безукоризненна, но если девушка чувствует, что правы не вы, а она, права будет она.

Женщина все решает сама, потому что она живет чувствами, а чувства живут в ней. Если женщина что-то почувствовала, она теперь знает правду, а против правды, то есть против себя, она идти не может.

Женщина легко подчиняется обстоятельствам. В отличие от мужчин, которые любят бороться, женщине гораздо проще приспособиться. Женщина исполнительна, когда её начальник для нее не её мужчина, но никогда не подчинится никакому мужчине, если это мужчина её и она с ним "в отношениях".

Кошка делает только то, что решила она

Если кошку прогоняют, она уйдет, но она уйдет сама. Если вы кошку простили и разрешили ей вернуться, она к вам придет, но только после того, как вы сами попросите прощения у нее.

Подчиняясь, женщина никогда не подчиняется безусловно. Если от нее что-то требуют, она всегда ваше требование сверит со своими чувствами. Если она к вам относится хорошо, она сделает то, что вы от нее хотите, но не потому, что она обязана, а потому что решила вас не расстраивать.

Если вы будете требовать от нее сделать что-то немедленно, вам все-таки придется подождать. Женщина не может сделать что-то сразу, она должна - "настроиться". Что такое "настроиться"? Это значит найти в себе что-то, после чего она это сделает как свое.

Когда женщина не хочет делать то, что ей напрямую сказали, она выставляет обстоятельства «непреодолимой силы», которые мешает ей это делать, и вы должны будете с этим смириться: ведь это она не сама против, это обстоятельства такие.

Когда что-то подобное делает мужчина, он делает это явно, и его "непреодолимые обстоятельства" всегда можно обсудить. А с женщиной вы не обсудите ничего, потому что она ссылается на свои чувства. «Я живу чувствами, и если ты вызвал у меня такие чувства, что же я теперь могу поделать?». Она переходит в позицию Жертвы, а вы тот, кто был причиной этого.

Договариваясь, мужчина четко обозначает рамки, которым сам будет соответствовать, и предлагает равным образом соответствовать партнеру. Но это не женский вариант, потому что тут нужно подчиняться рамкам, а женщина никогда никаким рамкам не подчиняется. Она подчиняется только своим чувствам.

У мужчины с мужчиной договоренности четкие: «Мне от тебя нужно это, с меня то. За не выполнение - санкции такие". Так могут договориться между собой даже отец с сыном, но так не строятся отношения у мужа с женой или у отца с дочкой. Ваша любимая может такое даже выслушать, но если вы предъявите ей претензии, она расскажет вам, что это семья, а не работа, что вы должны её понимать, что роботом быть нельзя и вообще это невыносимо!

Договариваясь с женщиной, её каждый раз нужно соблазнить, чтобы у неё появилось внутреннее желание делать то, о чем вы договорились. То, что вы воспринимаете как договор, женщина воспринимает только как вашу к ней просьбу.

Единственный способ поставить женщину в рамки - это административные воздействия.

Если в организации налажена нормальная система контроля, женщины ее принимают спокойно. С порядком вообще, с внешним контролем женщины не бодаются: это нечеловеческое, она с ним не вступает в отношения. Но как только у нее появится возможность вступить с начальником в личные отношения, она сразу начнет свои игры.

Все ли женщины - кошки? Конечно, нет. Так живут только те, которые были так воспитаны - или которые воспитали себя сами, увидев где-то такой стиль поведения и очаровавшись им. Это не биология, это современная женская культура, это гендер.

Какие-то женщины не узнают себя в этом стиле - и они знают, что их считают не совсем женщинами. А вот если такой стиль поведения по причине отсутствия отца усваивают от мамы мальчики, из таких мальчиков через какое-то время вырастают не мужчины, а как бы мужчины: обидчивые, необязательные, капризные... То, что кажется иногда таким чудесным в женском исполнении, в мужском исполнении не смотрится никак.

Давайте исходить из того, что биология в данном случае ни при чем: такое поведение девушек и женщин есть только результат соответствующего воспитания.

Но тогда - так ли нужно воспитывать девушек? Будут ли женщины с подобным стилем поведения счастливыми в личной жизни, будут ли счастливы рядом с ними их любимые?

Вопрос не простой. Если это стиль поведения элитной женщины, которая тем самым подчеркивает свою исключительность и готовность строить отношения только с самыми сильными и достойными мужчинами - тут всё правильно, тем более что для сильного мужчины поведение такой Кисы не проблема.

Если же так ведет себя обычная молоденькая девушка только потому, что для молодых людей она сейчас сексуально привлекательна, это скорее вздорное поведение, которое через сколько-то лет будет вредить ей самой. Действительно, её привлекательность через десять лет уже не та, а вздорное и заносчивое поведение осталось.

Кому нужна женщина с таким характером? Киса всё реже будет мяукать и всё чаще шипеть от одиночества... Не хорошо это. Девушки, не торопитесь выучивать кошачьи повадки, торопитесь воспитывать в себе элитную женщину.

Милые женщины, вам этого лучше не читать. Это вызовет у вас протест, вы будете возмущены и обвините автора, что он свои проблемы грубым образом вымещает на несчастных женщинах. Тем не менее, я продолжу.

Первое: уважаемые юноши и заинтересованные мужчины, не пытайтесь разбирать с девушками трудные ситуации на языке логики

Не кричите: "Ну почему, мы же ДОГОВАРИВАЛИСЬ? Ну почему, это же НЕ ЛОГИЧНО?" Запомните простое обстоятельство: если рычаги давления на стороне девушки, договора и логика не значат для нее ничего. Если она знает, что в случае разрыва вы поплететесь за нею, то зачем еще в чем-то разбираться?

Именно поэтому взрослый мужчина, как бы он ни был влюблён, всегда помнит главное: у него есть его путь и его дело, девушки могут присоединяться к нему на пути его жизни, но это они присоединяются к нему на его условиях, а не он к ним. Если девушка напряжет отношения на разрыв, она получит только разрыв. Он к этому готов и готов спросить её: "А ты к этому готова?"

А если вы не готовы к разрыву, идите плакать: в ваших отношениях перспективы нет. Точка.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Второе: повышайте свою цену на брачном рынке

Как только вы станете статусным, состоятельным, с веселым и уверенным стилем общения, как только на вас начнут засматриваться множество женщин - вы вдруг заметите, что ваша Киса становится всё более и более покладистой...

Не ждите от психологии чудес, никакой волшебной таблетки здесь нет: если вы сегодня на рынке стоите мало, женщины с лучшим характером вам пока не светят. Думайте об этом, думайте, это полезнейшее направление мысли!

Третье: учитесь у женщин их искусству

Когда вы будете уметь играть в отношения не хуже, чем играют они сами, когда вы начнете получать удовольствие от позиционной борьбы и эмоциональных атак, когда научитесь манипулировать чужими чувствами так же красиво, как делают это женщины, женщины станут относиться к вам по-другому.

Любовь - любовью, но после того, как наезд на вас вы встретили еще более ярким ответным наездом, на вспышку ответили теплотой, а на слезы - спокойным пониманием, любимая поймет, что перед нею профессионал. А поскольку профессионалы друг с другом не дерутся - себе дороже, свое оружие она отложит. Ну и отлично!

Четвертое: любую женщину нужно строить

Если не начинаете строить женщину вы, она начинает строить вас. С чего начать? С формата. Формат - это искусство гасить нежелательное поведение женщины на самой первой стадии, пока эмоции еще не раскрутились, а дурное поведение еще не вошло в привычку.

Формат - абсолютно волшебная вещь, и если вы еще не знаете, что это такое, быстрее узнавайте и внедряйте. Если строите с женщиной серьезные отношения, обязательно обсудите с нею Вопросник семейного договора, особое внимание - как договариваться, а под это договоритесь учиться разговаривать друг с другом с уважением. Вас ждут чудесные упражнения "Мягкие интонации", "Повтори, согласись, добавь" и "А ты что думаешь?"

​А последнее, пятое: женщину нужно любить, то есть смотреть на нее восхищенными глазами, ее беречь и лелеять, читать ей самые восторженные стихи, дарить цветы и быть готовым подарить ей целый мир (за исключением вашей работы: это неприкосновенная территория, вы помните).

Все настоящие женщины ждут этой сказки, где она будет принцесса и к ней придет очарованный принц: вам нужно стать этим принцем и подарить своей любимой женщине эту сказку. Конечно, женщину любить и женщиной восхищаться - это запрещенный прием, им пользуются чаще всего профессиональные мошенники и ловеласы, и женщины в их руках тают, становятся послушными и ручными...

Вам нужно освоить это также, только помните - отдельно от "строить" прием "любить" не работает. Это нужно чередовать, и лучшее соотношение: 10 к 1. Если вы будете всех только строить, от вас все очень быстро разбегутся, и строить вам будет некого. Если вы только любите и никого не строите, скоро все окажутся на вашей шее.

Если же вы дарите женщине сказку, целуете ей пальчики и ваши восхищенные глаза к ней прикованы, то ваши короткие воспитательные выпады она поймет и простит. Более того, она начнет вас уважать, потому что укротить женщину может только сильный мужчина. Женщины слушаются только сильных мужчин - будьте сильными!опубликовано econet

Автор Николай Козлов

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet