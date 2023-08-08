НЕБЛАГОДАРНАЯ ДОЧЬ

Многие люди, не имеющие профессионального отношения к психологии, склонны считать, что если отношения матери и дочери не задались, то дело, конечно, в дочери.

Тебе должно быть стыдно…

Многие люди, не имеющие профессионального отношения к психологии, склонны считать, что если отношения матери и дочери не задались, то дело, конечно, в дочери. Это потому что "мать не может быть плохой, она же мать: любящая, заботящаяся, ласковая". Стрип, автор книг по психологии, говорит о последствиях жесткого воспитания.

Мама всегда права!

Если родитель отстраняется от ребенка, все дружно бормочут: ну да, быть родителем — тяжело, а взрослые дети — они часто такие неблагодарные эгоисты. Считается, что если родитель дошел до того, чтобы отдалиться от ребенка, значит, он испробовал уже все методы для восстановления отношений и, что самое главное, старался изо всех сил в этом преуспеть. И мы все, конечно, такому родителю очень сочувствуем.

А вот нелюбимой дочери подобный кредит доверия не дают. Ей говорят, что это она неблагодарная, самовлюбленная, а ее же «кормили, поили», а если ей было мало любви, то надо было вести себя нормально. Или ей говорят: не надо преувеличивать так, все же хорошо у тебя в итоге сложилось. Таким образом общество вторит вслед за членами ее семьи: ты плохая, неблагодарная.

Тебе должно быть стыдно…

Истории нелюбимых дочерей — это истории, которые никто не хочет слышать. Часто вопросы, которые такая женщина задает сама себе, она не осмеливается озвучить другим: «Как объяснить, насколько токсично поведение моей матери и не выглядеть при этом ябедой неблагодарной? Каждый раз, когда я пытаюсь приблизиться к этой теме в разговоре с даже близкими друзьями, я вижу в их глазах тень осуждения. Но должен ли быть дочерний долг таким болезненным? Должна ли я с ней видеться, если она меня открыто презирает?»

Публичное обсуждение семейной ситуации только усугубляет уже сложившуюся в семье ситуацию, в которой нелюбимую дочь с головой окунали в стыд: «Тебе должно быть стыдно, что ты такая!»

Иногда прекращение отношений с матерью — единственный путь к исцелению.

Обет молчания

В детстве нелюбимые дочери редко рассказывают о том, как им живется дома. Частично это из-за того, что они думают: так у всех. Подобное умозаключение «нормализует» отношения характеризующиеся целым спектром форм нелюбви: от унижений до игнорирования, от несправедливой критики до скрытых манипуляций. Со временем девочка видит, как относятся к ее подругам и знакомым в других семьях и часто делает вывод, что отношение к себе она заслужила сама, ведь других девочек так не тиранят!

Не любящие матери часто перекладывают вину за свое негативное поведение на детей: «Я бы тебя не наказала, если б ты не была такой бестолковой!» Стыд становится привычной реакцией ребенка. И это становится еще одной причиной молчать и никому ничего не рассказывать.

В подростковом и молодом возрасте потребность быть как все и быть принятой все так же удерживает нелюбимую дочь от того, чтобы обратиться за помощью и поддержкой к сверстникам, а это ведет к изоляции и во взрослой жизни.

Когда я написала свою книгу «Злые матери» (Mean Mothers), мне позвонила моя бывшая соседка по комнате в студенческом колледже. Мы жили целый год в комнатке размером с коробку для обуви, но ни разу не обмолвились и словом о том, как себя вели наши матери. Так вот, прошло с того момента 40 лет, и только теперь мы смогли поговорить и сожалели о том, чего сказано не было: ведь мы могли поддержать друг друга, нарушив «обет молчания». Но, конечно, это молчание — абсолютно типично для молодых девушек в подобных ситуациях. Я убедилась в этом во время сотен проведенных мной интервью.

Чувство стыда как оружие

По мнению специалистов, психологическое насилие и воспитание, лишенное любви, действуют на психику одинаково: ребенок испытывает угнетающее чувство стыда и во взрослой жизни. При этом не важно: было ли причиной материнского поведения ее желание «исправить» ребенка или неумение владеть собственными эмоциями.

Именно крики, угрозы и обзывание ребенка приводят не только к глубокой деформации в восприятии себя у ребенка, но и вызывают физические реакции в виде болей в животе, ощущение тесноты в горле и груди, избегание визуального контакта.

Все это происходит часто от того, что родитель сам является пленником чувства стыда, которое развилось в его собственном детстве.

Родитель концентрируется на собственном бессилии и некомпетентности и теряет из виду своего ребенка. Как вы понимаете, это порочный круг, выйти из которого может только родитель, осознающий, что происходит и сознательно делающий усилие, чтобы не повторять губительного поведения, чтобы исправить то, что уже было сломано. Но это происходит не всегда.

Стыд vs. вина

Психологи различают чувства стыда и вины. У новорожденных их нет, детям их прививают. Стыд более токсичен, ведь вину чувствуют за какое-то конкретное действие, а стыд поражает само ваше естество, вашу самооценку, уродует то, как вы себя видите и оцениваете.

Вина может породить эмпатию, стыд же делает нас неспособными сопереживать.

Если нас стыдят — это потому, что «мы сами плохие, как бы мы себя ни вели, поэтому и сопереживать нам нечего, плохие люди этого недостойны». Поэтому люди в плену стыда замыкаются на себе, а значит не способны открыться и для чужих эмоций, пожалеть того, кому они сами делают больно.

Специалисты говорят, что пораженные чувством стыда люди склонны испытывать приступы гнева, выражают его в деструктивной форме. Им сложно налаживать нормальные отношения: они делают что угодно, лишь бы не переживать снова это ужасное чувство стыда за себя. И чем больше они хотят избежать этого, тем глубже их боль. Поэтому говорить о стыде и о том, что его порождает — значит помочь многим нелюбимым дочерям исцелиться.опубликовано econet

Автор Лариса Нестерова

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